12 trenes, 20 viajes diarios y Europa como escenario: así Virgin Group busca desafiar el dominio histórico de Eurostar

Virgin Group planea inaugurar en 2030 un servicio de trenes de alta velocidad entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam (Wikimedia Commons)

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Virgin Group presentó el diseño conceptual de sus futuros trenes para cruzar el Canal de la Mancha y prevé iniciar servicios entre Londres y el continente en 2030, un proyecto que abriría competencia directa para Eurostar en esa ruta ferroviaria. La compañía encargó 12 unidades de alta velocidad a Alstom, capaces de alcanzar los 300 kilómetros por hora, y proyecta operar 20 servicios diarios de ida y vuelta hacia París, Bruselas y Ámsterdam.

El plan contempla incorporar cerca de 7,5 millones de plazas anuales a la conexión ferroviaria entre el Reino Unido y Europa continental. Virgin también calcula que la operación podría generar hasta 1.000 empleos. La empresa mostró una maqueta de los interiores, aunque todavía no difundió la distribución definitiva de los vagones ni el calendario de venta de pasajes.

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La información fue publicada por The Guardian. El anuncio se produce mientras distintas compañías buscan ingresar al corredor internacional que atraviesa el túnel bajo el Canal de la Mancha, donde Eurostar opera desde la apertura de esa infraestructura, en 1994.

Virgin apunta a competir con Eurostar desde 2030

La futura operación de Virgin Trains conectaría Londres con tres de los principales destinos de Europa continental a partir de 2030. Los trenes circularían por el túnel y utilizarían las redes de alta velocidad del Reino Unido y del continente, con una velocidad máxima equivalente a la de la flota de Eurostar.

El grupo británico busca diferenciarse mediante el servicio al pasajero y el diseño de los coches. Según informó la compañía, el proyecto tomará referencias de las salas Clubhouse de Virgin Atlantic, los menús de su línea de cruceros y la estética de Virgin Hotels. Entre las opciones previstas figuran espacios sociales antes de la salida y a bordo, áreas con mayor flexibilidad para trabajar o descansar y una propuesta gastronómica propia.

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El director ejecutivo de Virgin Group, Josh Bayliss, afirmó que la empresa trasladará su experiencia en transporte y hospitalidad al nuevo servicio. “Estamos añadiendo capacidad para millones más de viajes ferroviarios internacionales cada año y ampliando el mercado en su conjunto”, sostuvo el ejecutivo en declaraciones recogidas por el diario británico.

La firma no precisó el costo total del proyecto ni las tarifas que aplicará. Tampoco confirmó si los trenes dispondrán de bar, una posibilidad mencionada durante la presentación. Esas definiciones serán centrales para captar pasajeros frente a Eurostar y a los vuelos de corta distancia entre el Reino Unido y Europa continental.

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La Oficina de Ferrocarriles y Carreteras del Reino Unido ratificó el uso compartido del taller de mantenimiento de Temple Mills entre Virgin y Eurostar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo por Temple Mills respalda el proyecto ferroviario

El pedido de 12 trenes de alta velocidad fue realizado a Alstom, fabricante francés del sector ferroviario. Las unidades alcanzarán los 300 kilómetros por hora y constituirán la base de una red con la que Virgin espera operar hasta 20 frecuencias diarias de ida y vuelta.

De acuerdo con las previsiones de la compañía, esa programación sumaría casi 7,5 millones de asientos al año a la capacidad del corredor. Virgin sostiene que la ampliación responde a la expectativa de que más viajeros opten por el tren en los trayectos internacionales entre el Reino Unido, Francia, Bélgica y los Países Bajos.

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La infraestructura necesaria para la iniciativa comenzó a definirse con un acuerdo publicado por la Oficina de Ferrocarriles y Carreteras del Reino Unido. El organismo confirmó que Virgin y Eurostar acordaron el uso de las instalaciones de mantenimiento de Temple Mills, en Stratford, al este de Londres. El acceso a las vías en territorio británico quedó asegurado, al menos, hasta 2040, según el documento citado por The Guardian.

También evalúa servicios a través del Canal de la Mancha

La entrada de Virgin no sería la única novedad en el mercado. Trenitalia, la empresa ferroviaria estatal italiana, también estudia lanzar servicios de alta velocidad por el Canal de la Mancha. La compañía ya opera rutas internacionales hasta París y anunció recientemente una orden de USD 2.236 millones para adquirir 19 trenes a Hitachi.

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Parte de esas unidades tendría base en Francia y podría destinarse a enlazar el país con Londres a través del túnel, según la información publicada. Si ambos proyectos avanzan, Eurostar enfrentará nuevos competidores en un corredor donde mantiene una posición dominante desde hace más de tres décadas.

Virgin también prevé integrar la futura red ferroviaria con Virgin Atlantic y su plataforma de fidelización. La compañía considera que los pasajeros procedentes de Francia podrían conectar con vuelos de la aerolínea y acumular puntos para utilizarlos en otros servicios del grupo. La definición de esas conexiones y de los acuerdos comerciales formará parte de la preparación de cara al 2030.

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