Arabia Saudita prometió represalias contra los hutíes mientras Yemen avanza en su ofensiva y la guerra se extiende al mar Rojo

Imagen referencial de una gran columna de humo negro en la zona de almacenamiento de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Jálid, en Riad, Arabia Saudita. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

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El Gobierno de Arabia Saudita aseguró este martes que la “milicia terrorista hutí afrontaría las consecuencias de sus crímenes” por los ataques contra aeropuertos del reino, las ciudades santas de La Meca y Medina e instalaciones civiles y económicas. El Consejo de Ministros, presidido por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, reafirmó su decisión de “no permitir amenazas a su seguridad ni a la libertad de navegación marítima” en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

Riad respalda así la ofensiva con la que el Gobierno yemení, reconocido internacionalmente, intenta recuperar territorio a los rebeldes hutíes, un movimiento chií zaidí apoyado por Irán. El mismo martes, la coalición que lidera Arabia Saudita desde 2015 bombardeó el principal depósito de combustible de Saná, capital que los insurgentes controlan desde 2014. Estos amenazaron con atacar la sede de la petrolera estatal Aramco en Dammam, una refinería en Riad y el aeropuerto Rey Khalid.

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En el frente, el Ejército yemení afirmó que realizó 2.200 ataques en 24 horas y que neutralizó a unos 1.200 combatientes en la operación “Amanecer del Yemen”. Su portavoz, Majed al Nuzaili, añadió que más de 440 vehículos quedaron destruidos o inutilizados. Son cifras de una de las partes, sin verificación independiente. En Taiz, provincia del suroeste que conecta el norte con Adén, sede del Gobierno, los bombardeos alcanzaron columnas de refuerzo rebeldes, según el portavoz.

La tregua negociada por la ONU comenzó en abril de 2022 y expiró formalmente el 2 de octubre de ese año, al no lograrse un acuerdo para prorrogarla. Los frentes se mantuvieron en una calma relativa de facto, sin que se alcanzara un acuerdo de paz, hasta que esa calma empezó a quebrarse en julio. Los hutíes acusaron entonces a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná, una acción que reivindicó el Ejército yemení, y el 20 de julio declararon un bloqueo marítimo contra los buques sauditas, que presentan como respuesta al cerco que el reino impone a las zonas bajo su control. La guerra había comenzado en 2014, cuando tomaron Saná, y se internacionalizó en 2015.

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El momento del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad. (Créditos: Al Arabiya)

El conflicto se cruza con la guerra de Estados Unidos con Irán, iniciada en febrero, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz. Desde marzo, los productores sauditas desvían la mayor parte de su crudo del golfo Pérsico hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, la ruta que amenaza el bloqueo hutí. En agosto, un petrolero ardió a 63 millas náuticas (116 km) de Yanbu en un ataque que los rebeldes reivindicaron.

En septiembre, los hutíes tomaron por sorpresa el estrecho de Bab al Mandeb y unos 150 kilómetros de costa, y expulsaron a las fuerzas gubernamentales de todo el litoral occidental. El Gobierno anunció su contraofensiva el domingo 4 de octubre, que comenzó al día siguiente con cobertura aérea saudita. Su presidente, Rashad al Alimi, fijó como objetivo liberar Saná.

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Entretanto, los ataques alcanzaron la capital saudita. La autoridad de aviación civil del reino informó de que el ataque del sábado 10 de octubre contra el aeropuerto de Riad causó 12 muertos y 309 heridos. La cifra de al menos 15 fallecidos corresponde al acumulado con los tres muertos de los ataques del jueves 8. EFE contabiliza al menos 17 entre el viernes y el domingo. La terminal permanece cerrada hasta el sábado 17. Los hutíes reivindicaron las acciones y exigen el fin de la intervención saudita.

Riad atribuye además a los rebeldes agresiones contra los lugares santos del islam. La coalición dijo haber derribado el 15 de septiembre un dron al sur de La Meca, fuera del espacio aéreo restringido de la ciudad, y acusó a los hutíes de atacar el 1 de octubre la estación eléctrica de Taibah, que abastece a la Mezquita del Profeta, en Medina. Los rebeldes niegan ambas acusaciones, y ninguna de las dos versiones se ha verificado de forma independiente.

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Turquía y Pakistán anunciaron el 5 de octubre el despliegue rápido de tropas en el reino, al amparo del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado el 7 de agosto, que considera un ataque contra uno de los tres países como un ataque contra todos. Los firmantes no han precisado qué función cumplirán esas fuerzas.

La ofensiva sobre la costa occidental y la llegada de tropas aliadas se miden contra un mismo interrogante, la viabilidad del mar Rojo como vía de exportación del crudo saudita en una guerra que ya excede las fronteras de Yemen.