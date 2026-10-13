Rescataron a perros y gallos en condiciones deplorables en un presunto criadero ilegal de Antioquia: serían comercializados y usados en peleas

Los animales vivían en recintos una zona adecuada con concreto que tenía una notable acumulación de desechos y alimentos en el suelo - crédito Andrea Padilla / X

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Decenas de perros fueron encontrados en un predio de Guatapé, Antioquia, donde permanecían amarrados y rodeados de excrementos, según imágenes divulgadas por la senadora Andrea Padilla. En el video se puede ver a los animales amarrados y en condiciones que podrían afectar su integridad y generar enfermedades.

Ante la gravedad del caso, el operativo terminó con la aprehensión preventiva de los animales y en la apertura de un proceso contra el presunto responsable del criadero que mantenía a los animales en condiciones insalubres, además de someterlos, presuntamente, a peleas ilegales.

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“Empezamos la semana con un contundente golpe a la crueldad. Las autoridades desmantelaron un criadero de perritos y de gallos usados para pelea”, dijo la senadora.

En el lugar había ejemplares de razas como pitbull y salchicha que se encontraban dentro de un entorno improvisado con tablas, plásticos, baldes y otros materiales acumulados, además de estructuras precarias que funcionaban como casetas en las que los animales dormían y pasaban la mayor parte del tiempo hasta que eran vendidos.

La intervención contó con la participación de los Carabineros, la Policía de Antioquia y abogadas de la organización Alegato Juristas, de acuerdo con la publicación de la congresista que agregó lo siguiente: “Gracias por salvar a estas criaturas, hacer valer la Ley Ángel y estar haciendo Justicia Animal”.

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Autoridades retiraron animales de un predio en condiciones precarias, mientras avanza una investigación por posibles actos de crueldad y explotación - crédito Andrea Padilla / X

El operativo incluyó el rescate de gallos que serían usados en peleas

La senadora indicó que, junto a los perros, fueron recuperados varios gallos que presuntamente eran mantenidos para participar en combates.

Padilla calificó el procedimiento como un “golpe a la crueldad” y afirmó que todos los animales quedaron bajo custodia de las autoridades. El objetivo inmediato de esta medida es apartarlos del sitio mientras se revisa su estado de salud y se establece quién tenía su tenencia y bajo que condiciones para iniciar un proceso legal en su contra.

Inicialmente, la senadora aseguró que los hechos ocurrieron en Guarne, pero luego aclaró que el criadero se ubicaba en Guatapé - crédito Andrea Padilla / X

La Ley Ángel contempla sanciones frente a actos de crueldad

El caso será tramitado bajo la Ley Ángel o Ley 2455 de 2025, que fortaleció los mecanismos de prevención, investigación y sanción del maltrato animal en Colombia. La norma actualizó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y prevé actuaciones tanto penales como policivas.

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La legislación contempla que las lesiones graves contra un animal pueden constituir delito. Además, cuando se comprueba responsabilidad, las autoridades pueden imponer la prohibición de adquirir, tener, cuidar o albergar animales, una restricción que puede extenderse por un período equivalente al doble de la pena principal.

La Ley Ángel también establece agravantes cuando las conductas se ejecutan con fines de explotación económica. Ese punto resulta relevante en investigaciones sobre criaderos que operan al margen de controles sanitarios y del bienestar de los animales ofrecidos para venta.

Las autoridades piden garantizar las condiciones de cuidado de los animales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reproducción sin controles expone a los animales a riesgos evitables

Evitar estas prácticas es necesario para proteger la integridad física y emocional de perros, gatos y otras especies. La reproducción forzada, el encierro sin higiene, la falta de atención veterinaria y la privación de agua, alimento o espacio adecuado pueden derivar en enfermedades, lesiones, estrés y deterioro de la salud.

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La compra de animales procedentes de establecimientos sin condiciones verificables puede sostener cadenas de reproducción que priorizan la rentabilidad sobre el bienestar. Por ello, verificar el origen del animal, exigir información sobre su estado sanitario y considerar la adopción responsable son decisiones que pueden reducir la demanda de comercio irregular.

La ciudadanía rechazó estas prácticas y pidió justicia - crédito Andrea Padilla / X

Las denuncias ciudadanas también permiten activar la respuesta institucional antes de que las condiciones de un animal se agraven. La normativa prevé que los inspectores de policía tramiten procesos por presuntos actos de maltrato, mientras que la Policía y la Fiscalía intervienen según la naturaleza de cada hecho.

El rescate en Antioquia vuelve a poner en discusión la necesidad de vigilar los lugares dedicados a la cría y comercialización de animales. Y es que la protección efectiva depende de controles oportunos, sanciones aplicadas y una ciudadanía que no normalice el sufrimiento como parte de un negocio por tener mascotas “de raza”, por lo que el llamado de las autoridades se extiende a aquellos que compran animales bajo condiciones dudosas.

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