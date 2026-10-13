México

Mariana Echeverría fue agredida durante un partido de su esposo Óscar Jiménez

La ex habitante de La Casa de los Famosos México hablo de lo ocurrido en sus redes sociales

Mariana Echeverría y el altercado que sufrió junto a su familia en un partido de futbol. (Captura de pantalla)
Mariana Echeverría y el altercado que sufrió junto a su familia en un partido de futbol. (Captura de pantalla)
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Mariana Echeverría denuncia que un grupo de aficionados insultó y agredió físicamente a su familia durante el partido entre Gallos Blancos y Atlante, equipo donde juega su esposo, el portero Óscar Jiménez.

La conductora relató el episodio a través de Instagram luego de viajar a Querétaro el fin de semana para apoyar a su esposo, a quien acompañó junto con sus hijos y sobrinos.

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Según su relato, tres hombres ubicados detrás de su familia no dejaron de gritar insultos desde los primeros cinco minutos del encuentro. “A los 5 minutos de que empezó el partido, atrás de nosotros, tres señores en especial que son los que tengo grabados, no dejaron de insultar, que si al ‘Piojo’, que si a los jugadores, que si el partido, que si mi esposo, a todas las personas”, narró.

Las agresiones no se limitaron a las palabras. “A mi suegro le aventaron un vaso, a nosotros nos aventaron palomitas y me quedé callada y me aguanté todo el coraje porque no quise exponer a mis hijos”, relató Echeverría.

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El suegro de Mariana acudió con la policía sin obtener respuesta

Mariana Echeverría relató lo que ocurrió durante el partido (captura de pantalla)
Mariana Echeverría relató lo que ocurrió durante el partido (captura de pantalla)

La conductora explicó que decidió no confrontar a los agresores pese a la tensión acumulada durante todo el partido. “Yo, al ser mujer y traer a mis hijos y sobrinos, no me iba a poner al tú por tú, a discutir, porque sabíamos que las cosas no iban a acabar bien y para qué me expongo y expongo a mis hijos”, explicó.

El padre de Óscar Jiménez intentó reportar la situación ante los elementos de seguridad presentes en el estadio, sin resultado alguno. “De la seguridad ni hablamos porque mi suegro fue con los policías a decirles, ‘a ver ya’, y bueno, pues no”, indicó Echeverría.

La conductora aclaró que no toda la afición de Gallos Blancos actuó de forma hostil, pues varios aficionados la saludaron con educación durante el encuentro. Cerró su relato con un llamado al público para disfrutar de los partidos sin agredirse entre sí.

El matrimonio con Óscar Jiménez cumple siete años en noviembre

boda, Mariana Echeverría, Óscar Jiménez
Mariana y Óscar unieron sus vidas en una ceremonia civil y religiosa a la orilla del mar Crédito: IG/marianaecheve

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez construyeron su relación a partir de un intercambio de mensajes por Instagram en 2017, un año después de que el portero fichara con el Club América. La interacción inicial surgió de una apuesta sobre un resultado deportivo, que terminó en una cena para conocerse en persona.

La pareja se dejó ver en público por primera vez en 2018 y se comprometió el 9 de junio de 2019. Cinco meses después, el 9 de noviembre de ese año, se casaron en una ceremonia íntima en Cancún, Quintana Roo. En septiembre pasado, Echeverría confirmó que están por cumplir siete años de matrimonio formal, motivo por el cual ya preparan una escapada romántica para noviembre.

Fruto de la relación nació Lucca, su primer hijo, el 15 de octubre de 2020. En julio de 2023 la pareja anunció un segundo embarazo que calificaron como “bebé arcoíris”, término asociado a una gestación posterior a una pérdida, aunque ese proceso no culminó con el nacimiento de otro hijo.

La pareja enfrentó rumores de separación y una pérdida gestacional en 2023

boda, Mariana Echeverría, Óscar Jiménez
Durante la celebración la pareja abrió la pista de baile con un tema de Carlos Rivera y posteriormente hubo fuegos artificiales Crédito: IG/marianaecheve

El matrimonio atravesó momentos de tensión pública, entre ellos rumores de divorcio que Echeverría desmintió de forma directa semanas antes del incidente en Querétaro. “¿Por qué me divorcian si tengo uno de los matrimonios más estables del medio?”, cuestionó frente a cámaras del programa Hoy.

La conductora describió la dinámica de pareja con Jiménez como la de “agua y aceite” por diferencias de carácter, aunque sostuvo que la comunicación ha sido el pilar para superar episodios como la pérdida gestacional de 2023. También enfrentaron el acoso en redes sociales que recibió Echeverría durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Durante esa edición del reality, Jiménez le envió un mensaje público de respaldo en redes: “Amor, quiero hacer esta historia nada más para decirte que siempre voy a estar contigo, en las buenas y en las malas, aquí voy a estar para amarte, para apoyarte, para caminar contigo cada paso que demos”.

Óscar Jiménez juega actualmente en Atlante tras su etapa en el Club América

Soccer Football - Liga MX - Atlante v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 25, 2026 Atlante's Oscar Jimenez celebrates their second goal, scored by Luis Calzadilla REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Atlante v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 25, 2026 Atlante's Oscar Jimenez celebrates their second goal, scored by Luis Calzadilla REUTERS/Eloisa Sanchez

Óscar Jiménez nació el 12 de octubre de 1988 en Chihuahua y comenzó su carrera como futbolista profesional en 2008. Pasó por Lobos BUAP y Chiapas FC antes de llegar como refuerzo a la portería del Club América en 2016, tras la salida de Moisés Muñoz.

Debutó oficialmente con las Águilas en 2019, donde compartió portería con Guillermo Ochoa. A lo largo de su carrera se ha coronado campeón de la Liga MX, la Copa MX y el torneo de Campeón de Campeones. Actualmente defiende la portería del Atlante, equipo que lo llevó al partido en Querétaro donde ocurrió el incidente denunciado por su esposa.

La familia ha cambiado de residencia en varias ocasiones para acompañar a Jiménez en sus distintos equipos, y actualmente radica en la Ciudad de México.

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