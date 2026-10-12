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Indonesia busca convertir los altavoces de sus mezquitas en red de alerta ante terremotos

El científico japonés Inoue Hiroshi concibió el sistema después de estudiar la falta de advertencias previas y trabaja con las autoridades del país asiático para replicar un mecanismo aplicado en Japón

Tres altavoces metálicos y un sensor con la sigla del PNUD en la balconada de un minarete frente a un paisaje de casas y palmeras.
Los altavoces de las mezquitas se prueban como red de alerta sísmica temprana en Indonesia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los parlantes que cinco veces al día convocan a la oración en Indonesia podrían convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte ante un terremoto. Un programa piloto puesto en marcha por investigadores indonesios y japoneses evalúa si esa infraestructura religiosa puede funcionar como red de alerta sísmica temprana, aprovechando una cobertura que ningún otro mecanismo logra replicar en el territorio con mayor población musulmana del mundo.

Según informó The Guardian, el experimento surge de una necesidad concreta: Indonesia es uno de los países más sísmicamente activos del planeta, y su agencia de gestión de desastres enfrenta el desafío de llegar a comunidades aisladas en un archipiélago de más de 17.000 islas. En ese contexto, los equipos de sonido de las mezquitas —sostenidos por las propias comunidades y en funcionamiento permanente— ofrecen una solución donde los sistemas convencionales fallan.

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El proyecto nació de un terremoto que mató a mil personas en Sumatra

Infografía con la ilustración de una mezquita con altavoces en el minarete, sensores bajo tierra y seis recuadros con texto explicativo.
Un proyecto piloto en Indonesia busca utilizar la red de altavoces de las mezquitas como un sistema de alerta temprana ante terremotos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea surgió hace casi dos décadas en la mente del científico japonés Inoue Hiroshi, investigador principal e integrante del Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres de la Universidad de Kyoto. Mientras estudiaba los seísmos devastadores que sacudieron Sumatra, el especialista observó que la ausencia de alertas previas había costado vidas que, con segundos de anticipación, podrían haberse salvado.

El detonante fue el sismo de 2009 en el oeste de Sumatra, que mató a al menos 1.000 personas. “Pensé que si Indonesia contara con el mismo servicio y la gente recibiera la advertencia antes de que llegara el temblor, muchos de esos muertos no habrían ocurrido”, declaró Inoue al diario. Desde entonces, trabajó con el gobierno indonesio para evaluar si el país podía replicar un mecanismo similar al que opera en Japón.

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“Cada comunidad tiene una mezquita”, sostuvo el investigador. Con la mayor población musulmana del mundo, Indonesia alberga cientos de miles de esos centros de culto que emiten el llamado a la oración cinco veces por día. La prueba ya conectó varios de esos parlantes a una red de sensores sísmicos.

Un margen de cinco segundos en el que la arquitectura local puede ser clave

Dos personas caminan de espaldas por un camino de piedra flanqueado por casas blancas y plantas tropicales hacia un minarete verde.
El investigador de la Universidad de Kyoto concluyó, luego del sismo de 2009 en el oeste de la isla, que unos segundos de anticipación habrían permitido salvar numerosas vidas entre los afectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad es el factor crítico de cualquier alerta sísmica. Andi Eka Sakya, investigador sénior de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, advirtió que una aldea ubicada a 50 kilómetros del epicentro podría tener apenas entre cinco y diez segundos para reaccionar antes de sentir el impacto.

Ese margen mínimo condiciona el tipo de respuesta posible y también la orienta hacia las características del entorno construido. En Japón, los protocolos oficiales promueven la estrategia de “agacharse y cubrirse”: buscar refugio bajo una mesa y permanecer en el interior. Sin embargo, esa indicación no es universal.

En Indonesia y otros países en desarrollo, las viviendas de baja altura suelen estar construidas con mampostería sin refuerzo, altamente vulnerable al colapso. Allí, las personas sobrevivieron escapando al exterior. Los investigadores registraron casos en que el primer piso de edificaciones de dos plantas quedó aplastado mientras el segundo se mantuvo relativamente intacto. Por eso, la iniciativa incluye simulaciones y experimentos con personas para establecer protocolos científicos adaptados al contexto local.

La iniciativa se extiende hasta 2030 e incluye radios, televisoras y escuelas

Una señal amarilla de derrumbe en primer plano sobre una calle embarrada con escombros, casas de madera y trabajadores con cascos.
El investigador Andi Eka Sakya explicó que la rapidez del aviso determina las posibilidades de protección ante un temblor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa, que funciona como ensayo durante cinco años y tiene plazo hasta 2030, no se limita a los recintos religiosos. También contempla la instalación de bocinas de emergencia en escuelas y la transmisión de avisos por radio y televisión, con el objetivo de construir una red redundante que resista las interrupciones que los seísmos suelen provocar en las comunicaciones móviles.

“El objetivo final es alertar a las personas para que puedan responder lo antes posible”, señaló Sakya. El dispositivo todavía no emite avisos al público en general; por ahora permanece en fase de prototipo y evaluación técnica.

La ventaja central de los altavoces de las mezquitas frente a otras infraestructuras de emergencia es su mantenimiento. “La ventaja del parlante de la mezquita es que ya existe y está bien mantenido. Para cualquier infraestructura de desastre, el mantenimiento es el gran desafío… pero el altavoz lo sostiene la propia comunidad”, dijo Inoue. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), socio de esa iniciativa, justificó la elección: “Las mezquitas son instituciones sociales de autoridad con una influencia significativa en las comunidades locales.”

Indonesia no es el único caso. En Uzbekistán, el Ministerio de Situaciones de Emergencia anunció este año una prueba piloto para instalar dispositivos en 272 mezquitas que alertarían sobre inundaciones, deslizamientos y avalanchas.

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