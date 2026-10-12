España

Detenido un estudiante de 14 años por disparar a una profesora y al director de su instituto en el sur de Francia

Se desconocen los motivos por los que el menor, armado con una escopeta, hirió a los docentes

Agentes de policía de espaldas, un vehículo de bomberos rojo y amarillo, varios automóviles y un cartel de la escuela Collège Lakanal
Agentes de policía y bomberos resguardan la escuela Joseph-Lakanal de Aubagne tras un tiroteo que dejó dos personas heridas. (Miguel Medina/AFP)
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La policía francesa ha detenido este lunes a un joven de 14 años como sospechoso de un tiroteo en el instituto Joseph-Lakanal, en la comuna de Aubagne (sur de Francia). El menor habría herido al director del centro escolar y a una de sus profesoras.

Según ha indicado el departamento de policía de Bouches-du-Rhône, en el sur de Francia, a Associated Press, el menor, de 14 años, habría acudido a clase con un arma de fuego, con la que habría herido a dos miembros del claustro.

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Un grupo de personas y jóvenes con mochilas se congrega detrás de una cinta de seguridad en la vía pública
Estudiantes y familiares se concentran frente a la escuela secundaria Joseph-Lakanal de Aubagne tras un tiroteo en el que resultó herido el director del centro. (Miguel Medina/AFP)

Los trabajadores de la escuela fueron alcanzados por munición utilizada en escopetas de calibre 12, precisó la policía. El prefecto de Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski, ha asegurado a Le Figaro que el adolescente no era conocido por hechos de delincuencia ni por radicalización.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que el sospechoso habría actuado de este modo. Tampoco está claro que el suceso esté relacionado con el movimiento de protestas de alumnos de secundaria que ha sacudido a Francia durante varias semanas.

Cinco disparos contra el director y una profesora

Agentes con chalecos de la Policía Judicial y personas reunidas frente a un edificio escolar junto a un vehículo de emergencias
Varias personas y agentes de la policía judicial se concentran frente a la escuela secundaria Joseph-Lakanal tras un tiroteo ocurrido en Aubagne, Francia. (Miguel Medina/AFP)

Según ha informado la cadena de televisión BFMTV, el menor efectuó cuatro o cinco disparos. La cadena televisiva ha informado de al menos cuatro detonaciones y ha precisado que la docente recibió el impacto de un disparo que rebotó.

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Witkowski ha relatado que el sospechoso disparó contra el director, que recibió una descarga de perdigones de caza en los muslos y la parte baja de la espalda. Después, según el prefecto, volvió a disparar contra la profesora, alcanzada por un perdigón en el muslo, y efectuó un tercer tiro en un pasillo antes de ser interceptado.

La Fiscalía de Marsella ha abierto una investigación por tentativa de asesinato y el fiscal de la República se ha desplazado al lugar. Los bomberos han atendido a los dos trabajadores heridos, cuyo pronóstico vital no está comprometido.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, y la ministra delegada de Enseñanza y Formación Profesional y Aprendizaje, Sabrina Roubache, tienen previsto desplazarse a Aubagne durante la tarde. Geffray ha calificado lo ocurrido de “acto inadmisible” y ha afirmado en la red social Twitter (ahora X) que el suceso “da testimonio una vez más del desarrollo de una violencia desbocada en nuestra sociedad”.

*Noticia en ampliación

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