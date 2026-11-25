Sofía Aragón se dirige a la cámara en un video donde comparte comentarios acerca del certamen de belleza Miss Universo y la representación mexicana. La presentadora y exconcursante aparece vistiendo una prenda estampada frente a una ventana con persianas mientras habla y gesticula.

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Sofía Aragón afirma que Miss Universo cambia la vida de las concursantes más allá de la corona, al recordar en un video publicado el pasado martes 24 de noviembre de 2026 su experiencia en el certamen de 2019 y enviar un mensaje a las participantes de la edición 2026, incluida la mexicana María Vargas, quien queda fuera del Top 12.

La exreina mexicana sostiene que las mujeres que suben al escenario enfrentan una experiencia que modifica la forma en que se perciben, aun cuando no obtengan el título. “Te prometo que independientemente del resultado, las mejores cosas de tu vida están a punto de suceder”, expresa.

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Aragón publica el mensaje antes de la final de la 75.ª edición de Miss Universo, en una jornada en la que más de 100 participantes buscan avanzar en las distintas rondas del concurso. Para la jalisciense, el certamen no termina cuando una concursante deja el escenario.

Sofía Aragón recuerda su participación en Miss Universo 2019

La representante mexicana llega al Top 3 de Miss Universo 2019 y obtiene el lugar de segunda finalista. Su desempeño devuelve a México a las tres posiciones finales del concurso, algo que el país no consigue desde la victoria de Ximena Navarrete en 2010.

Aragón recuerda que hace siete años espera escuchar el nombre de México desde el otro lado de la pantalla. En su video, habla de la tensión previa a la final y de la preparación que enfrentan las representantes antes de una noche que dura unas horas.

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“Es muy raro prepararte durante tanto tiempo y soñar algo durante tanto tiempo que sabes que va a durar apenas unos minutos”, dice la exreina de belleza.

La también comunicadora señala que, si pudiera hablar con la Sofía Aragón de 2019, le pediría que disfrutara el momento y dejara de preocuparse por el resultado. “Las mejores cosas de su vida están apenas a punto de iniciar”, menciona.

Sofía Aragón recuerda su participación en Miss Universo 2019 REUTERS/Elijah Nouvelage

Su participación en Mexicana Universal también se distingue por un proceso poco común. Aragón gana el certamen nacional sin haber obtenido previamente un concurso estatal, una condición que genera cuestionamientos entre algunos seguidores antes de que se consolide como una de las favoritas del público.

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La salud mental aparece en las respuestas de Sofía Aragón

Durante la competencia de 2019, Sofía Aragón coloca entre sus temas de conversación la salud mental, la autoestima y las expectativas que enfrentan las mujeres. Sus respuestas durante las rondas de entrevista se vuelven parte de los elementos que la llevan a disputar la corona universal.

La mexicana también se refiere a la presión de responder una pregunta frente a una audiencia internacional. En el mensaje publicado este martes, describe lo que significa responder en un idioma distinto al propio y desfilar frente a millones de espectadores.

“Después de subirte a ese escenario de Miss Universo, de contestar una pregunta que no es en tu primer idioma, visto por millones de personas al mismo tiempo en vivo, te prometo que después de esa experiencia cambia por completo tu percepción de tus propias capacidades”, sostiene.

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Aragón explica que esa vivencia puede modificar la autovalidación, la autoestima y la manera en que las concursantes se relacionan con sus metas. También plantea que el certamen lleva a muchas participantes a cuestionar los límites que antes consideraban imposibles.

En Miss Universo 2019, su vestido rojo de noche y el giro que realizó en la pasarela se vuelven una de las imágenes más recordadas de su participación. El movimiento, llamado por seguidores como el “Huracán Azteca”, circula ampliamente en redes sociales durante y después de la competencia.

La propia Aragón ha reconocido que la pasarela tradicional no era su principal fortaleza. Aun así, utiliza ese momento para proyectar una imagen propia durante la competencia y acompañar su desempeño en entrevistas y etapas preliminares.

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María Vargas queda fuera del Top 12 de Miss Universo 2026

La participación de México en Miss Universo 2026 termina en el segundo corte. María Vargas consigue avanzar al Top 30 y participa en la ronda de traje de baño, pero no clasifica entre las 12 semifinalistas que continúan a la pasarela de vestido de noche.

La eliminación impide que México busque coronas consecutivas tras el triunfo de Fátima Bosch en la edición anterior. Vargas alcanza la primera selección de la noche entre más de 100 concursantes, aunque su recorrido concluye antes de la fase final.

La corona de Miss Universo 2026 queda en manos de Jennifer Barreto, representante anfitriona de Puerto Rico. Barreto recibe el título de manos de Bosch durante la final del certamen.

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Aragón dirige parte de su mensaje a María Vargas y a las demás concursantes. “Yo ya estoy lista para gritar México, ya estoy lista para echarle todas las porras a María”, afirma.

María Vargas quedó en el Top 30 en Miss Universo 2026. (Instagram: cesardamianmx )

La exreina pide a las participantes detenerse unos segundos para observar lo que ocurre alrededor antes de salir al escenario. Les recomienda guardar en la memoria el aroma del lugar, la temperatura, el peso de los vestidos y la sensación de prepararse durante meses para representar a su país.

“Nunca van a volver a vivir un Miss Universo”, dice Aragón. La mexicana sostiene que la experiencia abre puertas y modifica la forma en que cada concursante enfrenta su vida después de la competencia.

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