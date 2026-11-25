"Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la OPERACIÓN ÉXITO" señaló el jefe de Estado, luego de que en principio se calificó el operativo de "Filigrana" (@ABDELAESPRIELLA/X)

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La Operación Filigrana desplegada por las autoridades por orden expresa del jefe de Estado Abelardo de la Espriella, y que permitió el rescate de un total de 72 rehenes que permancieron secuestrados en la sede del almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, ha despertado opiniones divididades entre congresistas y exfuncionarios políticos por cuenta de la intervención de las autoridades, y pese a que varios familiares de los retenidos pidieron no ejecutarla.

Sin embargo, varios simpatizantes e integrantes de la bancada oficialista del Gobierno nacional en el Congreso salieron a respaldar la acción militar que el presidente monitoreó junto al ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Mora.

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Uno de los primeros en salir a ‘sacar pecho’ por el resultado del operativo, que dio de baja a uno de los presuntos secuestradores y permitió la captura de otro dos criminales, fue el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño (Centro Democrático), que aprovechó el mensaje que publicó en su cuenta de X la mañana del miércoles 25 de noviembre para lanzarle un ‘dardo’ al expresidente Gustavo Petro.

Briceño escribió: “Los que critican al presidente Abelardo De La Espriella por haber liderado el operativo de rescate de los secuestrados en Cartagena ¿Qué esperaban? ¿Que estuviera borracho en la madrugada encerrado trinando incoherencias por Twitter como lo hacía Petro mientras otros trabajaban?”

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Misma posición compartió la senadora del mismo partido político del representante a la Cámara, María Clara Posada, que avaló lo hecho por los miembros del Copes (Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo) y destacó parte de lo que expuso el presidente De la Espriella en la entrega del balance final.

“Nada más cierto que lo que dice el Presidente @AbelardoPTE. Cuando el Estado se decide, siempre triunfa. Maravillosa operación que priorizó la vida e integridad de las víctimas y que envía un mensaje contundente al crimen: Se acabaron las contemplaciones y la condescendencia”, señaló la legisladora.

Al final, Posada resaltó el papel de las Fuerzas Militares y demás dependencias que participaron en la Operación Filigrana, y precisó: “Un aplauso de pie para nuestras Fuerzas que con valor y determinación siguen defendiendo a nuestra Nación”.

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Por su parte, el Movimiento de Salvación Nacional se pronunció a nombre de toda la colectividad y precisó en su comunicado: “¡Cuando el Estado se decide, nunca pierde!"

“La madrugada nos trajo buenas noticias para Colombia. La decisión y la contundencia del Gobierno Nacional, junto con una operación impecable de nuestra Policía y Fuerzas Militares, permitieron rescatar a todas las personas secuestradas en Cartagena. ¡Nuestro reconocimiento a la Fuerza Pública! Seguimos firmes por la seguridad de los colombianos y por la defensa de nuestra Patria", destacó la publicación.

Por su parte, la excongresista de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, fue otra de las que se mostró a favor del resultado operativo.

“Gloria y honor a nuestra Fuerza Pública. Impecable la operación de rescate de las personas secuestradas en el Éxito de Cartagena. Gracias a estos héroes por arriesgar su vida para salvar la de otros. Al Presidente @ABDELAESPRIELLA, todo el respaldo para seguir con firmeza contra los delincuentes”, comentó la exrepresentante a la Cámara.

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Las voces en contra de la Operación Filigrana en Cartagena que ordenó el presidente De la Espriella

Uno de los dirigentes politicos de la izquierda, y una de las caras más visibles de la oposición en el Congreso, Iván Cepeda (Pacto Histórico), solo se cuestionó a través de la misma red social: “¿Abelardo de la Espriella prestó el servicio militar?”

Otra de las que hizo una reflexión sobre la Operación Filigrana fue la exconcejal de Bogotá y exembajadora de Colombia en Panamá Ángela Benedetti, que resaltó que por fortuna el caso no dejó víctimas mortales (del lado de los secuestrados), pero sí dejó a uno de los señalados criminales abatidos.

“Fue toda una fortuna que lo de ayer en El Éxito de Cartagena hubiera terminado ‘bien’. Es decir, sin muertos. Si salió bien. Que asumió un grande riesgo, si (el presidente De la Espriella). No él, puso en altisimismo riesgo a los secuestrados”, dijo la excabildante.

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Al final, Benedetti mostró sus reparos sobre la posición del jefe de Estado respecto a la situación en otras zonas del país, y escribió: “Y los atentados en el sur del país? Por que el Presidente no se asomó por allá? Porque es más rentable mediaticamente Cartagena?”

Otro de los que salió a referirse sobre el caso fue el representante a la Cámara por Valle del Cauca Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), que mostró sus críticas a raíz del operativo.

El congresista de izquierda afirmó: “Quedan muchas dudas del operativo montado para rescate de secuesteados en el ÉXITO de Cartagena. Fue un show mal montado? A qué fue @ABDELAESPRIELLA al lugar de los hechos si necesita un dispositivo más grande para su seguridad personal que para atender el secuestro? No queda registro de los “asaltantes-secuestradores”, coincidencia que estaban encapuchados y no se les conoce el rostro? Por qué no los exhibieron en ese momento?

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Al final, Mondragón, en un tono similar al de Cepeda, sentenció: “Pero en serio, a qué fue Abelardo al lugar si fue declarado NO APTO para prestar servicio militar?”

Por lo anterior, el alcalde de Medellín Federico ‘Fico’ Gutiérrez le contestó al representante a la Cámara del Pacto Histórico.

“Este tipo es un imbécil. Son tóxicos. Se le nota que hubiera preferido que el resultado de la operación de rescate de los secuestrado saliera mal. Se soñaban ver muertos o heridos a los secuestrados”, inició la réplica Gutierrez hacia Mondragón.

“No son oposición, son el palo en la rueda para que Colombia salga adelante. Saldremos adelante luego del desastre que dejaron”, agregó el alcalde antioqueño, que agradeció por el balance final de la operación.

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“Todos los secuestrado están sanos y salvos, se dio de baja a uno de los criminales y los otros fueron capturados. Gracias y felicitaciones al Presidente @ABDELAESPRIELLA, a mi colega y amigo Alcalde @dumek_turbay y a toda nuestra fuerza pública”, concluyó Gutiérrez.