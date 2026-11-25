Políticos cuestionaron la inspección de la Superintendencia de Sociedades a La Silla Vacía (Esmeralda Hernández - @BecerraGabo/X - @JenniferPedraz/X)

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La Superintendencia de Sociedades ordenó una visita administrativa a La Silla Vacía para el jueves 26 de noviembre de 2026, según informó el medio, que también señaló que la entidad anunció una inspección a una empresa vinculada con Juanita León, directora del portal.

De acuerdo con la información divulgada, la visita a La Silla Vacía fue ordenada el martes 24 de noviembre. En paralelo, la Superintendencia de Sociedades solicitó una revisión a la empresa del hermano de León y pidió los mismos documentos requeridos para el medio de comunicación.

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El anuncio se conoció pocos días después de una columna publicada por Carlos Suárez, estratega político de Abelardo de la Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, en la que lanzó señalamientos contra La Silla Vacía, Juanita León y el hermano de la directora.

Según el medio, esos cuestionamientos contenían afirmaciones falsas. La posterior decisión de la Superintendencia de Sociedades sobre el portal y la empresa relacionada con el hermano de León generó críticas desde sectores políticos de distintas corrientes.

“¿Quién será el siguiente amenazado?”: Esmeralda Hernández criticó las presiones contra La Silla Vacía (@EsmeHernandezSi/X)

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, fue una de las primeras voces en pronunciarse. En un mensaje publicado en redes sociales, vinculó el caso con lo que describió como presiones previas contra otras figuras públicas y medios de comunicación.

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“Primero fueron por Petro, luego por Coronell y ahora van por La Silla Vacía. ¿Dónde queda la libertad de prensa?”, escribió la congresista. Hernández añadió: “El fascismo se tomó la Casa de Nariño. ¿Quién será el siguiente amenazado?”.

“¿Será coincidencia?”: Óscar Benavides cuestionó la actuación contra La Silla Vacía (@ODBenavidesA/X)

El representante a la Cámara por las comunidades negras, Óscar Benavides, afirmó que el procedimiento contra La Silla Vacía forma parte de una ofensiva contra el medio. “La dictadura de Abelardo de la Espriella esta vez enfila su artillería contra La Silla Vacía”, sostuvo.

Benavides preguntó si la inspección coincidió con revelaciones publicadas por el portal sobre la primera dama y con una columna de Carlos Suárez, a quien identificó como estratega político de Abelardo de la Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

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“¿Será coincidencia que ocurra un día después de que revelaran lo que hizo la primera dama? ¿O pocos días después de que Carlos Suárez publicara en Semana una columna con acusaciones contra La Silla Vacía?”, expresó el congresista.

El representante calificó el procedimiento como un acto de censura. “Estas actuaciones administrativas son censura. Punto. Sin más y sin menos”, afirmó. También lanzó críticas contra De la Espriella y aseguró que la oposición debe impedir lo que describió como un deterioro democrático.

“Investigar al poder no puede costar represalias”, afirmó Gabriel Becerra tras el caso de La Silla Vacía (@BecerraGabo/X)

El representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico por Bogotá, sostuvo que el caso debe analizarse junto con otros hechos que, en su opinión, reflejan una postura hostil del Gobierno frente a medios y periodistas críticos.

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Becerra mencionó la denuncia de hostigamiento hecha por La Silla Vacía, el retiro de protección al periodista Daniel Coronell, publicaciones desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior y advertencias de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre el uso de la pauta estatal.

“El Gobierno de Abelardo de la Espriella exhibe un preocupante talante autoritario frente a la prensa”, escribió. Para el representante, los episodios citados pueden producir un efecto intimidatorio sobre quienes investigan asuntos relacionados con el poder.

“Los recursos públicos, las facultades de inspección y la protección de la vida no pueden convertirse en mecanismos de premio o castigo político”, señaló Becerra. El legislador exigió explicaciones sobre la actuación administrativa, transparencia en las decisiones y garantías para el periodismo.

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Jennifer Pedraza cuestionó a Julia Eva Pretelt por la inspección de la Superintendencia a La Silla Vacía (@JenniferPedraz/X)

También expresó su solidaridad con La Silla Vacía y respaldó la denominada Ley Anticepo, una iniciativa dirigida a enfrentar el acoso judicial contra periodistas y medios. “Investigar al poder no puede costar represalias”, afirmó.

Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, calificó el caso como grave y afirmó que la inspección de la Superintendencia de Sociedades tendría la intención de intimidar al medio digital.

“La inspección de la Superintendencia de Sociedades en realidad pretende intimidar a La Silla Vacía y silenciarla. No lo van a lograr”, publicó la congresista.

Pedraza mencionó a Julia Eva Pretelt, superintendente de Sociedades, y señaló que fue abogada de la firma De la Espriella Lawyers. Además, sostuvo que Pretelt es cercana a Carlos Suárez, a quien atribuyó declaraciones recientes en las que habría calificado a La Silla Vacía como un medio enemigo del Gobierno.

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“La libertad de prensa no se negocia. Mi solidaridad con Juanita y La Silla”, agregó la senadora, en alusión a Juanita León, directora del medio.

“Controvertir a un medio es legítimo, hostigarlo no”, afirmó Andrés Forero (@AForeroM/X)

Desde el Centro Democrático, el representante Andrés Forero aseguró que controvertir los contenidos de un medio constituye una práctica legítima, pero rechazó cualquier actuación institucional que pueda interpretarse como hostigamiento.

“Esto es inaceptable y representa una grave amenaza a la libertad de prensa”, expresó. Forero añadió que “controvertir a un medio de comunicación es legítimo, hostigarlo a través de las entidades del poder ejecutivo no”.

“No vamos a permitir” el uso anómalo de otra superintendencia, advirtió Daniel Briceño (@Danielbricen/X)

El representante Daniel Briceño también cuestionó la actuación de la Superintendencia de Sociedades. Según dijo, la entidad “ahora decide intervenir en un medio de comunicación”, pese a que, en su opinión, ha tenido resultados limitados en otras tareas durante los últimos meses.

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Briceño recordó un episodio relacionado con Cielo Rusinque y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). “Esta vez tampoco vamos a permitir que se utilice otra superintendencia de manera anómala para intervenir en asuntos que no le corresponden”, afirmó.

El legislador concluyó con un llamado a que la Superintendencia de Sociedades explique los fundamentos de su intervención y concentre sus actuaciones en las funciones que le asigna la ley.

“Me preocupa mucho”, dijo Paloma Valencia sobre la inspección a La Silla Vacía (@PalomaValenciaL/X)

Por último, la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó la visita de la Superintendencia de Sociedades a La Silla Vacía.

En un mensaje sostuvo que la entidad podría usarse para perseguir e intimidar a empresas y medios críticos del Gobierno.

“Me preocupa mucho la utilización de la Superintendencia para perseguir y amedrentar”, escribió.

Valencia recordó que, según su interpretación, una situación semejante ocurrió durante el gobierno de Gustavo Petro. Además, solicitó a la Superintendencia explicar los motivos de la visita al portal. La dirigente pidió precisar las razones para inspeccionar al medio.

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