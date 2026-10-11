México

¿Hay clases mañana lunes 12 de octubre? Lo que dice el calendario de la SEP sobre el Día Nacional de la Pluriculturalidad

Con motivo del Día de la Nación Pluricultural, antes llamado Día de la Raza, padres de familia buscan saber si hay clases el lunes 12 de octubre de 2026

El 12 de octubre no figura entre los días de suspensión de labores docentes del calendario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 12 de octubre no figura entre los días de suspensión de labores docentes del calendario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El lunes 12 de octubre habrá clases con normalidad en la mayor parte del país, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque en 22 municipios de Jalisco las autoridades suspendieron las actividades presenciales por el paso del huracán Simón.

El calendario nacional rige para preescolar, primaria y secundaria, tanto en planteles públicos como en escuelas particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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El 12 de octubre, celebración del Día de la Nación Pluricultural (antes llamado Día de la Raza), no figura en el documento como periodo vacacional, suspensión de labores docentes ni sesión de Consejo Técnico Escolar.

Estudiantes de espalda sentados en pupitres de madera escriben con lápices en hojas de papel blanco dentro de un aula.
El calendario inició el 31 de agosto de 2026 y concluye el 9 de julio de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jalisco suspende clases en 22 municipios por el huracán Simón

La Secretaría de Educación Jalisco informó a través de su cuenta oficial de Facebook la suspensión de clases presenciales, en ambos turnos, este viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

La medida responde a las recomendaciones de Protección Civil Jalisco ante los efectos del huracán.

La Secretaría de Educación Jalisco difundió el aviso a través de sus redes sociales oficiales. (Foto: Gobierno de Jalisco)
La Secretaría de Educación Jalisco difundió el aviso a través de sus redes sociales oficiales. (Foto: Gobierno de Jalisco)

La suspensión aplica en Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, El Limón, Guachinango, La Huerta, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco y Villa Purificación.

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La dependencia pidió a la comunidad educativa mantenerse atenta a las actualizaciones que se publiquen a través de sus cuentas oficiales y las del Gobierno de Jalisco.

Una pancarta con el texto CLASES SUSPENDIDAS POR FUERTES LLUVIAS está colgada de un portón metálico bajo la lluvia frente a un edificio.
La suspensión aplica en ambos turnos, matutino y vespertino, en los planteles de los municipios afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta suspensión opera como excepción local al calendario nacional, que no contempla el 12 de octubre como día de descanso escolar en el resto del territorio.

El Día de la Nación Pluricultural no es descanso obligatorio

El 12 de octubre dejó de ser feriado oficial en México desde 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Ese año, mediante el Acuerdo número 190 de la SEP, la fecha se estableció como laborable y se eliminó de los días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

Calendario de mesa abierto en octubre de 2026 con el día 12 encerrado en un círculo rojo, junto a una maceta pequeña y un bolígrafo.
El cambio de nombre no modificó el estatus laboral ni escolar del 12 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre de la conmemoración cambió más adelante. El 18 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF el decreto que sustituyó el histórico Día de la Raza por el Día de la Nación Pluricultural. El cambio de nombre no modificó el estatus laboral ni escolar de la fecha.

¿Por qué se le cambió el nombre al antiguo ‘Día de la Raza’?

El cambio de nombre del 12 de octubre respondió a un replanteamiento del significado histórico de la fecha.

El Día de la Raza, instaurado en 1928 para conmemorar el encuentro entre España y América, fue cuestionado por organizaciones indígenas y sectores académicos.

Estos sectores señalaron su origen colonialista y su vínculo con una visión que minimizaba el despojo sufrido por los pueblos originarios tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492.

El decreto que cambió el nombre de la fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2020. (YouTube/ Cámara Alta Senado de la República)

El decreto publicado el 18 de diciembre de 2020 en el DOF sustituyó la denominación por Día de la Nación Pluricultural, con el propósito de reconocer la diversidad étnica y cultural de México y distanciar la efeméride de la narrativa que exaltaba la conquista como un hecho celebratorio.

¿El lunes 12 de octubre se trabaja?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 los días de descanso obligatorio en México: el 1 de enero, el primer lunes de febrero por el 5 de febrero, el tercer lunes de marzo por el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre.

Además del 1 de octubre cada seis años por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el día que determinen las leyes electorales en año de elecciones ordinarias.

Billetes de peso mexicano de 50, 100, 200 y 500 pesos junto con varias monedas dispersas sobre una mesa de madera.
Las empresas no están obligadas a pagar salario doble a quien trabaje el 12 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de octubre no está en esa lista. Esto significa que las empresas no tienen obligación legal de otorgar el día libre ni de pagar salario doble a quien trabaje esa jornada, y que las escuelas, salvo las excepciones por contingencia como la de Jalisco, mantienen actividades normales.

El próximo descanso escolar llega hasta el 30 de octubre

El calendario de la SEP marca la siguiente suspensión de clases para el viernes 30 de octubre, por la sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar.

Ese receso se extiende con el fin de semana y se une al lunes 2 de noviembre por el asueto de Día de Muertos, lo que forma un puente que concluye el martes 3 de noviembre, día en que se reanudan las actividades escolares.

Documento con los doce meses del año escolar 2026-2027, números marcados con diversos colores y una simbología explicativa a la derecha
El Consejo Técnico Escolar realiza sesiones ordinarias el último viernes de cada mes. (Foto: SEP)

Para el primer periodo del ciclo 2026-2027, las suspensiones oficiales que marca el calendario son el 16 de septiembre, el 2 y el 16 de noviembre, y el 25 de diciembre de 2026, además del 1 y el 6 de enero de 2027.

Ninguna de esas fechas cae en octubre, salvo el Consejo Técnico Escolar (CTE) del último viernes del mes.

El calendario escolar 2026-2027 contempla 185 días efectivos de clases, con inicio el 31 de agosto de 2026 y conclusión el 9 de julio de 2027.

Un aula de escuela primaria con pupitres y sillas alineados, un pizarrón negro, ventanas y una puerta blanca con el logo y el texto de la Secretaría de Educación Pública.
El calendario 2026-2027 marca suspensiones también el 2 y el 16 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento aplica en todo el territorio nacional, incluidas las entidades donde las autoridades educativas locales coordinan la operación de los planteles de educación básica.

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