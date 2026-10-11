Sheinbaum pide resguardo en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán por huracán Simón categoría 4

Con vientos sostenidos de 240 km/h y oleaje de hasta 10 metros, el ciclón avanza hacia las costas de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán en una temporada del Pacífico que se prevé excepcionalmente activa

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó este domingo 11 de octubre a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo ante el impacto inminente del huracán Simón, de categoría 4, hasta que las autoridades informen oficialmente que el peligro terminó.

El mensaje fue publicado en su cuenta de X. La mandataria indicó que el ciclón se ubica a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sursureste de Cabo Corrientes, Jalisco, y que continúan las labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras.

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Asimismo, pidió atender las recomendaciones de Protección Civil, evitar el tránsito por la vía pública y agradeció la colaboración de la ciudadanía.

Lo que informa el SMN sobre Simón

@Claudiashein

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas (tiempo del centro de México) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno presenta las siguientes condiciones:

Vientos máximos sostenidos de 240 km/h, con rachas de hasta 295 km/h.

Desplazamiento a 9 km/h.

Vientos de 210 a 230 km/h en las costas de Jalisco, y de 100 a 120 km/h en Nayarit y Colima.

Oleaje de 8 a 10 metros en la costa jalisciense y de 6 a 8 metros en la de Colima.

Lluvias extraordinarias y zonas bajo alerta

@Claudiashein

El organismo prevé lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en la zona costera y el este de Jalisco, y torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en Colima. Para el sur de Nayarit pronostica lluvias intensas, y muy fuertes en el centro y sur de Sinaloa y el oeste de Michoacán.

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Está vigente una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías, además de una zona de vigilancia por tormenta tropical hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán. El SMN advirtió posibles deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Evacuaciones, refugios y cierres

El sábado 10 de octubre, la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez Alzúa, pidió suspender de manera temporal, desde las 16:00 horas, las actividades no esenciales en 24 municipios de los cuatro estados.

Entre las medidas reportadas por autoridades y medios:

Puerto Vallarta: N+ informó de 16 refugios habilitados, transporte público suspendido desde las 17:00 horas del sábado y playas cerradas. Su aeropuerto permanecerá cerrado hasta las 08:00 del lunes 12 de octubre, con operaciones canceladas.

Costa de Jalisco: mediante el Plan Marina, personal naval evacuó a 80 personas y nueve mascotas de las comunidades de Yelapa y Quimixto.

Colima: se instalaron cuatro refugios temporales y dos más en Manzanillo para personas en situación de calle. Se suspendieron las operaciones portuarias y el aeropuerto de Manzanillo cerró de forma temporal.

Navegación: las Capitanías de Puerto decretaron el cierre preventivo en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Energía: la CFE desplegó a más de 3 mil electricistas.

¿Cómo se intensificó Simón en pocas horas?

Una imagen de satélite registra un sistema ciclónico activo sobre el océano Pacífico frente a la costa occidental de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simón se convirtió en huracán categoría 1 la noche del jueves 8 de octubre, tras haber sido tormenta tropical, y el SMN ya anticipaba una rápida intensificación. El viernes 9 alcanzó la categoría 2 y, en la madrugada del sábado 10, pasó de categoría 3 a 4 en la escala Saffir-Simpson.

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Antes de su acercamiento al occidente, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en Acapulco, Guerrero, el jueves, según reportes de medios. Reuters informó que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos preveía su llegada a tierra entre Manzanillo y Puerto Vallarta, destino con cerca de 300 mil habitantes.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió mantenerse informado por la trayectoria cambiante del ciclón entre Manzanillo y Puerto Vallarta y descargar la aplicación Jalisco Alerta. También anunció la suspensión de clases en 22 municipios el viernes y el lunes.

Simón es el tercer huracán que amenaza el occidente del país desde finales de septiembre, según DW, y la temporada de ciclones en el Pacífico se prevé más intensa por el fenómeno de El Niño.

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¿Qué se espera en las próximas horas

Según proyecciones del SMN difundidas por CNN en Español, Simón se ubicaría frente a las costas de Jalisco y Colima como huracán categoría 4 durante la mañana del domingo y después avanzaría sobre Jalisco rumbo a Nayarit como categoría 1. Otros medios, citando a CNN, apuntan a un posible segundo impacto el lunes 12 de octubre.

En las fuentes consultadas no se reporta un balance oficial de daños ni de víctimas atribuidos a Simón hasta el momento. Las autoridades mantienen la recomendación de permanecer en refugios o domicilios hasta nuevo aviso, y la situación puede cambiar conforme avance el huracán.

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