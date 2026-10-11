Cuatro lingotes de oro hallados en Caleta Olivia reavivan el caso de un misterioso robo a una minera

La Prefectura Naval Argentina secuestra preventivamente cuatro lingotes de presunto oro en Caleta Olivia (Prefectura Naval Argentina)

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La Prefectura Naval Argentina secuestró preventivamente cuatro lingotes de presunto oro, con un peso total de 2,576 kilogramos, que estaban ocultos en el depósito de agua de un inodoro fuera de uso, empotrado en la pared de un baño de uno de los inmuebles allanados en las últimas horas en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. El hallazgo volvió a poner bajo análisis el robo registrado en 2023 en una empresa minera de la provincia.

El material fue localizado durante procedimientos vinculados con otra investigación. Tras tomar conocimiento del hallazgo, el magistrado interviniente ordenó que los lingotes quedaran bajo secuestro preventivo, ante la posibilidad de que tengan relación con otro expediente que se encuentra en etapa de instrucción.

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Además de los cuatro lingotes, el personal interviniente incautó elementos considerados de interés para la causa. La pesquisa deberá determinar el origen, la composición y la trazabilidad del metal para establecer si guarda relación con algún hecho previo.

Según las fuentes, la fuerza investiga una posible conexión entre lo secuestrado y el robo ocurrido en abril de 2023 en el proyecto Cap-Oeste de Patagonia Gold. Esa vinculación todavía no fue confirmada oficialmente.

El antecedente es el asalto a una minera ocurrido en Santa Cruz en 2023

Las averiguaciones incorporadas al expediente permitieron establecer que, durante 2023, una empresa minera de Santa Cruz sufrió un robo de gran magnitud. Los autores ingresaron a una bóveda y se llevaron lingotes de oro y plata.

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El asalto tuvo lugar el 17 de abril de ese año en el proyecto Cap-Oeste, situado en el sector de La Bajada, departamento Río Chico. De acuerdo con los antecedentes difundidos por la compañía, fueron sustraídas barras de doré, una aleación obtenida en el procesamiento minero que contiene oro y plata. La empresa había estimado que el cargamento equivalía a unas 500 onzas de oro y luego ofreció una recompensa para recuperar 15 barras de mineral.

Los lingotes hallados llevan la inscripción “CERRO-BEND ALLOY”. De acuerdo con datos reunidos durante la investigación, ese tipo de identificación aparece en materiales utilizados en talleres, empresas de mantenimiento industrial, contratistas mineros y servicios asociados a radioprotección o medicina nuclear dentro de la provincia.

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La investigación examina una posible conexión con el robo a Patagonia Gold de 2023

Sin embargo, una evaluación inicial de los investigadores indica que el material también podría ser oro refinado destinado a joyería. La hipótesis bajo análisis plantea que algunas firmas podrían rotular metales preciosos como otro tipo de insumo para exportarlos sin que sean identificados como tales, con el fin de eludir impuestos o controles de organismos públicos.

Esa posibilidad deberá ser corroborada mediante estudios técnicos. La inscripción por sí sola no permite establecer que los lingotes pertenezcan a Patagonia Gold ni que provengan del robo de 2023.

Las pericias buscarán determinar si existe relación entre ambos expedientes

El hallazgo se produjo en el marco de una causa cuya investigación principal está vinculada con la desaparición de un hombre en diciembre de 2025 en Caleta Olivia. La Prefectura realizó dos allanamientos y secuestró otros elementos, entre ellos teléfonos celulares, un vehículo, un equipo de grabación de cámaras de seguridad y vainas servidas.

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La procedencia de los cuatro lingotes y su eventual relación con el robo a la minera quedarán sujetas a las pericias y a las medidas que disponga la Justicia. Hasta que esos análisis concluyan, el nexo entre el metal secuestrado y el asalto a Patagonia Gold permanece como una hipótesis de investigación.