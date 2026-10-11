Lionel Scaloni sumó otro desafío en el ciclismo y completó el Gran Fondo Buenos Aires: “Quería disfrutar de la ciudad sin coches”

Lionel Scaloni participó de una carrera ciclística en la Ciudad de Buenos Aires

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Lionel Scaloni completó este domingo el Gran Fondo de Buenos Aires, una competencia de ciclismo disputada por las calles de la capital argentina, en medio de las negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para definir su continuidad al frente de la selección argentina. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 registró un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 21 segundos y se mezcló entre los participantes.

“Soy una persona normal”, resumió el santafesino al finalizar la prueba durante una entrevista con el canal de noticias A24. El director técnico relató además el trato recibido por parte del público y de otros competidores en el recorrido: “Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, sobre todo sin coches, con la tranquilidad de que no te va a pasar nada. La gente muy bien, sí el que venía al lado mío me preguntaba, hablábamos, pero siempre me respetaron. Incluso más que a cualquier otro, porque me dejaban bastante tranquilo”.

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Scaloni reconoció que la agenda de la Albiceleste no lo ayudó para preparar la nuneva prueba sobre ruedas. Los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín le restaron días de entrenamiento previos a la carrera. “No tuve mucha preparación, tuvimos partidos hace poquito. Uno con un poquito de experiencia, se va metiendo en la rueda de alguno, sufre menos de lo que tendría que sufrir, porque no estoy muy entrenado”, explicó el técnico, quien de todos modos remarcó su motivación por participar. “Me ha tocado hacer carreras en mejor estado, pero tenía que venir porque quería disfrutar de la ciudad sin coches, y la verdad que estuvo muy bueno”, agregó.

El vínculo de Scaloni con el ciclismo tiene un origen puntual que el propio entrenador reveló tras la competencia. Fue Carlos Moyá, ex tenista español radicado en Mallorca —isla donde reside el entrenador argentino— quien le sugirió incursionar en esta disciplina tras retirarse del tenis profesional. “Fue a través de un amigo, Carlos Moyá, el ex tenista, que lo conocí en Mallorca, él había dejado de jugar al tenis y me dijo, ‘probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto’”, recordó el oriundo de Pujato.

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Lionel Scaloni participó del Gran Fondo Buenos Aires en la mañana del domingo (Crédito: Gentileza X @jotamrinaldi)

El entrenador explicó que, tras años de desgaste físico en el fútbol, encontró en la bicicleta una alternativa sin lesiones articulares. “Al final sabés que cuando jugás tantos años a un deporte como el fútbol siempre estás medio con los tobillos, con las rodillas, y el ciclismo tiene eso, que no tiene impacto, podés hacerlo todos los días, y al final competís contra vos mismo, que está bueno también”, sostuvo.

La participación en el Gran Fondo de Buenos Aires se suma a un historial que Scaloni construyó en los últimos años en pruebas de cicloturismo. En 2025, el entrenador compitió en la Mallorca 312, una carrera de 167 kilómetros en la isla donde reside junto a su familia, y completó el recorrido en 4 horas, 54 minutos y 11 segundos, lo que lo ubicó en el puesto 17 entre 3.234 participantes. Esa edición quedó marcada por la muerte de un ciclista británico de 40 años, que sufrió una caída y un paro cardíaco en el tramo entre Esporles y Valldemossa, según informó la organización del evento. En esa misma carrera también participó el exfutbolista belga Eden Hazard, quien corrió la distancia de 225 kilómetros.

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Un año antes, en 2024, Scaloni había mejorado su marca personal en la misma prueba balear, con un tiempo de 5 horas, 6 minutos y 8 segundos, dos minutos menos que en su participación anterior. En esa oportunidad señaló la dureza del recorrido por las condiciones de viento en los tramos de Deià y Valldemossa. “Soplaba el aire y se ha hecho un poco más duro que otras ediciones. He tenido que bajar un poco el ritmo porque notaba que estaba a punto de tener calambres”, explicó entonces.

El DT posando junto a un fanático (Crédito: Gentileza X @jotamrinaldi)

El primer antecedente de Scaloni en la Mallorca 312 se remonta a 2023, cuando completó los 167 kilómetros en 5 horas, 8 minutos y 32 segundos. En aquella ocasión había destacado el disfrute de recorrer las carreteras cerradas al tráfico. “Es un placer, de verdad, es una gozada poder recorrer las carreteras de la isla cortadas al tráfico junto a amigos”, afirmó tras cruzar la meta.

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Ese mismo año participó también en El Infierno, una de las pruebas de ciclismo más exigentes del calendario español. Según relató en entrevistas previas, la actividad se convirtió en parte de su rutina diaria desde su retiro como futbolista, con sesiones de aproximadamente una hora y media centradas principalmente en bicicleta de montaña.

Cuando visita la Argentina, Lionel Scaloni suele sumarse a salidas en bicicleta en Córdoba junto a su amigo Lito Oviedo, propietario de un local especializado en el rubro. Esta vez el estratega de Pujato se dio el gusto en las calles porteñas.