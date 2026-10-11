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Fue una figura del circuito de tenis, estuvo en pareja con tres jugadoras y ahora brilla en un concurso de la baile

Radek Stepánek es uno de los participantes destacados de StarDance, la versión checa del reconocido formato británico Dance With The Stars

Radek Stepanek brilla en el Bailando de República Checa

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Radek Stepánek cambió la raqueta por los zapatos de salón y se convirtió en uno de los participantes de la decimocuarta temporada de StarDance, la versión checa del reconocido formato británico de baile Dancing With the Stars. El extenista comparte la pista con la profesional Vanda Bartosová Detínská, en un desafío que, según reconoció, le exige aprender una mecánica corporal muy distinta a la que desarrolló durante décadas en el circuito.

A los 47 años, Stepánek afronta el concurso luego de una carrera que incluyó cinco títulos individuales, 18 en dobles, el octavo puesto del ranking mundial en singles en 2006 y el cuarto lugar en dobles en 2012. También obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 junto a Lucie Hradecká.

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El exjugador explicó que la adaptación no fue inmediata. “Los comienzos duelen y son difíciles. Pero puedo decir que estoy un poco más tranquilo y creo que la última semana, diez días, me ha absorbido por completo”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio checo Iglanc.

La preparación para StarDance obligó a Stepánek a modificar hábitos adquiridos en las canchas. El checo dijo que debe memorizar indicaciones técnicas y controlar movimientos que antes formaban parte de su juego deportivo. “Claro, memorizar los pasos, punta, talón, adentro, afuera... Había muchas instrucciones. Ahora mi mayor problema es con mi trasero, porque lo he estado moviendo durante toda mi carrera y ahora tengo que esconderlo todo el tiempo”, comentó entre risas.

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Un hombre con suéter beige y pantalón azul permanece sentado en un sillón oscuro frente a un gran Cuadro blanco en una pared
El extenista checo Radek Stepánek habló de su participación en el certamen

La diferencia entre el tenis y el baile no se limita al desgaste físico. En el deporte de alto rendimiento, Stepánek se acostumbró a movimientos definidos por la velocidad, la reacción y los desplazamientos hacia la pelota. En la pista de salón, en cambio, debe seguir secuencias, mantener una postura determinada y coordinar cada paso con su compañera.

Bartosová Detínská señaló que el inicio expuso las dificultades del extenista, aunque observó una evolución durante las prácticas. “Ahora empieza a disfrutarlo y se nota en su baile y sus movimientos”, sostuvo sobre el proceso de preparación de su compañero.

Stepánek también describió un cambio en su percepción del desafío. Después de dominar los pasos básicos, dejó de considerar que tenía una tarea imposible por delante. Desde entonces, planteó una rutina basada en la repetición. “Ahora solo queda perfeccionarlo: trabajar duro, bailar, bailar, trabajar duro, bailar, y así sucesivamente. Ojalá sea así”, expresó.

La relación de trabajo entre Radek Stepánek y Vanda Bartosová Detínská se apoya en correcciones permanentes durante los ensayos. La bailarina explicó que busca combinar las observaciones técnicas con una actitud de apoyo para sostener el avance de su compañero. “Intento, y espero, lograrlo de alguna manera. Así que Radek recibe críticas, pero yo procuro ser positiva”, afirmó.

El extenista aseguró que ese método le resulta familiar por su formación competitiva. Según explicó, durante su carrera no recibió elogios constantes y aprendió a considerar las observaciones como una herramienta para progresar. “De hecho, le pido críticas a Vanda. Incluso cuando jugaba al tenis, nunca recibí elogios excesivos. Siempre lo llamé crítica constructiva porque sé que ayuda a mejorar”, admitió.

Un hombre lleva a una niña sobre los hombros mientras una mujer sostiene a un bebé y besa a la niña en un campo rodeado de árboles
Stepanek, junto a Vaidisová y su familia

El ingreso a la televisión volvió a poner el foco sobre una figura que también ocupó espacio en la prensa por sus relaciones con jugadoras del circuito. Stepánek estuvo comprometido con la suiza Martina Hingis, ex número uno del mundo, y luego se casó con su compatriota Nicole Vaidisová en 2010. La pareja se divorció en 2013, aunque retomó su vínculo y celebró una segunda boda en mayo de 2018.

Además, mantuvo una relación con Petra Kvitová, dos veces campeona de Wimbledon, que concluyó en 2014. Un año después, el extenista había dicho que no volvería a salir con una jugadora profesional, aunque tiempo más tarde reconstruyó su relación con Vaidisová. El matrimonio tiene dos hijas, Stella, nacida en julio de 2018, y otra niña que nació a fines de diciembre de 2021.

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