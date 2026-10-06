Gobierno De la Espriella descartó proyecto para la crisis de agua potable en Santa Marta y Gustavo Petro lo criticó: “No sean sinvergüenzas”

Petro cuestionó a Gobierno de Abelardo de la Espriella por crisis de agua potable en Santa Marta - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS

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El expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de descartar las plantas desalinizadoras previstas para Santa Marta, Magdalena, y sostuvo que esa alternativa podía complementar las fuentes de agua de la ciudad ante una eventual sequía. El pronunciamiento ocurrió después de que la Presidencia anunciara que buscará otro proyecto para atender el desabastecimiento.

De la Espriella había dicho el 25 de septiembre de 2026 que las desalinizadoras “no van” porque, según su evaluación, dejaron de ser técnicamente viables. El primer mandatario afirmó que los recursos presupuestados se redirigirán a una solución distinta, aún sin anunciar. La inversión proyectada para las dos plantas ascendía a $786.032.000.000 entre 2026 y 2030.

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A la par, sostuvo en una reunión con su gabinete, realizada el 5 de octubre de 2026, que “los samarios llevan demasiado tiempo esperando respuestas. Este Gobierno está para resolver. En 10 días volveré con una solución concreta para Santa Marta”.

El expresidente de la República señaló que la desalinización podía complementar el suministro que llega por gravedad desde la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito @petrogustavo/X

En reacción, Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que criticó el descarte del proyecto y defendió que el agua de mar fuera tratada para el consumo humano y transportada hacia los sectores del norte de la capital del Magdalena mediante energía solar. “Adiós agua potable para Santa Marta”, escribió al cuestionar la medida.

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El exjefe de Estado planteó que la desalinización podía complementar el suministro que llega por gravedad desde la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual, conforme a su argumento, no alcanza para cubrir las necesidades de la población. También sostuvo que la infraestructura debía priorizar las zonas populares del norte de la ciudad y no los sectores con mayor presencia hotelera e inmobiliaria del sur.

“El norte de la costa Caribe necesita agua potable y mucha, y el mar es agua”, afirmó Petro. Sus señalamientos contra el presidente y contra sectores empresariales fueron expresados en sus publicaciones y no constituyen una determinación oficial sobre la ejecución de los recursos.

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Petro comparó a De la Espriella con el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa por su decisión sobre el metro - crédito @petrogustavo/X

En sus declaraciones, Petro agregó: “No sean sinvergüenzas con el agua, Abelardo. Abelardo ya está como Peñalosa, que cambió un metro subterráneo poderoso por uno liviano y elevado que no disminuye los tiempos de viaje promedio en la ciudad pero si provocó el gasto de USD 7.000 millones del pueblo colombisno, y le hizo perder a toda la sociedad bogotana 12 años de espera y van para más, de insoportables trancones que desvalorizaron las *maravillosas” urbanizaciones que propuso, el especulador de tierras en el norte de la sabana y el dueño del bus de transmilenio (sic)”.

Petro también se refirió a la situación de orden público en Santa Marta

Gustavo Petro se refirió a la situación de orden público en Santa Marta y sacó pecho por su gestión - crédito @petrogustavo/X

En otra públicación, el expresidente Petro defendió su gestión en Santa Marta tras el anuncio de un paro de 48 horas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y sostuvo que la ciudad fue la capital colombiana que más redujo la pobreza durante su administración, mientras la situación de seguridad volvió a situarse en el centro del debate

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En su análisis, sostuvo que su Gobierno convirtió a la ciudad en un destino turístico y recordó que fue sede de un encuentro de científicas colombianas al que asistieron centenares de miles de visitantes. También mencionó el Encuentro Nacional Mujeres Orquídeas, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que congregó a 1000 científicas.

El exmandatario vinculó la llegada de turistas con la reducción de la pobreza y afirmó que ninguna otra capital colombiana alcanzó un resultado similar durante su administración. La pobreza monetaria bajó a 28% y la pobreza extrema descendió a 9,6% en ese período.

Petro también cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por recorrer las calles de Santa Marta con un arma en la cintura y un radio portátil. El expresidente sostuvo que el abogado no mostraba que buscaba recortar 40% de los subsidios destinados a la población pobre.

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