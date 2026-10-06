Caso de estafa en Bogotá: mujer habría engañado a más de 90 vecinos por una supuesta enfermedad de su hermana

La sospechosa desocupó su centro de estética en Bogotá y retiró los elementos del local antes de su desaparición crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

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La desaparición de una mujer que manejaba un centro de estética en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, al occidente de Bogotá, llevó a más de 90 vecinos a denunciar una presunta estafa que, según los afectados, superaría los $500 millones.

Los denunciantes sostienen que la mujer construyó durante años vínculos de confianza con residentes del sector, entre ellos adultos mayores. Después, aseguran, les pidió dinero mediante préstamos, cadenas y pagos anticipados por tratamientos estéticos.

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La denuncia colectiva apunta a que los vecinos entregaron recursos por distintos mecanismos y no recuperaron el dinero ni recibieron algunos de los servicios que habían pagado. Los afectados también afirman que la mujer habría usado la historia de una supuesta enfermedad terminal de su hermana para solicitar ayuda económica.