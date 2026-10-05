Colombia

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

La influenciadora colombiana respondió a los comentarios con los que pretenden dar a entender que se encuentra distanciada de su Angie Mejía y aseguró que todos los logros de ella responden únicamente a su propio esfuerzo

La paisa no está contenta con que algunos de sus seguidores quieran hacerla enfrentar con su hermana - crédito @rastreandofamosos/IG

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Luisa Fernanda W habló desde sus historias de Instagram a sus seguidores sobre las críticas que buscan sembrar distancia entre ella y su hermana.

La influenciadora colombiana calificó la situación de “triste” y apuntó directamente contra quienes envían mensajes negativos con la intención de enfrentarlas.

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La controversia se originó por mensajes dirigidos a su hermana en redes sociales. Ante esos comentarios, la creadora de contenido decidió pronunciarse públicamente para cerrar cualquier especulación sobre un supuesto distanciamiento entre ambas.

Por qué Luisa Fernanda W salió a defender a su hermana

Los seguidores de Luisa Fernanda W mostraron gran interés por la presencia de su hermana Angie en el Fashion Week de Milán - Crédito angiemejia / Instagram
Han sido pocas las veces en que Luisa Fernanda y su hermana Angie Mejía comparten juntas - Crédito angiemejia / Instagram

La paisa fue clara al señalar el origen del conflicto: un sector de sus seguidores intenta dividirlas a través de mensajes cargados de hostilidad. Frente a ese escenario, eligió hablar en primera persona y sin rodeos.

“Me parece muy triste cómo algunas personas destilan todo su odio y su veneno en pro de querer ver a dos hermanas separadas”, dijo Luisa Fernanda W, quien además remarcó que, pese a los ataques, su cariño hacia ella permanece intacto.

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La reacción de la creadora de contenido responde a una práctica habitual en redes sociales, donde los comentarios negativos dirigidos a familiares de figuras públicas suelen buscar generar roces internos.

En este caso, Luisa Fernanda W optó por desmentir públicamente cualquier intento de fractura y respaldó a su hermana sin matices.

El argumento central de Luisa Fernanda W: los méritos son propios

Milán fue el escenario ideal para que Luisa Fernanda W destacara en el mundo de la moda, mientras compartía momentos con su familia - crédito luisafernandaw / Instagram
Milán fue el escenario ideal para que Luisa Fernanda W y su hermana compartieran un evento juntas - crédito luisafernandaw / Instagram

Uno de los puntos que más remarcó la influenciadora fue el origen de los logros de su hermana. Insistió en que ninguno de ellos depende de ella ni de ningún tercero, y que todo responde a un esfuerzo individual.

“No ha logrado nada por nadie, ni por su hermana ni por nada, solamente por sus propios méritos”, afirmó la creadora de contenido, en una frase que despeja cualquier lectura sobre favores cruzados entre ambas.

La formación académica y el nuevo proyecto de su hermana

La influenciadora también aprovechó el momento para destacar la trayectoria profesional de su hermana. Según detalló, se trata de una psicóloga con una especialización en esa misma disciplina.

A ese perfil académico se suma un proyecto reciente: la hermana de Luisa Fernanda W está al frente de un emprendimiento propio que arrancó hace poco tiempo, de acuerdo con lo que la influenciadora compartió.

La influencer Luisa Fernanda W decide organizar su propia despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/IG
La influencer Luisa Fernanda W decide organizar su propia despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/IG

“La admiro demasiado porque es una mujer demasiado estudiada, psicóloga, con especialización, ahorita con su nuevo emprendimiento”, sostuvo Luisa Fernanda W, al enumerar los motivos detrás de su defensa pública.

El mensaje final de Luisa Fernanda W

La creadora de contenido cerró su descargo con una frase breve que resume su postura general frente a la polémica. “De mi parte solamente tiene admiración y respeto”, concluyó, en referencia directa a su hermana.

Con esas palabras, Luisa Fernanda W buscó dejar atrás cualquier versión que sugiriera tensión entre ambas. La influenciadora no dio detalles sobre episodios puntuales que hayan originado los mensajes negativos, pero sí fue contundente al marcar su posición pública.

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Son pocas las fotografías que tiene la empresaria de su mamá en redes sociales. Esta, una celebración de cumpleaños - crédito @luisafernandaw/Instagram

El pronunciamiento se suma a la exposición constante que acompaña a Luisa Fernanda W en redes sociales, donde cada declaración sobre su entorno familiar suele generar reacciones inmediatas. En esta ocasión, la influenciadora optó por responder de frente y evitar que la polémica avanzara sin una aclaración directa de su parte.

Por el momento, no hay registro de que su hermana se haya pronunciado sobre los mensajes recibidos ni sobre las declaraciones que ofreció la prometida de Pipe Bueno, mientras que sus seguidores siguen especulando sobre el distanciamiento con su familia, como ocurrió en el pasado con su mamá, saliendo a desmentir que la familia se encontraba más unida que nunca con una fotografía disfrutando de su compañía.

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