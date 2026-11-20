Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia (César Carrión/Presidencia de la República)

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la fuerza pública mantuvo el control del orden público durante las movilizaciones del 19 de noviembre y afirmó que el 97% de las actividades transcurrió de manera pacífica.

El mandatario reportó 285 actividades con cerca de 55.000 participantes, 12 intervenciones de la fuerza pública y cuatro capturas, mientras reiteró que su Gobierno permitirá la protesta pacífica, pero actuará frente a hechos de violencia, vandalismo y bloqueos.

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De acuerdo con el balance presentado por el presidente, la participación fue inferior a la registrada el 14 de octubre, cuando se movilizaron unas 62.000 personas. De la Espriella sostuvo que esta reducción demuestra, según su interpretación, que el Decreto 1525 está funcionando y que las medidas de autoridad se están aplicando.

Al corte de las 7:00 p. m., permanecían activas cinco actividades con aproximadamente 990 personas en Buenaventura, Patía, Zipaquirá, Tunja y Chía.

El mandatario indicó que durante la jornada hubo intervenciones en la Universidad del Cauca, tras ataques con elementos incendiarios, y en la Universidad Nacional de Bogotá. También aseguró que los bloqueos viales fueron levantados rápidamente y afirmó que ninguna vía permaneció cerrada por más de 30 minutos.

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Abelardo de la Espriella ofrece una declaración desde un atril institucional frente al rótulo de Presidencia y la bandera de Colombia. Acompañado por tres personas, el orador viste indumentaria táctica mientras se pronuncia sobre el desarrollo de las manifestaciones ciudadanas, el orden público y las medidas gubernamentales frente a bloqueos y alteraciones del orden en el territorio nacional.

Cuatro capturas y decomisos durante la jornada

De la Espriella informó que se realizaron cuatro capturas, frente a seis registradas durante las movilizaciones del 14 de octubre. Entre ellas destacó la de alias Lu, a quien identificó como integrante de la primera línea en Cali y sobre quien, según dijo, pesaba una orden de captura por concierto para delinquir agravado y terrorismo.

También señaló que se incautó material explosivo y que un vehículo fue retenido con 500 kilos de cocaína. Además, mencionó operativos en Cajibío, Cauca, donde la Fuerza Pública mantuvo presencia para evitar nuevos cierres en vías alternas después de dos intervenciones en el sector de El Cairo.

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El presidente felicitó a los integrantes de la fuerza pública por su actuación y aseguró que la autoridad del Estado prevalecerá frente al vandalismo y el crimen.

Tras presentar el balance operativo, De la Espriella dirigió una parte extensa de su intervención a Gustavo Petro, Iván Cepeda y sectores de oposición. Afirmó que pueden criticarlo, cuestionarlo o protestar contra su Gobierno, pero insistió en que no permitirá acciones que, según él, busquen afectar el orden constitucional.

Manifestantes se congregan durante una protesta convocada por la oposición al presidente Abelardo de la Espriella en Bogotá, Colombia, el jueves 19 de noviembre de 2026. (Foto AP/Esteban Vega)

De la Espriella endurece discurso contra Petro y la oposición

El mandatario aseguró que su Gobierno llegó al poder mediante una elección democrática y sostuvo que recibió un mandato de cerca de 13 millones de colombianos. En ese contexto, afirmó que la voluntad expresada en las urnas no puede ser desconocida mediante hechos violentos en las calles.

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De la Espriella lanzó fuertes calificativos personales contra Petro y volvió a acusar a su Gobierno de corrupción y otras conductas delictivas. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos del presidente y no constituyen, por sí mismas, decisiones judiciales ni hechos probados.

También pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos que investiguen con rigor hechos que relacionó con corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas durante la administración anterior. “El gobierno de Petro fue una empresa criminal y se transgredieron leyes y disposiciones internacionales. Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo”, afirmó.

El presidente insistió en que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero diferenció ese ejercicio de acciones como incendiar bienes, atacar a integrantes de la Fuerza Pública o bloquear carreteras.

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Asimismo, invitó a sus seguidores y a quienes respaldan su Gobierno a movilizarse pacíficamente y planteó la posibilidad de convocar una marcha nacional contra la corrupción, el despilfarro y la gestión del Gobierno anterior.

De La Espriella cerró su declaración asegurando que continuará defendiendo la Constitución, las instituciones y el orden democrático con las atribuciones que le otorga la ley. “Con la democracia y con Colombia no se metan”, reiteró al finalizar su intervención.