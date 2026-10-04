Mundo

Comercios minoristas japoneses usan inteligencia artificial para crear postres con sabores insólitos

Las compañías emplean algoritmos para proponer recetas que sus especialistas ajustan antes de comercializarlas

Un pastelero con chaquetilla blanca decora un plato con pinzas metálicas junto a una tableta digital con gráficos en una cocina.
Los comercios minoristas japoneses incorporan inteligencia artificial para desarrollar postres con combinaciones de sabores inusuales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dos de los principales comercios minoristas de Japón incorporaron inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos productos alimentarios, con resultados que van desde un canelé de boniato hasta una tarta de limón con sabor a pepinillos. La iniciativa muestra un uso concreto y acotado de esta tecnología en la industria alimentaria: generar ideas que los equipos humanos luego convierten en productos listos para consumir.

Estos establecimientos forman parte del paisaje cotidiano del país y compiten con catálogos de productos que se renuevan con frecuencia. Según informó Euronews, ambas cadenas recurrieron a la IA para ampliar su capacidad de ideación y encontrar combinaciones que sus clientes aún no conocían, pero que podrían querer.

PUBLICIDAD

Una de las cadenas orientó la IA con datos de ventas para reducir el riesgo comercial

Infografía ilustrada sobre inteligencia artificial y repostería que presenta dibujos de postres, una cocinera y bloques explicativos de texto.
Dos cadenas de tiendas de Japón incorporan algoritmos de inteligencia artificial para desarrollar recetas de repostería que son ajustadas por especialistas humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las empresas introdujo sus cifras de ventas en el sistema de inteligencia artificial para guiar el proceso creativo. Con ese respaldo, desarrolló un canelé de estilo francés elaborado con una masa que contiene puré de boniato y cubierto con salsa de caramelo. La compañía buscaba un producto novedoso, pero con posibilidades reales de tener buena aceptación en el mercado.

El primer producto oficial de la cadena con esta tecnología salió en julio: un sándwich de galleta relleno de crema de leche espesa, presentado como prueba piloto. Su estrategia combina la búsqueda de innovación con el respaldo de métricas históricas para acotar el margen de riesgo en cada incorporación al catálogo.

PUBLICIDAD

La cadena rival apostó por combinaciones sin filtros del mercado ni de las tendencias

La competidora eligió un enfoque diferente. Le pidió a la IA que propusiera combinaciones inesperadas sin cargarle datos de ventas anteriores ni información de mercado. El objetivo declarado era generar ideas “sin las ataduras de las formas de pensar existentes ni de las tendencias del mercado”, según un comunicado de la compañía.

Tarta de limón decorada con rodajas de pepino y flores junto a un canelé glaseado con una nuez encima, servidos en platos sobre una mesa.
Una de las cadenas usa datos de ventas para orientar la creación de un canelé de boniato (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese proceso surgió la combinación más llamativa: una tarta de limón con sabor a pepino, cuyo lanzamiento estaba previsto para septiembre en Tokio y las regiones circundantes, de acuerdo con Euronews. También figuraron entre los productos inspirados por el algoritmo un bollo de pan relleno de pasta de judía roja, margarina y crema de yogur, y una ensalada de estilo japonés presentada como si fuera un parfait.

En todos los casos, especialistas humanos trabajaron en el desarrollo y ajuste de las recetas finales antes de llevarlas a la venta.

Los consumidores probaron los sabores y su reacción fue de sorpresa positiva

Un hombre sostiene un dulce empaquetado frente a estanterías con sándwiches y platos preparados dentro de un comercio iluminado.
El objetivo declarado fue superar las formas de pensamiento existentes mediante sugerencias inesperadas, sin incorporar cifras comerciales anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este marco, Shingo Shiina, un hombre de 64 años que trabaja en el sector de la arquitectura, probó la tarta de limón con pepinos y describió su reacción inicial como de desconcierto. “Al principio pensé ‘¿eh?’, pero en realidad combina bastante bien, ¿no? Los pepinos. Me sorprendió”, declaró. Luego añadió: “Es un sabor extraño, pero está rico. De verdad que está delicioso”.

Shiina también reflexionó sobre el origen de la propuesta: “Probablemente nunca se te ocurriría esto, ¿verdad? Los pepinos y esto. No creo que a un humano se le ocurriera nunca. Eso es la IA”. Su testimonio ilustra la diferencia entre la lógica humana del sabor, basada en la experiencia y la intuición, y la lógica combinatoria de los algoritmos, que opera desde patrones de datos sin condicionamientos culturales previos.

Estas iniciativas se dan en un momento en que el debate sobre el alcance de la inteligencia artificial en el mundo laboral sigue abierto. En el caso de ambas cadenas, el papel de la tecnología fue más modesto: sugerir qué podría ir en el próximo tentempié del consumidor, con los equipos humanos siempre a cargo de la decisión final.

Temas Relacionados

JapónTokioInteligencia artificialAlimentosIAComerciosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un marine estadounidense en Japón fue detenido bajo sospecha de asesinato y robo a una mujer

La Policía de Okinawa arrestó al militar de 20 años, destinado en la base aérea de Futenma, después de que la japonesa de 39 años fuera hallada sin vida en un alojamiento de Naha

Un marine estadounidense en Japón fue detenido bajo sospecha de asesinato y robo a una mujer

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

“El Cuerno de África no puede soportar otro conflicto militar y otra crisis humanitaria”, advirtió el Departamento de Estado estadounidense. La presión diplomática coincidió con los combates entre Adís Abeba y el Frente de Liberación del Pueblo

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

La medida se produjo luego de que la misión de Teherán avisara a Washington sobre la presencia de los representantes, cuya autorización se limitaba a las actividades del foro internacional

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

La concentración, convocada por el Partido Comunista, exigió invalidar el cómputo oficial y realizar un nuevo conteo de sufragios, tras acusaciones de fraude vinculadas al sistema electrónico y a las tres jornadas de votación

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí

El primer ministro israelí habló por teléfono con el aviador indio, quien se recupera en un hospital de Abu Dabi del ataque terrorista que sufrió el miércoles pasado en pleno vuelo. También extendió una invitación a Narendra Modi para encender una antorcha ceremonial en mayo

Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un caso sin precedentes en Colombia: pareja espera el nacimiento de cuatrillizos varones con el mismo ADN

Un caso sin precedentes en Colombia: pareja espera el nacimiento de cuatrillizos varones con el mismo ADN

Limeños acuden desde temprano a sus locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Abren las mesas de votación en Perú: así comenzó la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Presunto ladrón fue golpeado por la comunidad en el centro comercial Diverplaza de Bogotá: todo quedó en video

Checo Pérez finaliza en el lugar 19 dentro del Gran Premio de Malasia

DEPORTES

Antonelli camino al título y Racing Bulls estiró la ventaja con Alpine: las posiciones en la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia

Antonelli camino al título y Racing Bulls estiró la ventaja con Alpine: las posiciones en la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia

Un brote viral golpeó a la selección de Suecia y dejó 11 bajas en el cierre de la ventana de la Nations League

Una ex figura de la Premier reveló el nombre de la celebridad que lo agredió sexualmente: el crudo relato del momento que cambió su vida

Dramática imagen en UFC: una figura dejó inconsciente a su rival con un brutal rodillazo en la cabeza

El enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: “La peor decisión que se podía haber tomado”

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Charles Stanley Gifford, el padre biológico de Marilyn Monroe que nunca la reconoció y por qué su identidad fue un misterio por décadas

Quién fue Charles Stanley Gifford, el padre biológico de Marilyn Monroe que nunca la reconoció y por qué su identidad fue un misterio por décadas

Ringo Starr regresó a Forest Hills a los 86: la misma batería, el mismo estadio y un coro de celulares donde antes hubo encendedores

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Las 15 películas más destacadas de Tom Cruise tras el estreno de "Digger"

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”