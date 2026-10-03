México

Querétaro activa alerta por amenazas en redes tras ataque en secundaria

La Policía Cibernética y la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron un reporte sobre las notificaciones difundidas en internet, mientras Educación pidió a las familias reforzar la supervisión de los estudiantes

Alumnos Querétaro
Alumnos Querétaro (especial)
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Las amenazas difundidas en redes sociales tras un presunto ataque que señalaba a planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (Cecyteq) y del Colegio de Bachilleres (Cobaq), encendieron las alertas en Querétaro, donde se solicitó la intervención de corporaciones de seguridad para revisar el contenido y dar seguimiento a la situación.

La secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón, informó que la dependencia notificó a la Policía Cibernética del municipio y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de conocer las publicaciones.

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El llamado principal fue evitar la propagación de información no verificada, especialmente aquella relacionada con posibles hechos violentos como fue el caso registrado en la Escuela Secundaria General “Esperanza Cabrera”, donde hubo 4 personas lesionadas.

“No hay que reproducir ese tipo de información, siempre hay que irse con informaciones oficiales y hay que ser muy cuidadosos”, declaró Soto Obregón.

La funcionaria explicó que el sector educativo mantiene una atención especial después de la agresión ocurrida en la secundaria, donde un menor de edad atacó con cuchillos a cuatro personas.

Piden a padres estar atentos a redes sociales

Ataque cuchillo secundaria Esperanza Cabrera en el estado de Querétaro, dejando cuatro personas heridas (especial)
Se registró un ataque con cuchillos en la secundaria Querétaro.

El escenario también llevó a la Secretaría de Educación a solicitar una mayor participación de madres y padres de familia en el acompañamiento de los estudiantes.

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Soto Obregón recomendó conocer qué contenidos consultan los menores, con quién interactúan y qué tipo de información reciben o comparten mediante plataformas digitales.

“Un llamado de atención a nuestros maestros, a nuestros directivos y a los padres de familia para que nos ayuden a estar muy cerca de sus hijos”, expresó.

La secretaria consideró que el contexto representa una oportunidad para reflexionar sobre el uso de las redes sociales y la importancia de mantener comunicación constante con los adolescentes.

También se pronunció sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la elaboración de un decreto para que las plataformas digitales impidan o retiren contenidos relacionados con la violencia.

Soto Obregón señaló que este tipo de medidas adquieren relevancia ante la circulación de material violento en internet y mencionó la llamada “Ley Kuri” como parte de la discusión sobre la regulación de estos contenidos.

Dos heridos son dados de alta

Martha Elena Soto Obregón Secretaría de Educación Querétaro
Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación de Querétaro (Facebook)

La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq) continúa con la atención a estudiantes, docentes y familias de la Escuela Secundaria General “Esperanza Cabrera”.

El plantel se encuentra en el centro de la atención después de que un menor de edad agrediera con cuchillos a cuatro personas, hecho que derivó en la movilización de cuerpos de seguridad y personal educativo.

La prioridad, señaló Soto Obregón, es mantener comunicación cercana con los estudiantes y detectar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad escolar, al tiempo que informó que dos de los cuatros lesionados, ya fueron dados de alta.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, informó que el menor será imputado por el delito de tentativa de homicidio y que se encuentra bajo la custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y su proceso deberá desarrollarse bajo una protección reforzada como lo señala la ley.

Mientras continúa el seguimiento del caso, se mantiene el llamado a consultar fuentes oficiales antes de considerar como verdadera cualquier versión difundida en redes sociales.

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