Colombia

Gobierno reactiva alianza con COLFUTURO y proyecta 3.000 becas-crédito para estudiar en el exterior en 2027

La nueva etapa contará con US$25 millones para las cohortes de 2026 y 2027. La convocatoria del próximo año estará abierta entre enero y marzo

Esta convocatoria otorga hasta un 80 % de beca a quienes regresen y cumplan ciertos requisitos para aplicar su conocimiento en Colombia. Foto vía: Colfuturo
La nueva etapa contará con US$25 millones para las cohortes de 2026 y 2027. La convocatoria del próximo año estará abierta entre enero y marzo. Foto vía: Colfuturo
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El Gobierno nacional anunció la reactivación de la alianza con COLFUTURO, con una bolsa de US$25 millones que permitirá respaldar las cohortes de 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca y ampliar el número de colombianos que podrán cursar maestrías y doctorados en el exterior.

La medida fue presentada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, como el primer resultado de la estrategia Talento ColombIA.

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Según el comunicado de COLFUTURO, el objetivo para 2027 es seleccionar cerca de 3.000 profesionales, cifra que triplicaría el número de beneficiarios escogidos en 2026 y que sería la más alta alcanzada dentro de la historia de esta alianza.

Los recursos provienen de cartera recuperada y rendimientos financieros de convenios anteriores administrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el Gobierno de Abelardo de la Espriella nos propusimos volver a reconocer el mérito, el mérito de la gente talentosa, el mérito de esas personas que tienen las condiciones y las capacidades para hacer ciencia, tecnología e innovación”, afirmó Restrepo.

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El vicepresidente también sostuvo que la actual administración busca ampliar las oportunidades de formación de alto nivel y cuestionó la orientación que, según él, tuvo el Gobierno anterior frente a este programa.

Colfuturo abrió su convocatoria 2026 para financiar maestrías, doctorados y especialidades médicas en universidades de alto nivel en el exterior- crédito VisualesIA/Colfuturo
La nueva etapa contará con US$25 millones para las cohortes de 2026 y 2027. La convocatoria del próximo año estará abierta entre enero y marzo - crédito VisualesIA/Colfuturo

Beneficiarios podrán acceder a condonaciones de hasta 65 %

De acuerdo con las condiciones informadas, los seleccionados de estas cohortes podrán acceder a una beca del 25 % y a bonos condonables adicionales de hasta el 40 %, para alcanzar una condonación total máxima del 65 %.

La alianza también contempla revisar los mecanismos de condonación con el propósito de incentivar que los graduados se vinculen con la industria, trabajen en áreas consideradas prioritarias y aporten a regiones con mayor demanda de profesionales con formación avanzada.

La ministra Claudia Benavides aseguró que el fortalecimiento de la alianza busca formar más doctores y magísteres capaces de incorporarse al sector productivo.

Representa una apuesta concreta del Gobierno Nacional por formar más doctores que lleguen a la industria y mejoren las capacidades del país en áreas estratégicas”, señaló.

La convocatoria de 2027 estará abierta entre el 4 de enero y el 4 de marzo.

COLFUTURO informó que el proceso de selección continuará realizándose de manera anónima y basado en criterios de excelencia académica.

El programa está diseñado para financiar estudios de posgrado en el exterior y posteriormente aplicar mecanismos de condonación dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Alianza acumula más de 18.000 beneficiarios

La relación entre el Estado y COLFUTURO hace parte de una alianza público-privada que se fortaleció en 2007 con la participación del Ministerio de Educación y el Icetex y, posteriormente, en 2008 con la incorporación de Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Billetes colombianos - crédito Colombia.travel
Billetes colombianos - crédito Colombia.travel

El presidente de la Junta Directiva de COLFUTURO, Eduardo Pacheco, calificó la renovación del convenio como una señal de continuidad para el programa.

La primera palabra que se me viene a la mente con este nuevo convenio es esperanza”, afirmó, al destacar que la alianza fue retomada en menos de dos meses.

Por su parte, la directora ejecutiva de COLFUTURO, Camila Escobar, señaló que el país necesita capital humano altamente especializado para afrontar desafíos asociados con la inteligencia artificial, la innovación y la competitividad.

Desde 1992, el Programa Crédito Beca ha financiado estudios de más de 18.000 profesionales colombianos, con una inversión acumulada de US$590 millones, según las cifras divulgadas por la entidad.

La alianza también busca ampliar la participación de profesionales provenientes de distintas regiones y revisar los requisitos para que los graduados puedan vincularse a sectores y territorios donde exista mayor necesidad de talento especializado.

La renovación fue formalizada este 2 de octubre con la participación del vicepresidente Restrepo, la ministra Benavides y los principales directivos de COLFUTURO.

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