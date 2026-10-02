Dólar hoy 2 de octubre 2026 en Colombia: abrió a la baja se cotiza en $3.291,38 completando dos jornadas consecutivas de descenso

La TRM de Colombia para el viernes 2 de octubre se fijó en $3.307,73 por dólar tras bajar $5,11 - crédito Dado Ruvic/Reuters

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La Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera, quedó este viernes 2 de octubre en $3.307,73, presentando una baja de $5,11 frente al valor vigente el día anterior. La cotización acumuló así dos jornadas consecutivas de descenso al inicio de octubre y permaneció por debajo de los $3.500.

Septiembre había terminado con una trayectoria opuesta: la tasa pasó de $3.213,97 el día uno a $3.341,23 el 30, un aumento acumulado de $127,26. La variación mensual fue de 3,96%.

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El dólar abrió la sesión del 2 de octubre en $3.291,38, $16,35 menos que la referencia oficial, y durante las primeras operaciones tocó un mínimo de $3.275. El máximo fue de $3.286, con 44 transacciones por un valor de USD 11.780, según información del Banco de la República.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,68%, aunque a nivel interanual registra una baja del -10,13%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, lo que refleja una depreciación constante de la moneda local. La volatilidad actual se sitúa en 19,93%, muy por encima de la volatilidad de referencia de 14,02%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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La baja diaria tras el repunte de septiembre

La divisa estadounidense registró un precio mínimo de $ 3.275 durante las primeras transacciones de la jornada - crédito Marcos Brindicci/Reuters

La TRM del jueves había sido fijada en $3.312,84, luego de caer $28,39 frente a los $3.341,23 registrados el miércoles 30 de septiembre. La disminución del viernes fue menor, pero mantuvo a la divisa por debajo de los niveles observados en los últimos días del mes anterior.

El jueves, el dólar cerró en $3.310 después de iniciar la rueda en $3.298 y oscilar entre $3.269 y $3.346. Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, dijo a Infobae Colombia: “Aunque la tasa oficial luce tranquila, el mercado sigue volátil”.

La proyección del analista situaba la apertura del viernes entre $3.295 y $3.315, con un posible recorrido intradía de $3.275 a $3.340. Para el cierre, estimó un rango de $3.290 a $3.325.

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El comportamiento local coincidió con un fortalecimiento internacional de la moneda estadounidense, que se encaminaba a completar su tercera semana consecutiva de ganancias. Los inversores seguían de cerca la inflación, los precios del petróleo y la situación fiscal de Europa.

El índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis divisas, avanzó 1,6% hasta 102,21, su nivel más alto desde el 9 de abril de 2025. Este viernes se ubicaba alrededor de 102.

Empleo en Estados Unidos, petróleo y tasas en Colombia

La expectativa sobre el reporte de empleo en Estados Unidos influirá en las decisiones de la Reserva Federal - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las previsiones del mercado apuntan a que Estados Unidos habría generado alrededor de 90.000 puestos de trabajo en septiembre, lo que representa una desaceleración frente a los 162.000 creados en agosto, en tanto que la tasa de desempleo permanecería sin cambios en el 4,1%.

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En caso de que el dato supere las expectativas, se consolidaría la perspectiva de nuevos incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, dinamizando el dólar; por el contrario, un indicador inferior al estimado presionaría la divisa a la baja.

“El dato del día llega desde Estados Unidos. El mercado espera que en septiembre se hayan creado unos 90.000 empleos, frente a 162.000 en agosto, y que el desempleo permanezca en 4,1%. Una cifra mucho más fuerte puede reforzar la idea de nuevas subidas de tasas de la Reserva Federal y darle impulso al dólar. Un resultado débil podría producir el efecto contrario”, dijo Suárez.

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El petróleo Brent caía más de 2% y cotizaba por debajo de USD 100 por barril, mientras varios países discutían la liberación de reservas de crudo y diésel. Un precio menor del petróleo puede reducir las preocupaciones por la inflación mundial, pero también resta apoyo al peso colombiano.

El Banco de la República elevó la tasa de interés de referencia al 12,25% para contener la presión sobre el pesos - crédito John Vizcaíno/Reuters

El Banco de la República elevó el miércoles 30 de septiembre su tasa de interés a 12,25%, un nivel que puede atraer capital hacia activos denominados en pesos y contener parte de la presión cambiaria. La medida también encarece los créditos.

Suárez consideró que la zona de $3.300 vuelve a ser el punto de referencia para la moneda: una caída por debajo de ese nivel favorecería al peso, mientras una recuperación hacia $3.330 o $3.340 aumentaría la presión sobre quienes necesitan comprar dólares. Recomendó comparar la tasa final y las comisiones, además de distribuir las compras para repartir el riesgo.

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La TRM del viernes anterior se ubicaba en $3.329,61, por lo que la referencia oficial del 2 de octubre estaba $21,88 más abajo. La compra de USD 1.000 costaba cerca de $21.880 menos que una semana antes.

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