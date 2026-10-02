Colombia

El millonario contrato con la empresa suiza Saab para comprar 17 aviones Gripen no le gusta al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Se está evaluando”, confirmó el comandante de la FAC

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el acuerdo sigue vigente y que las entregas previstas se mantienen, mientras el Ejecutivo analiza pagos, beneficios y obligaciones por la situación económica nacional

La compra en total fue de 17 aeronaves - crédito Saab / sitio web
La adquisición de los cazas Gripen E y Gripen F representa un monto de 3.135 millones de euros - crédito Saab
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentra revisando el contrato firmado con la empresa suiza Saab para adquirir 17 aviones de combate Gripen destinados a sustituir la flota de Kfir, ante la situación económica de Colombia y la evaluación de los pagos, beneficios y obligaciones pactadas.

La compra comprende 15 aeronaves Gripen E monoplaza y dos Gripen F biplaza, por 3.135 millones de euros, equivalentes a cerca de $16,5 billones en el momento de la negociación. El acuerdo fue anunciado en noviembre de 2025 durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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El mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), confirmó que el contrato no fue cancelado y que los compromisos previstos para la llegada de los aviones se mantienen. La decisión sobre cualquier modificación corresponde al Ejecutivo.

El comandante explicó que las conversaciones con la empresa sueca abarcan los compromisos económicos, el esquema de pagos y los beneficios que deben recibir Colombia y sus instituciones. “El proceso de contratación de los Gripen tiene un contrato firmado. Es un contrato que se está evaluando en los diferentes aspectos y este es un tema de Gobierno”, afirmó.

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La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el acuerdo con la firma sueca mantiene su vigencia técnica - crédito FAC
La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el acuerdo con la firma sueca mantiene su vigencia técnica - crédito FAC

Martínez Ossa sostuvo que las necesidades económicas del país forman parte de la revisión. “Colombia tiene en este momento unas necesidades económicas altas, donde están evaluando cómo hacer ese proceso que quedó en la contratación, los pagos y los beneficios que tienen que llegar al país”, dijo.

Las partes prevén instalar mesas de trabajo para examinar las condiciones en que fue estructurado el negocio antes de que el Gobierno adopte una determinación. El oficial precisó que la FAC cumple una función técnica y no define los cambios que puedan producirse en el acuerdo.

“El contrato es un conjunto de muchas intenciones de cumplimiento entre las partes”, señaló Martínez Ossa. También indicó que se busca una salida favorable para el país mediante comunicaciones entre Colombia y Saab.

La adquisición fue cuestionada por la limitada información pública que inicialmente rodeó sus condiciones y por dudas sobre eventuales sobrecostos frente a operaciones comparables. La Contraloría recibió una solicitud para revisar el proceso y requerir al Ministerio de Defensa la documentación de las etapas precontractual y contractual.

La comparación con una compra efectuada por Tailandia en 2025 alimentó parte de las inquietudes, aunque el Gobierno de Petro rechazó entonces esa equivalencia y Saab introdujo matices sobre las diferencias entre ambas operaciones, según El Espectador. La posible reorientación de los compromisos de compensación social e industrial hacia la aviación militar tampoco fue confirmada por el comandante de la FAC.

La compra de aviones Gripen por Colombia genera controversia por el monto de 17 billones de pesos y posibles sobrecostos - crédito @PedroSanchezCol/X
La flota de aviones Gripen sustituirá a las aeronaves Kfir con entregas programadas hasta el año 2032 - crédito @PedroSanchezCol/X

El entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había informado en agosto que el contrato tenía respaldo de dos documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Uno corresponde al esquema de financiación, aún en trámite, y el otro al proceso de contratación mediante recursos y vigencias futuras.

Sánchez dijo a Caracol Radio que el Estado ya había realizado un primer pago de $5.000 millones y que el desembolso restante estaba previsto para 2027. El exministro defendió el acuerdo como una decisión de la Fuerza Pública orientada a proteger al Estado y sostuvo: “La decisión de adquirir los Gripen no es política. Es una decisión de la Fuerza Pública para proteger al Estado. No se puede reversar. El compromiso ya está adquirido”.

La renovación de los Kfir y la cooperación con Estados Unidos

Aviones Gripen - Colombia
El exministro de Defensa Pedro Sánchez indicó que el Estado efectuó un primer desembolso de $5.000 millones - crédito Saab

Los 17 cazas fueron negociados para reemplazar los Kfir, cuya vida útil operativa alcanzó su límite. El cronograma mencionado para la recepción de las aeronaves prevé entregas hasta 2032.

La revisión del contrato ocurre mientras el Gobierno también analiza posibles formas de cooperación militar con Estados Unidos. Entre las opciones mencionadas figura la eventual llegada de drones estadounidenses, cuya utilización dependería de los acuerdos específicos que se establezcan.

Martínez Ossa explicó que Colombia ya cuenta con convenios bilaterales de entrenamiento e inteligencia que no siempre requieren validación del Congreso. Esos mecanismos incluyen desde el intercambio de imágenes satelitales hasta autorizaciones para operaciones aéreas, traslados y misiones de formación.

El comandante citó la política antidrogas como antecedente de esa cooperación: inicialmente, aeronaves estadounidenses eran operadas por tripulaciones de ese país con personal colombiano a bordo; después fueron capacitados pilotos nacionales y las aeronaves pasaron a ser operadas de manera autónoma por Colombia. “No tenemos que tener miedo al apoyo internacional”, afirmó.

Washington también habría ofrecido seis helicópteros Black Hawk para uso de la Policía Nacional. Sobre los drones, Martínez Ossa señaló que las misiones deberán evaluarse según las necesidades y las estrategias que definan el Gobierno y el Ministerio de Defensa: “Son misiones que se analizan, se estudian y se establecen las estrategias. Pero la verdad, los drones son necesarios”.

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