Colombia

Cayó en Medellín capo costarrisence con circular roja de Interpol: era buscado por narcotráfico lavado de activos y homicidio

Las indagaciones le atribuyen, además, la planificación, orden y coordinación de homicidios contra personas que entraban en conflicto con la organización

Cayo alias el Gemelo, capo costarricense buscado por la Interpol por narcotráfico y homicidio - crédito Policía Nacional
Cayo alias el Gemelo, capo costarricense buscado por la Interpol por narcotráfico y homicidio - crédito Policía Nacional
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Alias Gemelo o ‘Tavo’ quedó retenido en Medellín tras una operación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia, que contó con el apoyo de Migración Colombia y de las autoridades de Costa Rica.

El ciudadano costarricense fue localizado dentro de un hotel del sector de El Poblado. Sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol y un requerimiento judicial de Costa Rica por tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidio calificado.

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La acción se produjo luego de que las autoridades establecieran que el hombre había viajado desde Costa Rica a Colombia el 3 de junio de 2026. Desde entonces, no registraba movimientos migratorios que indicaran un regreso a su país.

La retención busca poner a disposición de la justicia costarricense a un presunto integrante de alto nivel de una organización vinculada a distintas etapas del narcotráfico. Las investigaciones señalan que la estructura intervenía en el transporte, suministro, almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes.

Según la información aportada por las autoridades de Costa Rica, el requerido figuraba entre los principales cabecillas de ese grupo criminal. Su papel también habría incluido actividades asociadas al lavado de activos.

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Las indagaciones le atribuyen, además, la planificación, orden y coordinación de homicidios contra personas que entraban en conflicto con la organización. El señalado presuntamente facilitaba armas de fuego, vehículos y recursos económicos para ejecutar esos delitos.

La ubicación del hombre surgió del intercambio de información entre las instituciones involucradas. Las labores incluyeron el manejo de fuentes humanas y la consulta de las bases de datos de Interpol.

El procedimiento quedó a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar con las gestiones legales y diplomáticas necesarias. Esa dependencia definirá el trámite para una eventual extradición o deportación a Costa Rica.

La actuación se da en la cooperación entre Colombia y Costa Rica frente a personas requeridas por la justicia de otros países. Las autoridades colombianas sostuvieron que el resultado apunta a impedir que el territorio nacional sea utilizado como refugio por integrantes de organizaciones criminales transnacionales.

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