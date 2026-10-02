Directora del Icbf denunció amenazas de muerte y Abelardo de la Espriella reaccionó: “Quien se mete con un funcionario de mi gobierno se mete con el Tigre”

Carolina Restrepo Cañavera ha estado involucrada en diferentes polémicas en apenas dos meses al frente del Icbf - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a los responsables de tres perfiles en redes sociales por presuntas amenazas contra servidores públicos e injuria, luego de que se registraran una serie de hechos que le hicieron temer por su integridad.

La denuncia alcanza a los que administran los perfiles Andrés Pérez Obando, en Facebook, y Amalia Andrade A. y Shibussan, en X, además de otras personas que puedan tener responsabilidad en los hechos. Restrepo entregó su teléfono celular y los pantallazos de las cuentas para que se verifique y preserve la información como prueba.

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De acuerdo con la funcionaria, estas publicaciones, en las que se habría revelado su ubicación y expuesto posibles acercamientos derivaron en una señal de alerta que llevó a la abogada, que cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a interponer la denuncia ante las autoridades competentes, con el fin que se precisen el alcance de estas amenazas.

Carolina Restrepo Cañavera denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas amenazas en su contra, en las que incluso se revelaba su ubicación (- crédito suministrada a Infobae Colombia)

Los mensajes sobre su ubicación en el aeropuerto de Cali

Las publicaciones que motivaron la acción judicial surgieron después de que una usuaria señalara que la directora del Icbf estaba en el aeropuerto de Cali y dijera que quería acercarse a preguntarle “qué tiene en la cabeza”. Otra persona respondió que la vería pronto, aunque no sabía cómo haría “para ser lo suficientemente protocolaria”.

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Al respecto, Restrepo sostuvo que esos mensajes excedieron la crítica política y el insulto. “Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente”, expresó.

Luego de ser candidata al Senado por el Centro Democrático, Carolina Restrepo Cañavera apoyó en la contienda electoral al hoy presidente, Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Asimismo, la funcionaria añadió que la difusión de esa información ante miles de usuarios, en medio de una reacción hostil, le generó temor. “Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad”, señaló Restrepo Cañavera, que dijo temer por su seguridad.

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Los primeros mensajes llegaron después de un debate de control político sobre el presupuesto del Icbf para 2027 en la Comisión Séptima del Senado. Según Noticias RCN, el 26 de septiembre Restrepo recibió en Facebook una publicación con insultos que no consideró una amenaza, pero al día siguiente se publicó de su presencia en Cali.

La polémica por la reorganización de programas del ICBF

El origen de la controversia estuvo en una intervención de Restrepo ante la Comisión Séptima, el 22 de septiembre, durante la discusión presupuestaria de la entidad. La directora explicó cambios previstos en las denominaciones de algunos programas, entre ellos Familias y Comunidades, lo que causó una fuerte discusión en el recinto.

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María Carolina Restrepo, directora del ICBF, responde cuestionamientos de Duvalier Sánchez - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

Al referirse a esa reorganización, la funcionaria sostuvo que “la familia es una, no son las familias”. La frase generó cuestionamientos durante la sesión y reacciones en redes sociales sobre el concepto de familia; más allá de que Restrepo aseguró que circularon fragmentos de su intervención sin el contexto completo de sus afirmaciones.

En su denuncia, la directora diferenció entre las críticas iniciales y los mensajes que identificaban el sitio exacto donde estaba y planteaban encuentros personales. Frente a esta situación, la Fiscalía deberá establecer las circunstancias en que fueron difundidas las publicaciones reportadas y con ello definir si existe responsabilidad penal.

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En efecto, será del resorte del ente investigador si las publicaciones se podrían considerar una amenaza contra servidores públicos, injuria u otras conductas relacionadas con los hechos denunciados por la funcionaria, que ha sido una de las más vehementes en sus pronunciamientos y defensa del Ejecutivo en las plataformas digitales.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella salió en respaldo de la directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, que denunció amenazas de muerte - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella rechazó las presuntas amenazas contra la directora del Icbf

Tras hacerse pública la denuncia de la directora del Icbf, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó lo que serían las amenazas dirigidas contra la funcionaria, a la que respaldó de manera explícita en las investigaciones por presuntas irregularidades dentro de la entidad, pues Restrepo Cañavera señaló la malversación de fondos en el Gobierno de Gustavo Petro.

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A través de una declaración en su perfil de X, el mandatario sostuvo que las intimidaciones no detendrán la fiscalización de los fondos públicos y afirmó: “Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor. La doctora Restrepo cuenta con todo mi respaldo”, reiteró De la Espriella en su perfil.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado advirtió que el Ejecutivo tomará medidas legales contra los que afecten los programas destinados a la infancia en el Icbf. “Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre”, aseveró el gobernante, que agregó que la instrucción es ir “por todos los corruptos que se roban los recursos” de la entidad.

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