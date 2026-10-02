Lucero, Andrea Legarreta y Gala Montes: los famosos que se pronunciaron en contra de la salida de Yahir de La Casa de los Famosos México

La producción confirmó la eliminación durante la gala del jueves 1 de octubre, luego de que el público definiera su lugar en la recta final del reality. (Composición fotográfica)

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La salida de Yahir de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) desató el rechazo de varias figuras del espectáculo. El cantante quedó como sexto finalista de la temporada, a cuatro días de la gran final.

La producción confirmó la eliminación durante la gala del jueves 1 de octubre, luego de que el público definiera su lugar en la recta final del reality. Yahir compitió el último puesto con Karina Torres, quien finalmente regresó a la casa para seguir en competencia.

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Gala Montes/ Historias Instagram

Reacciones de figuras públicas fuera de la casa

Lucero fue una de las primeras en manifestarse. A través de su cuenta de X, la cantante escribió: “Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele…”, en un mensaje dirigido también al perfil del propio Yahir.

La cantante Lucero expresa en un mensaje publicado en la red social X su falta de interés por ver televisión tras la salida del músico Yahir. (Redes sociales)

Andrea Legarreta respondió con un comentario breve y directo en redes: “ABSOLUTAMENTE ABSURDO!!!”. La conductora no amplió su postura más allá de esa frase, pero el mensaje generó respuestas de otros usuarios en la misma publicación.

La conductora Andrea Legarreta expresa su desacuerdo en una publicación oficial del programa de telerrealidad La Casa de los Famosos México. (Redes sociales)

Por su parte, Gala Montes utilizó sus historias para expresar su sorpresa. “Cómo que salió Yahir, noooo”, escribió la actriz, acompañado de otro texto en el que añadió: “yo quería que ganara”.

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El resultado sorprendió a seguidores del reality y provocó reacciones de figuras como Lucero, Andrea Legarreta y Gala Montes, quienes cuestionaron en redes la decisión de la producción. (Redes sociales)

La eliminación de Yahir de La Casa de los Famosos México se produjo en la recta final de la cuarta temporada, luego de que el público decidiera su salida en una votación frente a Karina Torres. El resultado sorprendió a seguidores del reality y provocó reacciones de figuras como Lucero, Andrea Legarreta y Gala Montes, quienes cuestionaron en redes la salida del artista.

El reclamo de Aldo Rendón en el foro

Rendón no se detuvo ahí. Se dirigió hacia la productora del programa, Rosa María Noguerón, para reclamarle directamente el sexto lugar obtenido por Yahir. “Jefa, cuente bien los votos, jefa, ¿por qué sacó a Yahir? Hubo trampa”, le dijo, según registró la transmisión. (Televisa/IG)

Dentro del propio foro de Televisa, la reacción más comentada fue la de Aldo Rendón, estilista que compartió 30 días con Yahir dentro de la casa y con quien formó una amistad durante su estancia.

Cuando la conductora Marie Claire se acercó a preguntarle sobre la eliminación, Rendón respondió gritando: “Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto…”. El estilista aseguró de inmediato que “¡hubo trampa!” en el resultado.

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Rendón no se detuvo ahí. Se dirigió hacia la productora del programa, Rosa María Noguerón, para reclamarle directamente el sexto lugar obtenido por Yahir. “Jefa, cuente bien los votos, jefa, ¿por qué sacó a Yahir? Hubo trampa”, le dijo, según registró la transmisión.

Marie Claire narró el momento entre risas nerviosas: “Aldo le está reclamando a Rosa María Noguerón, le está reclamando”. Noguerón respondió que la salida del cantante había sido decisión del público.

El video del reclamo se viralizó en plataformas como TikTok. Entre los comentarios que acompañaron el clip se leyeron frases como “Aldo nos representa” y “fue fraude, está arreglado”.

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Pese al tono de confrontación con la producción, Rendón y Yahir tuvieron un reencuentro cordial en la misma gala, el cantante mostró gusto al volver a escuchar a su excompañero pronunciar su nombre.

Cómo se definió el sexto lugar

El sexto puesto se definió entre Yahir y Karina Torres, dos habitantes que, contaban con un respaldo similar tanto de sus compañeros como de la audiencia. La incertidumbre sobre quién continuaría se mantuvo hasta el anuncio final. (Captura de pantalla/ViX)

Yahir permaneció 68 días dentro de la casa antes de su salida, de acuerdo con el recuento de El Universal. Su eliminación ocurrió después de que Ernesto Laguardia quedara fuera en el séptimo lugar, en una gala previa de la misma recta final.

El sexto puesto se definió entre Yahir y Karina Torres, dos habitantes que, contaban con un respaldo similar tanto de sus compañeros como de la audiencia. La incertidumbre sobre quién continuaría se mantuvo hasta el anuncio final.

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Al conocer el resultado, Yahir se despidió de los cinco finalistas con un mensaje breve: “Los quiero mucho, éxito… Yo también me voy feliz... Los amo, con todo”. El cantante también felicitó de forma particular a Karina Torres: “Felicidades, vas por todo. Gracias por todo”.

La producción reconoció a Yahir, de nombre real Othón Parra, por el papel que asumió dentro de la casa durante su participación.

Molestia entre la audiencia en redes sociales

La eliminación generó una ola de reacciones entre los espectadores, que cuestionaron el proceso de votación y señalaron directamente a la producción de Televisa.

Entre los mensajes que circularon tras la salida del cantante se leyeron frases como “Yahir, regrésate a TV Azteca” y “injusticia, Yahir debió ser el primer lugar”.

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Otros comentarios cuestionaron directamente el conteo de votos. “El notario público, licenciado Gustavo Fernández Suari no sirve de nada”, escribió un usuario. Las opiniones forman parte de las reacciones de los espectadores en redes sociales y no constituyen una comprobación de irregularidades en el proceso.

También hubo mensajes de respaldo para el cantante, varios seguidores destacaron su trayectoria y señalaron que su salida del reality no afectaría sus proyectos musicales ni sus giras de conciertos.

Los cinco finalistas rumbo a la gran final

Con la salida de Yahir, la competencia quedó reducida a cinco habitantes que disputarán el primer lugar de la temporada: Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres, de acuerdo con el listado.

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La gran final de La Casa de los Famosos México está programada para el domingo 4 de octubre, a las 20:30 horas, y se transmitirá por el Canal de las Estrellas y la plataforma Vix.

El mismo medio detalló que, mientras la televisión abierta mostrará la salida de los participantes de la casa, la plataforma de streaming ofrecerá contenido adicional sobre los últimos momentos de los habitantes dentro del programa.

La campaña de apoyo previa a la eliminación

En los días previos a su salida, Yahir recibió una ola de llamados a votar por parte de colegas de la música. Captura de pantalla VIX

Lupita D’Alessio compartió un video con un saludo militar y el mensaje “Team #Yahir”, en respaldo al exintegrante de La Academia. Manuel Mijares se sumó a los llamados públicos a su favor en sus redes sociales, mientras que Lucero Mijares, hija de Lucero y Mijares, repitió el mismo gesto para pedir el voto del público.

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María León compartió un video en el que defendió “la forma en que Yahir se ha conducido” dentro del reality y pidió apoyo para que llegara a la final. Carlos Rivera, también exacadémico, publicó una imagen junto a Yahir en la que pidió votos para que el cantante ganara la competencia.

Carín León envió un mensaje de respaldo a su “paisano” desde redes sociales, mandó un abrazo a Hermosillo y pidió a sus seguidores votar por el cantante. Kalimba utilizó sus historias para pedir el voto por su colega, mientras Horacio Palencia invitó a la comunidad musical a sumarse al llamado.

El boxeador Julio César Chávez también respaldó al finalista: visitó el reality y después difundió mensajes en sus redes para pedir votos por el sonorense. Víctor García, excompañero de Yahir en La Academia, compartió una fotografía junto a él y lo llamó “compadre” mientras invitaba al público a votar para llevarlo a la final.

A esa lista se sumó Nadia, también integrante de la primera generación de La Academia en 2002, quien en una historia de Instagram de su cuenta @nadiamusica apareció con el mensaje “VOTA X YAHIR AQUÍ”, enlazado directamente a la plataforma oficial de votación del reality.

Durante su paso por la casa, Alejandra Guzmán visitó el foro para amenizar una de las galas previas a la final y expresó su respaldo directo al cantante. “Tú tienes que ganar”, le dijo la cantante a Yahir durante la transmisión. Guzmán también declaró ser “team de Yahir” para ganador de la cuarta temporada.