Colombia

Él es Jaime Gregorio Vives designado por Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Coljuegos: estará a cargo de vigilar la creciente industria de las apuestas digitales

El empresario samario, de 55 años y con 26 años de experiencia privada, asumirá la dirección del organismo regulador de juegos de azar tras la salida de Marco Emilio Hincapié, efectiva con el decreto

Jaime Gregorio Vives Pinedo posee formación en administración de empresas y una especialización en Alta Gerencia - crédito @jaimevivesp/X
Jaime Gregorio Vives Pinedo posee formación en administración de empresas y una especialización en Alta Gerencia - crédito @jaimevivesp/X
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El presidente Abelardo De La Espriella nombró a Jaime Gregorio Vives Pinedo como nuevo presidente de Coljuegos mediante el Decreto 1480 del 1 de octubre, tras aceptar la renuncia de Marco Emilio Hincapié Ramírez.

El empresario samario asumirá la administración, regulación y vigilancia de los juegos de suerte y azar, cuyos derechos de explotación financian, entre otros destinos, el régimen subsidiado de salud.

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El nombramiento quedó formalizado en el Decreto 1430 de 2026, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hincapié había encabezado la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar desde el 7 de julio de 2023.

“Nombrar a partir de la fecha, al señor JAIME GREGORIO VIVES PINEDO, en el empleo de Presidente de Entidad Descentralizada Código 0015 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS”, se observa en el decreto.

Así mismo, la entidad recaudó $977.220 millones para el régimen subsidiado de salud entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con información publicada por Coljuegos. La cifra representó un aumento de 39% frente al mismo período anterior.

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Un empresario privado al frente del monopolio rentístico

Jaime Gregorio Vives Pinedo asume su primer cargo en la administración pública tras más de 26 años de trayectoria en el sector privado - crédito seguimiento.co
Jaime Gregorio Vives Pinedo asume su primer cargo en la administración pública tras más de 26 años de trayectoria en el sector privado - crédito seguimiento.co

Vives Pinedo, de 55 años, es administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás y especialista en Alta Gerencia de la Universidad del Magdalena. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector privado, por lo que su llegada a Coljuegos supone su primera función en la administración pública.

Del mismo modo, su recorrido profesional incluye cargos directivos en El Roble Agrícola S. A. entre 2000 y 2012, la gerencia de Extractora El Roble S. A. S. hasta 2020 y la presidencia de C. I. Biocosta S. A. durante cuatro años, hasta 2024. Según su hoja de vida, actualmente se desempeña como gerente y representante legal de Bgreen y Operadores Logísticos del Caribe S. A. S.

El nuevo presidente también integra la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, en la que representa a Biocosta Green Energy S. A. S. Su trayectoria empresarial ha estado relacionada con la agroindustria, los aceites, la palma y la logística.

Decreto 1430 de 2026 nombrando a Jaime Gregorio Vives como nuevo presidente de Coljuegos - crédito Ministerio de Hacienda
Decreto 1430 de 2026 nombrando a Jaime Gregorio Vives como nuevo presidente de Coljuegos - crédito Ministerio de Hacienda

Coljuegos es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y administra el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar que le asigna la ley. Entre sus funciones están la autorización de operadores, la regulación de las modalidades bajo su competencia, la vigilancia de las actividades permitidas y el control de la explotación ilegal.

Los resultados de 2026 incluyeron aumentos en los recursos generados por SuperAstro, Baloto, Baloto Revancha y Miloto, además de la entrada en operación de Keno. La administración de esos ingresos y su transferencia al sistema de salud estarán bajo la responsabilidad de Vives Pinedo.

Más de 46 mil solicitudes de bloqueo contra apuestas ilegales

Hay varias investigaciones internas también en Coljuegos - crédito Coljuegos
Hay varias investigaciones internas también en Coljuegos - crédito Coljuegos

La nueva gestión también deberá enfrentar el crecimiento de plataformas de apuestas no autorizadas. Desde 2022 hasta mediados de 2026, Coljuegos solicitó el bloqueo de 46.228 sitios web que, según la entidad, ofrecían o promocionaban apuestas por internet sin autorización en Colombia.

Hincapié atribuyó el incremento de las solicitudes al fortalecimiento de las herramientas para detectar plataformas ilegales. El entonces presidente explicó: “Hemos venido trabajando con el Ministerio de las TIC para simplificar el proceso con los prestadores de servicios de internet y bloquear de manera efectiva cualquier página que opere o promocione apuestas de forma ilegal”.

La entidad señaló que existen más de 15 operadores de apuestas por internet autorizados para funcionar legalmente en el país. También indicó que utilizar esas plataformas brinda mayores garantías para la protección de los datos personales y de las apuestas, además de aportar recursos al sistema de salud.

Durante 2026, Coljuegos desarrolló mesas territoriales de capacitación en Chocó, Nariño, Risaralda, Huila y Meta, junto con jornadas nacionales de prevención y control de la ilegalidad.

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