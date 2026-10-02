Recursos para atender salud mental en México podrían aumentar ante ataques escolares, dice Sheinbaum: prevé más de 2 mil mdp en 2027

Sheinbaum indicó que se podría aumentar el presupuesto para atender la salud mental en jóvenes tras el ataque escolar en Torreón. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “si es necesario”, se podría aumentar el presupuesto para atender la salud mental de los jóvenes en México, como parte de las acciones para prevenir ataques escolares, luego de que esta semana se registraron dos casos en colegios de Querétaro y Coahuila.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria indicó que recientemente se incrementaron los recursos destinados para el programa ‘ABC de las Emociones’; una estrategia nacional para atender el bienestar socioemocional de las y los jóvenes entre 14 y 18 años.

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Aseguró que su gobierno hará “lo que haga falta para proteger” a las niñas y niños; sin embargo, recalcó que tras los ataques escolares se priorizará la creación de un grupo interinstitucional y la emisión de un decreto para combatir la difusión de contenido violento en las plataformas digitales.

Esto último, al acusar que las redes sociales han sido un común denominador en los recientes casos de ataques escolares, por lo que incluso atribuyó la violencia en el país al uso excesivo de las diversas plataformas e hizo un llamado a que asuman su responsabilidad.

“Sí, sí es necesario, sí, por supuesto. Se han aumentado los recursos con el ABC de las emociones. Hubo un presupuesto especial para este programa y lo que haga falta para proteger a niñas, niños y jóvenes. Pero repito, hay una parte de responsabilidad en las plataformas”, dijo en Palacio Nacional.

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Al ser cuestionada sobre de cuánto podría ser el aumento, indicó que aún deberá analizarse; no obstante insistió en la conformación del grupo interinstitucional.

“Vean, veíamos. O sea, lo que hoy estamos anunciando es sobre todo, es decir, una estrategia que inició en este ciclo escolar apenas en septiembre del ABC de las Emociones y la vamos a fortalecer.

“Pero aparte es este grupo de trabajo que dé indicaciones claras a las plataformas digitales, aparte de todo el trabajo de ciberseguridad y, eh, que tiene que haber por parte de la Secretaría de Seguridad y con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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¿Cuánto se prevé destinar a la salud mental en 2027?

De acuerdo con el Anexo 17 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, el gobierno federal prevé destinar 2 mil 178 millones 476 mil 327 pesos para Servicios de atención a la salud mental y prevención de las adicciones.

Asimismo, para la Política de prevención y control de enfermedades: Acciones de promoción de la salud mental y prevención de adicciones, se prevén 114 millones 740 mil 175 pesos.