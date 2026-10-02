En operación contra el Clan del Golfo fue dado de baja “Terry”, cabecilla del grupo armado en Antioquia: “Golpea las finanzas criminales”

Abelardo de la Espriella confirmó que fue dado de baja “Terry”, cabecilla del Clan del Golfo - crédito Reuters/@ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó este viernes 2 de octubre de 2026 que en un operativo contra el Clan del Golfo habría sido abatido Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias Terry o Keiner, señalado cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el suroeste de Antioquia.

“Golpe al narcoterrorismo en Antioquia! Fue dado de baja Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias “Terry” o “Keiner”, cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo narcoterrorista Clan del Golfo”, escribió en su cuenta de X.

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Según sus declaraciones, el sujeto estaba vinculado con actividades de narcotráfico, extorsiones y desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. “Este cabecilla dirigía el narcotráfico, las extorsiones y el desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”, dijo.

El presidente de la República señaló que Cristian Camilo Chavarría Tapias estaba vinculado con actividades de narcotráfico, extorsiones y desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella afirmó que la muerte del señalado cabecilla afecta las finanzas y la capacidad operativa de la estructura criminal en la subregión. “Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”, declaró.

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El primer mandatario sostuvo que su Gobierno mantendrá las acciones contra las organizaciones criminales y sus fuentes de financiación. “Los colombianos merecen vivir y trabajar sin pagarles extorsiones a los bandidos. Seguiremos persiguiendo a estas estructuras y a sus cabecillas con toda la fuerza del Estado”, dijo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que las acciones del Ejército Nacional y la Policía también habrían dejado tres presuntos integrantes del grupo armado neutralizados. La operación seguía en desarrollo y las autoridades adelantaban verificaciones para establecer las circunstancias y consolidar el balance.

Según el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona, este hombre habría utilizado la decapitación de sus víctimas como una de sus principales formas de generar terror - crédito suministrado

Las autoridades relacionaban a alias Terry con homicidios y otros hechos violentos en el suroeste antioqueño. Entre los casos investigados figura el asesinato a tiros de Andrés Felipe Herrera Quiroz, futbolista de la región, ocurrido en la puerta de su vivienda en Jardín; también se indaga su posible participación en la decapitación de algunas víctimas.

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Las unidades militares y policiales permanecían desplegadas en la zona mientras continuaba el procedimiento. Las autoridades esperaban entregar un reporte oficial con la confirmación de las identidades, los resultados operacionales y los elementos incautados.

El Ejército Nacional señaló en un comunicado que el combate dejó un soldado herido. " De inmediato recibió los primeros auxilios por parte de enfermeros militares de combate y posteriormente fue evacuado a un centro asistencial en donde a esta hora recibe atención médica especializada".

Ofensiva contra el secuestro y la extorsión en Colombia dejó 148 personas capturadas en 12 departamentos

El presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance del despliegue coordinado por la Policía Nacional y la Fiscalía, dirigido contra redes de cobros ilegales y privaciones de libertad en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 1 de octubre de 2026 que la Operación Perla dejó 148 personas capturadas en seis ciudades y 12 departamentos de Colombia, en una ofensiva contra redes de secuestro y extorsión vinculadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y otras bandas. Los procedimientos fueron desplegados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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Del total de detenidos, 75 fueron capturados por extorsión, 32 por hechos relacionados con secuestro y 41 por delitos conexos. Las acciones buscaron identificar a presuntos responsables de cobros ilegales que afectaban a comerciantes, transportadores y habitantes de distintas regiones.

Durante las diligencias, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal de la Policía, conocido como Gaula, y los funcionarios judiciales incautaron 1.195 elementos: armas de fuego, munición, granadas, teléfonos celulares, motocicletas, un vehículo, un dron, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes.

El Gobierno nacional indicó que ese material integraba las capacidades operativas y financieras de las estructuras intervenidas. Las armas, los dispositivos de comunicación y los vehículos serán sometidos a verificaciones técnicas y judiciales para establecer si fueron utilizados en otros delitos.

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Las autoridades no divulgaron las identidades de los capturados ni precisaron las ciudades y los departamentos donde se efectuaron los procedimientos. Los detenidos deberán comparecer ante jueces de control de garantías, que definirán la legalidad de las capturas, la imputación de cargos y las eventuales medidas de aseguramiento.

De la Espriella difundió el balance en su cuenta de X y advirtió: “A los secuestradores y extorsionistas les tiene que quedar claro: vamos por ustedes”. El mandatario añadió que su Gobierno no permitirá que esas organizaciones se financien “con el miedo y el trabajo de los colombianos”.