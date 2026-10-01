Así fue la captura en su lujosa casa cerca a Medellín de alias Lina, la esposa de un empresario requerida en extradición por Estados Unidos por lavar dinero para el Clan del Golfo

Captura de alias Lina, presunta lavadora de dinero del Clan del Golfo. Agentes de la Fiscalía y la fuerza pública realizan un operativo de captura en una vivienda. Una funcionaria del CTI lee y notifica los documentos judiciales a la mujer - crédito Fiscalía

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La captura de Lina María Muñoz Posada, alias Lina, en Rionegro, Antioquia, abrió un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, donde deberá responder por acusaciones de concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios. La mujer, señalada de presuntamente lavar dinero para el Clan del Golfo, fue localizada en una vivienda de lujo.

Durante el procedimiento, una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación leyó la documentación que sustenta la petición estadounidense y confirmó que Muñoz Posada tiene doble nacionalidad colombiana y estadounidense. La requerida nació el 8 de diciembre de 1973 en Colombia.

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La solicitud está vinculada con una acusación presentada el 10 de enero de 2024 ante el Distrito Sur de Florida. El expediente menciona cargos por fraude electrónico, además de los delitos de lavado de activos y concertación criminal.

La funcionaria sostuvo que el documento reúne las condiciones exigidas para ordenar la captura con fines de extradición.

Capturan en Rionegro a mujer requerida por la justicia de Estados Unidos - crédito Fiscalía General de la NAción

Estados Unidos la requiere por fraude, lavado de activos y delitos tributarios

La Fiscalía comunicó a Muñoz Posada que la petición de Estados Unidos busca que comparezca a juicio por una serie de delitos financieros. Al leer el apartado sobre su situación judicial, la funcionaria señaló: “Muñoz Posada es requerida para comparecer a juicio en los Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios”.

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La Fiscalía aplicó las normas colombianas sobre extradición

Durante la diligencia, la representante de la Fiscalía explicó que el trámite se rige por el artículo 35 de la Constitución Política y por las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. La norma constitucional establece: “La extradición se podrá solicitar, conceder u oponerse de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley”.

En medio de la diligencia, Muñoz Posada pidió que se precisara primero su nacionalidad antes de que la funcionaria continuara con la identificación contenida en la nota verbal.

Capturan en Rionegro, Antioquia, alias Lina, requerida en Estados Unidos por fraude y vinculada al Clan del Golfo - crédito Fiscalía

El operativo se realizó en jurisdicción de Rionegro, en el sector de El Retiro, con participación del Gaula Militar, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía y unidades de la Cuarta Brigada de la Séptima División. La acción contó con apoyo de inteligencia militar y coordinación de la Fiscalía 16.

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De acuerdo con información suministrada por El Tiempo, la mujer es esposa de Orlando Miserandino Ortiz, empresario relacionado con restaurantes de Medellín e investigado en Estados Unidos por conspiración, fraude electrónico, lavado de activos y omisión de declaraciones de impuestos sobre la renta.

Muñoz Posada había sido identificada como prófuga en noviembre de 2025 dentro del expediente que también involucra a su esposo. Ese proceso incluye actuaciones judiciales en un juzgado del condado de Collier, en Florida, por operaciones financieras bajo investigación.

Tras la captura, quedó a disposición de la Fiscalía 16 Local de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

La pesquisa mantiene abierta una línea sobre el origen de los recursos presuntamente lavados y los movimientos financieros destinados a incorporarlos a actividades legales. Los investigadores analizan una posible conexión con dineros procedentes de economías criminales de la organización ilegal mencionada anteriormente.

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El operativo se realizó en jurisdicción de Rionegro, en el sector de El Retiro, con participación del Gaula Militar, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía y unidades de la Cuarta Brigada de la Séptima División. La acción contó con apoyo de inteligencia militar y coordinación de la Fiscalía 16 - crédito Fiscalía

El caso entra ahora en una etapa de definición judicial que pondrá bajo revisión la solidez de las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses, la trazabilidad de las operaciones bajo sospecha y las garantías aplicables durante el trámite de extradición.

Las decisiones que adopten las instituciones colombianas en el proceso determinarán si la requerida es enviada a Estados Unidos para enfrentar el proceso penal, mientras la investigación busca establecer el alcance de la presunta red financiera y las responsabilidades de quienes habrían participado en el manejo de los recursos investigados.