Colombia

Yina Calderón habló sobre el acuerdo de Epa Colombia con Transmilenio y pidió al presidente De la Espriella acelerar el trámite: “Estamos en sus manos”

La creadora de contenido se refirió a la conciliación comunicada por la defensa de Barrera, quien continúa recluida en una prisión de Ibagué

Yina Calderón pidió al presidnete acelerar los trámites en el caso de Epa Colombia - crédito Captura de video de la audiencia - @yinacalderontv/ Instagram
Yina Calderón pidió al presidnete acelerar los trámites en el caso de Epa Colombia - crédito Captura de video de la audiencia - @yinacalderontv/ Instagram
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Las redes sociales de Yina Calderón volvieron a convertirse en escenario de un mensaje sobre la situación de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. La influenciadora se refirió a las novedades que rodean el caso de su amiga, quien permanece recluida en la cárcel Picaleña de Ibagué.

Calderón publicó un video en Instagram para comunicar que hubo avances en las conversaciones relacionadas con el proceso. Sin adelantar detalles sobre eventuales decisiones judiciales, pidió que las gestiones puedan avanzar con mayor rapidez.

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El pronunciamiento se produjo después de que la abogada Wendy Herrera informara sobre una conciliación entre Barrera y TransMilenio. De acuerdo con la versión divulgada por la defensa, el entendimiento establece una serie de condiciones que la empresaria deberá cumplir.

“Tenemos novedades. De manera respetuosa le quiero pedir al presidente Abelardo de la Espriella que, por favor, nos ayude a acelelar el trámite de los papeles de la salida de Epa Colombia”, dijo Calderón en la grabación que compartió con sus seguidores.

En su mensaje, Yina Calderón sostuvo que Daneidy Barrera está dispuesta a atender los compromisos incluidos en la conciliación. La empresaria no detalló cuáles son las obligaciones pactadas ni precisó si el acuerdo tendrá efectos inmediatos sobre la situación de reclusión de su amiga.

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“Ella va a cumplir todo el acuerdo que se hizo con TransMilenio, ha reflexionado y está dispuesta a cumplir con todo lo que se le exige (...) Así que, presidente, en sus manos está que el trámite se acelere y se le pueda dar la salida a mi amiga, creo que ya es justo y estamos en sus manos, señor presidente”, añadió Calderón.

Las declaraciones despertaron reacciones entre usuarios de redes sociales, donde el caso de Epa Colombia ha mantenido atención durante los últimos meses. Varios seguidores interpretaron el mensaje como una señal de expectativa ante próximos movimientos en el expediente, aunque hasta ahora no se informó una fecha para una eventual salida de prisión.

La versión difundida por Calderón coincide con la actualización entregada por Wendy Herrera. La abogada publicó un video en Instagram en el que habló de una conciliación con la empresa de transporte de Bogotá y afirmó que ese paso abre una nueva etapa para el caso.

Wendy Herrera informó sobre una conciliación con TransMilenio

La defensa de Daneidy Barrera llegó a un acuerdo con TransMilenio que contempla protocolos y compromisos pendientes de cumplimiento. La información divulgada no precisa el contenido de esos puntos ni aclara cuáles serán los procedimientos posteriores ante las autoridades judiciales.

La conciliación no fue presentada como una decisión definitiva sobre la libertad de Epa Colombia. Tampoco se comunicaron resoluciones nuevas que modifiquen su condición actual en la cárcel de Ibagué.

El proceso de Barrera ha tenido repercusión pública por su actividad como empresaria y creadora de contenido, así como por los antecedentes judiciales derivados de los daños ocasionados en instalaciones del sistema de transporte durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá.

Mientras se conocen nuevos detalles del acuerdo, las personas cercanas a Barrera han expresado públicamente su expectativa por la evolución del expediente.

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