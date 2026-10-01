Aeropuerto El Dorado de Bogotá retoma sus operaciones tras cierre por tormenta eléctrica: más de 20 vuelos siguen afectados

La Aeronáutica Civil informó del cierre de operaciones tras la fuerte tormenta eléctrica que se vivió en la capital del país - crédito @AerocivilCol / X

Guardar

La fuertes condiciones metereológicas que se vivieron en Bogotá durante la noche del miércoles 30 de septiembre y la madrugada del jueves 1 de octubre generaron un colapso en la terminal aérea más importante del país: el Aeropuerto Internacional El Dorado.

De hecho, la Aeronáutica Civil informó sobre la medianoche que todas las operaciones en las dos pistas y en tierra fueron suspendidas ante las seguidilla de rayos que iluminaron el cielo capitalino.

PUBLICIDAD

“Se registra tormenta eléctrica sobre Bogotá.Por seguridad en la operación, se suspenden temporalmente las actividades en El Dorado mientras mejoran las condiciones meteorológicas”, señaló la Aerocivil a través de sus redes sociales.

De hecho, varios pasajeros denunciaron en sus redes sociales que sus vuelos con destino a Bogotá fueron desviados a otras ciudades como Medellín y Cali mientras reabría la terminal. Sin embargo, tras más de 8 horas continúan varados en los aeropuertos alternos.

Pasajeros afectados denunciaron esperas de más de ocho horas en las pistas de los destinos secundarios - crédito X

“Terrible servicio, vuelo Bucaramanga-Bogotá. Desviado a Medellín por cierre del aeropuerto el dorado llegando a Medellín a las 9 de la noche, siendo las 6 de la mañana y nos tienen en el avión esperando al Copiloto para poder despegar”, señaló un usuario en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las autoridades aeroportuarias señalaron que la contingencia fue superada tras más de dos horas de cierre y los controladores iniciaron las labores para normalizar el tránsito aéreo.

En todo caso, varios vuelos nacionales e internacionales mantiene retrasos en su llegada a la capital. Asimismo, al menos 20 rutas hacia diferentes destinos dentro y fuera del territorio nacional presentan retrasos leves y moderados para salir de la terminal.

Según una revisión adelantada por Infobae Colombia, hasta el momento no se reportan vuelos cancelados y las autoridades aeroportuarias recomendaron a todos los viajeros mantener contacto directo con las aerolíneas para conocer el estado de su viaje tras la emergencia vivida durante la madrugada.

PUBLICIDAD

Al menos 20 rutas nacionales e internacionales mantuvieron retrasos leves y moderados para salir de Bogotá - crédito El Dorado