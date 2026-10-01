Colombia

Aeropuerto El Dorado de Bogotá retoma sus operaciones tras cierre por tormenta eléctrica: más de 20 vuelos siguen afectados

Desde las 10:00 p. m. del miércoles 30 de septiembre, la terminal aérea más importante del país suspendió todos los despegues y aterrizajes por cuenta de las condiciones climáticas. Algunas rutas esperan aterrizar tras ser desviadas a Cali y Medellín

La Aeronáutica Civil informó del cierre de operaciones tras la fuerte tormenta eléctrica que se vivió en la capital del país - crédito @AerocivilCol / X
La Aeronáutica Civil informó del cierre de operaciones tras la fuerte tormenta eléctrica que se vivió en la capital del país - crédito @AerocivilCol / X
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La fuertes condiciones metereológicas que se vivieron en Bogotá durante la noche del miércoles 30 de septiembre y la madrugada del jueves 1 de octubre generaron un colapso en la terminal aérea más importante del país: el Aeropuerto Internacional El Dorado.

De hecho, la Aeronáutica Civil informó sobre la medianoche que todas las operaciones en las dos pistas y en tierra fueron suspendidas ante las seguidilla de rayos que iluminaron el cielo capitalino.

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“Se registra tormenta eléctrica sobre Bogotá.Por seguridad en la operación, se suspenden temporalmente las actividades en El Dorado mientras mejoran las condiciones meteorológicas”, señaló la Aerocivil a través de sus redes sociales.

De hecho, varios pasajeros denunciaron en sus redes sociales que sus vuelos con destino a Bogotá fueron desviados a otras ciudades como Medellín y Cali mientras reabría la terminal. Sin embargo, tras más de 8 horas continúan varados en los aeropuertos alternos.

Pasajeros afectados denunciaron esperas de más de ocho horas en las pistas de los destinos secundarios - crédito X
Pasajeros afectados denunciaron esperas de más de ocho horas en las pistas de los destinos secundarios - crédito X

“Terrible servicio, vuelo Bucaramanga-Bogotá. Desviado a Medellín por cierre del aeropuerto el dorado llegando a Medellín a las 9 de la noche, siendo las 6 de la mañana y nos tienen en el avión esperando al Copiloto para poder despegar”, señaló un usuario en su cuenta de X.

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Sin embargo, las autoridades aeroportuarias señalaron que la contingencia fue superada tras más de dos horas de cierre y los controladores iniciaron las labores para normalizar el tránsito aéreo.

En todo caso, varios vuelos nacionales e internacionales mantiene retrasos en su llegada a la capital. Asimismo, al menos 20 rutas hacia diferentes destinos dentro y fuera del territorio nacional presentan retrasos leves y moderados para salir de la terminal.

Según una revisión adelantada por Infobae Colombia, hasta el momento no se reportan vuelos cancelados y las autoridades aeroportuarias recomendaron a todos los viajeros mantener contacto directo con las aerolíneas para conocer el estado de su viaje tras la emergencia vivida durante la madrugada.

Al menos 20 rutas nacionales e internacionales mantuvieron retrasos leves y moderados para salir de Bogotá - crédito El Dorado
Al menos 20 rutas nacionales e internacionales mantuvieron retrasos leves y moderados para salir de Bogotá - crédito El Dorado

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