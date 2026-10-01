Colombia

Concejal le pidió a Abelardo de la Espriella que se adelante un operativo en el nuevo ‘Bronx’ de Bogotá: “Hay madres buscando a sus hijos”

Andrés Barrios, militante del Centro Democrático, advirtió sobre posible exposición de menores de edad a consumo de drogas, microtráfico y explotación

Concejal pidió a Abelardo de la Espriella intervenir el sector de San Bernardo, en Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno Bogotá/Reuters
Concejal pidió a Abelardo de la Espriella intervenir el sector de San Bernardo, en Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno Bogotá/Reuters
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El concejal Andrés Barrios lanzó una alerta por la situación que, según denuncias ciudadanas, se estaría presentando en el sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá. El funcionario describió la zona como un “Bronx 2” por la concentración de personas y los hechos reportados a su equipo.

Barrios pidió al presidente Abelardo de la Espriella que el Gobierno nacional acompañe al Distrito en una intervención integral y urgente. Las medidas solicitadas incluyen la protección de menores, la búsqueda de desaparecidos, la atención médica y social, la recuperación del espacio público y acciones contra las estructuras de microtráfico.

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Videos difundidos por el concejal muestran a decenas de personas reunidas en calles del sector. Las imágenes fueron entregadas por residentes y ciudadanos familiarizados con lo que ocurre en la zona, cuya identidad, dijo, debe mantenerse protegida, según explicó a Semana.

El cabildante afirmó que también recibió denuncias sobre habitantes de calle que ocuparían andenes y frentes de viviendas, además de intentar ingresar por los techos de algunas casas. Las grabaciones forman parte de un seguimiento que su equipo realiza desde hace varios meses.

Concejal Andrés Barrios
Andrés Barrios, militante del Centro Democrático, advirtió sobre posible exposición de menores de edad a consumo de drogas, microtráfico y explotación - crédito Prensa Andrés Barrios

Una de las principales preocupaciones está relacionada con los menores que presuntamente permanecerían en el sector. “Hemos recibido también testimonios de madres que están buscando a sus hijos y alertas sobre adolescentes desaparecidos que al parecer podrían estar permaneciendo en este sector”, aseguró Barrios.

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Las denuncias también mencionan una posible exposición de menores a consumo de drogas, microtráfico y explotación. El concejal aclaró que esas situaciones deben ser verificadas por las autoridades competentes.

Barrios sostuvo que ha alertado durante varios meses a la Secretaría Distrital de Seguridad y a la Policía. A su juicio, la zona necesita una presencia institucional sostenida, no solo operativos esporádicos.

“Aquí no se trata de perseguir a personas vulnerables, sino de protegerlas, de recuperar ese territorio y de enfrentar a las organizaciones criminales que se están aprovechando de ellas”, afirmó.

crédito Mariano Vimos/Colprensa
Barrios sostuvo que ha alertado durante varios meses a la Secretaría Distrital de Seguridad y a la Policía - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Barrios no ha sido el único cabildante que alertó sobre el tradicional vecindario ubicado en la localidad de Santa Fe. Durante la plenaria del Concejo de Bogotá, Ana Teresa Bernal presentó un diagnóstico sobre las dinámicas sociales, urbanas y de seguridad que lo afectan. Su intervención planteó que el problema no puede abordarse únicamente como un asunto de delincuencia, sino como un fenómeno en el que se relacionan estructuras criminales, microtráfico, bodegas de reciclaje, pagadiarios, habitantes de calle y las transformaciones del mercado del suelo.

La concejala señaló que, de acuerdo con los testimonios recogidos para el debate y con referencias a la Alerta Temprana 004 de 2024 de la Defensoría del Pueblo, existen riesgos asociados a la presencia y operación de estructuras criminales y a la instrumentalización de población vulnerable. En particular, llamó la atención sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como sobre habitantes de calle y personas mayores.

A la par, cuestionó la respuesta de la Administración Distrital frente a las condiciones de seguridad del sector y preguntó qué acciones se están desarrollando para enfrentar las dinámicas criminales que afectan el territorio.

Uno de los puntos señalados fueron las bodegas de reciclaje. La concejala advirtió que, aunque no existe un censo oficial que permita establecer su número exacto, testimonios del sector y operativos de las autoridades relacionaron algunos de estos espacios con actividades como receptación, microtráfico y almacenamiento de elementos ilícitos. Por ello, pidió fortalecer los controles y aumentar su frecuencia.

Inseguridad - Delincuencia - Bogotá
Concejales han pedido a la Alcaldía intervenir el barrio San Bernardo - crédito Alcaldía de Bogotá

También llamó la atención sobre los pagadiarios, que describió como espacios de alta precariedad habitacional donde confluyen hacinamiento, déficit de servicios básicos y, según lo expuesto en el debate, dinámicas relacionadas con el consumo de sustancias y la criminalidad.

Uno de los ejes centrales de la intervención fue la relación entre seguridad y renovación urbana. Bernal cuestionó que el barrio lleve años atravesando un proceso de deterioro mientras avanza el Plan Parcial de Renovación Urbana San Bernardo–Tercer Milenio, adoptado en 2019 y que contempla la transformación de 8,8 hectáreas y la construcción de 3.946 viviendas VIS, según la presentación del debate.

La concejala sostuvo que la discusión no debe limitarse a si San Bernardo debe transformarse, sino a cómo se desarrolla esa transformación, quiénes permanecen en el territorio y quiénes reciben sus beneficios.

“Una parte de los moradores no cuestiona necesariamente la transformación del barrio, sino ¿qué tipo de renovación se hará?, ¿para quién? y ¿bajo qué condiciones?”, planteó Bernal durante el debate.

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