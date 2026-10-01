Feria Aztlán en Chapultepec se une a las celebraciones de los 200 años de amistad entre Francia y México con actividades gratis en octubre

La programación incluye talleres de maquillaje, catas de mezcal y bourbon, animación digital, macramé y arquitectura, además de música y gastronomía franco-mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Festín francés en Chapultepec: el Bosque se prepara para recibir, el 24 y 25 de octubre, el Festival Francia-México, dos jornadas gratuitas con gastronomía, moda, música y talleres para toda la familia. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana (CCI France México), llega como broche de la Semana de Francia y en el marco del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La Feria de Aztlán Chapultepec será el escenario de marcas francesas y mexicanas como Renault, Maison Kayser, Lacoste, Centro y Sephora, que instalarán stands y activaciones durante todo el fin de semana. La propuesta combina gastronomía, creatividad y cultura, según detalló la cuenta oficial ccifranmex en redes sociales.

PUBLICIDAD

La programación incluye talleres de maquillaje, catas de mezcal y bourbon, animación digital, macramé y arquitectura, además de música y gastronomía franco-mexicana, con entrada libre de 12:00 a 20:00 horas los días 24 y 25 de octubre de 2026.

Aztlán Feria de Chapultepec/ Redes Sociales

Fechas y horarios del festival

El Festival Francia-México se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026 en la Feria de Aztlán Chapultepec, en la Ciudad de México.

El horario de acceso será de 12:00 a 20:00 horas ambos días, con entrada gratuita para todo público.

La organización confirmó que la programación completa de talleres, activaciones y espectáculos musicales puede consultarse en el sitio oficial festivalfranciamexico.mx.

Este festival forma parte de la Semana de Francia en México 2026, que según datos de CCI France México se desarrollará en la capital del 20 al 25 de octubre, antes de continuar su recorrido hacia Monterrey y Querétaro en noviembre y diciembre.

PUBLICIDAD

Un cartel anuncia la celebración del Festival de Francia México los días 24 y 25 de octubre de 2026 en la Feria de Aztlán Chapultepec con entrada gratuita. (Aztlán Feria de Chapultepec)

Actividades y talleres del sábado 24 de octubre

La agenda confirmada para el primer día del festival incluye las siguientes actividades gratuitas:

14:00 a 14:45 horas: taller de teatro para niñas y niños

16:00 a 16:45 horas: masterclass de maquillaje con Sephora

17:00 a 17:45 horas: cata de mezcal con Mezcal Godín

19:00 a 19:45 horas: cata de bourbon con Buffalo Trace

Cada actividad tendrá cupo limitado dentro del recinto, de acuerdo con la mecánica habitual de este tipo de ferias abiertas al público.

La organización invitó a los asistentes a consultar la agenda completa en el sitio web oficial del festival, donde se detallan condiciones de acceso a cada taller.

PUBLICIDAD

Actividades y talleres del domingo 25 de octubre

Para el segundo día, la programación difundida contempla:

14:00 a 14:45 horas: taller de animación digital

15:00 a 15:45 horas: taller de maceteros de macramé

16:00 a 16:20 horas: taller de proyectos arquitectónicos

A diferencia del sábado, la jornada dominical concentra sus talleres en formatos creativos y manuales, dirigidos a un público interesado en diseño, ilustración y construcción.

La cuenta ccifranmex señaló que esta es solo una muestra de la agenda y remitió a los interesados a revisar la programación íntegra antes de asistir.

El programa del Festival de Francia México 2026 detalla los talleres y las catas gratuitas programadas para el 24 y 25 de octubre en la Feria de Aztlán Chapultepec. (Aztlán Feria de Chapultepec)

El festival dentro del bicentenario México-Francia

Con este motivo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Embajada de Francia en México y el Instituto Francés de América Latina (IFAL) presentaron un programa denominado “La Gran Fiesta Franco-Mexicana” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival Francia-México se inscribe en una celebración de mayor escala: el bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que este 2026 cumple 200 años.

PUBLICIDAD

Con este motivo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Embajada de Francia en México y el Instituto Francés de América Latina (IFAL) presentaron un programa denominado “La Gran Fiesta Franco-Mexicana”, que se desarrolla en 21 ciudades del país entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Esa programación incluye la participación de instituciones como el Centre Pompidou, la Comédie-Française, Les Manufactures Nationales y el Théâtre National de la Danse de Chaillot, con cerca de 250 exponentes y alrededor de 200 actividades artísticas, académicas y científicas en todo el territorio mexicano.

PUBLICIDAD

Entre los eventos destacados del bicentenario figura la exposición “Francia-México, 200 Años de Relación y Amistad. Resonancias, Disonancias y Contrapuntos”, inaugurada en la Biblioteca Vasconcelos el 1 de septiembre.

También se incluyen el Festival Gastronómico ¡Qué Gusto! en Los Pinos, el ciclo de cine “Ellas Dirigen” en la Cineteca Nacional y la exhibición del Códice Azcatitlán en el Museo Nacional de Antropología (MNA), en paralelo con la del Códice Boturini en la Biblioteca Nacional de Francia.

Francia es, además, país invitado de la 54ª edición del Festival Internacional Cervantino, cuya programación se extiende a espacios como el Complejo Cultural Los Pinos y los centros culturales Helénico y Nacional de las Artes.

PUBLICIDAD

La Semana de Francia y el contexto empresarial

La organización destacó que la relación franco-mexicana sostiene más de 700 filiales francesas en México y genera alrededor de 180 mil empleos, cifras que enmarcan el componente empresarial de estas celebraciones del bicentenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival Francia-México de Chapultepec es, en rigor, la actividad abierta al público dentro de la Semana de Francia en México 2026, un programa impulsado por CCI France México que combina foros temáticos, cenas de negocios y encuentros tecnológicos con el festival masivo.

Según datos de la propia Cámara, la agenda capitalina se extiende del 20 al 25 de octubre e incluye el Foro Económico Francia-México 2026, previsto para el 20 de octubre a las 8:30 horas en la Hacienda de los Morales.

Posteriormente, la Semana de Francia tendrá actividades en Monterrey, Nuevo León, los días 10 y 11 de noviembre, y en Querétaro, el 3 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

La organización destacó que la relación franco-mexicana sostiene más de 700 filiales francesas en México y genera alrededor de 180 mil empleos, cifras que enmarcan el componente empresarial de estas celebraciones del bicentenario.

Para quienes buscan únicamente la propuesta gastronómica y cultural abierta al público, la recomendación de los organizadores es acudir directamente al Festival Francia-México en la Feria de Aztlán Chapultepec, revisar la ficha de cada taller y confirmar horarios antes de trasladarse al recinto.