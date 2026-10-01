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México regresa al calendario de la UCI: estas son las posibilidades de ver a Isaac del Toro competir en su país

El fenómeno de Isaac del Toro ha provocado que nuevamente los ojos del mundo en el ciclismo volteen a México

El fenómeno de Isaac del Toro ha provocado que nuevamente los ojos del mundo en el ciclismo volteen a México. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El fenómeno de Isaac del Toro ha provocado que nuevamente los ojos del mundo en el ciclismo volteen a México. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
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La Vuelta a México volverá en 2027 al calendario internacional del ciclismo bajo el nombre de Mex-Tour, en lo que marca la reaparición de la carrera por etapas desde su última edición en 2015.

Dicha competencia está programada para disputarse del 19 al 23 de enero 2027, según confirmó Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México y la propia UCI a través de sus redes sociales.

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Sin embargo, el trazado de la ruta para la carrera todavía está por confirmarse.

Calendario de competencias de ciclismo en México para 2027

El equipo mexicano tenía a las brasileñas y colombianas como las máximas rivales.
Este es el calendario de competencias que habrá en México para el ciclismo en 2027. (Panam Sports)

Además de la Vuelta a México, el país tendrá otras tres competencias de ciclismo de ruta y pista, con carácter nacional e internacional, durante enero de 2027.

La actividad iniciará con el II Campeonato Nacional de Ruta, previsto del 8 al 10 de enero. Una semana después, el 17 de enero, se celebrará la Clásica de la República, una prueba de un día inscrita en la categoría UCI 1.1.

El Mex-Tour arrancará el 19 de enero y se extenderá durante cinco días, hasta el 23. El calendario cerrará con el II Campeonato Nacional de Pista, programado del 26 al 31 de enero.

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El Mex-Tour regresa con una categoría superior ante la UCI

Este es el calendario de competencias que tendrá México para el ciclismo en 2027. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Este es el calendario de competencias que tendrá México para el ciclismo en 2027. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El principal cambio en el regreso de la Vuelta a México está en su clasificación internacional. La edición de 2015 contó con categoría UCI 2.2, mientras que el Mex-Tour aparece registrado como una prueba 2.1, un nivel superior dentro de los circuitos continentales de la Unión Ciclista Internacional.

La última Vuelta a México se disputó en seis etapas y tuvo como ganador de la clasificación general al colombiano Francisco Colorado.

La categoría 2.1 permite una participación más amplia de equipos. El reglamento de la UCI establece que hasta 50% de las escuadras inscritas en carreras 1.1 y 2.1 puede pertenecer a la categoría UCI WorldTeam, la máxima del ciclismo profesional. También pueden competir ProTeams, equipos continentales y selecciones nacionales.

Las pruebas 2.2 no cuentan con la misma posibilidad de recibir equipos WorldTeam. El nuevo registro del Mex-Tour abre la opción de que algunas de las principales escuadras internacionales compitan en México.

Aún no se publica la lista de participantes y tampoco se ha confirmado la presencia de Isaac del Toro, ya que la última decisión le pertenecerá al UAE Emirates Team.

El resurgimiento del ciclismo mexicano impulsa el regreso de la Vuelta a México

El fenómeno de Isaac del Toro motivó el regreso de Isaac del Toro. (REUTERS/Jean Bizimana)
El fenómeno de Isaac del Toro motivó el regreso de Isaac del Toro. (REUTERS/Jean Bizimana)

La vuelta de la carrera coincide con un periodo de mayor visibilidad para el ciclismo mexicano. Isaac del Toro gana presencia en el plano internacional y su crecimiento en la élite del deporte vuelve a poner atención sobre los corredores nacionales.

El interés también se sostiene en los resultados de otros pedalistas mexicanos fuera del país. Édgar “El Chucky” Cadena y Yareli Acevedo, medallista mundial, forman parte de una generación que busca consolidarse en pruebas internacionales.

La nueva estructura federativa del ciclismo mexicano también pretende aprovechar este momento. Entre sus objetivos está ampliar el calendario competitivo, fortalecer las competencias nacionales y recuperar eventos con reconocimiento internacional.

Las sedes del Mex-Tour todavía no son oficiales. Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Querétaro aparecen entre las entidades consideradas para recibir etapas de la carrera.

La Ciudad de México también tendría participación en el recorrido. La capital podría albergar el cierre de la competencia, aunque la organización no ha dado a conocer la ruta definitiva.

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