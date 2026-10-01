México

Graban el momento en que padres golpean y casi linchan a los agresores del ataque armado en secundaria de Torreón

Dos exalumnos ingresaron a la Escuela Secundaria General No.13 para agredir a personal docente y estudiantes; la subdirectora murió y cinco personas resultaron heridas

El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que los agresores eran exalumnos de la escuela secundaria. (Redes sociales X/@martin_warrior1)

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Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Secundaria General No.13 de la ciudad de Torreón, Coahuila, detuvieron a los dos presuntos responsables de la agresión cometida en contra de docentes y estudiantes la mañana de este jueves al interior de las instalaciones.

De acuerdo con los reportes, vecinos del Ejido La Unión escucharon al menos cuatro detonaciones momentos antes de que comenzara el despliegue de elementos de seguridad, lo que los alertó por un posible ataque armado.

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La agresión ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando dos hombres ingresaron al plantel y comenzaron a atacar a las personas que se encontraban en la escuela. Ante los hechos, los alumnos comenzaron a resguardarse en los salones.

El gobernador, Manolo Jiménez Salinas, detalló más tarde que las primeras investigaciones refieren que se trató de un ataque con cohetes o petardos y descartó el uso de armas de fuego.

Además, informó que la agresión dejó un saldo de cinco personas heridas, entre las que se encuentran dos estudiantes y tres docentes; por su parte, el fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, detalló que la subdirectora del plantel murió en el ataque.

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*Información en desarrollo...

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