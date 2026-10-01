México

Edén Muñoz llevará a Yuridia como invitada en CDMX: ¿quiénes más estarán en la Plaza de Toros?

El cantante sinaloense prepara una noche de colaboraciones especiales y adelanta detalles de los artistas que lo acompañarán en sus conciertos

El exlíder de Calibre 50 regresa a la capital con una puesta en escena única que hará vibrar a los fans en una sola fecha. (Instagram/ @edenmunoz)
El exlíder de Calibre 50 regresa a la capital con una puesta en escena única que hará vibrar a los fans en una sola fecha. (Instagram/ @edenmunoz)
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Edén Muñoz atraviesa una etapa de consolidación dentro de la música regional mexicana. Su carrera como solista le ha permitido ampliar el camino que comenzó con Calibre 50 y posicionarse también como compositor e intérprete, con colaboraciones que lo han acercado a artistas de distintas generaciones.

Ahora, el cantante prepara dos conciertos en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, donde estará acompañado por varios invitados especiales. En entrevista exclusiva para Televisa, Muñoz confirmó algunos de los nombres que formarán parte de estas presentaciones y adelantó detalles de lo que prepara para esas noches.

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Entre los invitados se encuentran Yuridia y Emmanuel, además de Alfredo Olivas y Don Cosme Tadeo. En el caso de Olivas, el cantante estará presente durante los dos días de conciertos, mientras que cada participación sumará un encuentro especial a la agenda de Muñoz.

Yuridia y Edén Muñoz llevarán su amistad nuevamente al escenario

Yuridia en el estadio GNP
Concierto (Selene Miranda/Infobae México)

Durante la conversación, Edén Muñoz confirmó que Yuridia estará presente en sus conciertos. La noticia tomó relevancia por la relación cercana que mantienen ambos artistas, tanto en el terreno profesional como en el personal.

“Yuridia va a estar ahí también”, confirmó el cantante, quien explicó que ambos han formado parte de sus respectivos procesos. “Los dos hemos sido parte de nuestro proceso, definitivamente”, comentó al hablar de la amistad que han construido con el paso del tiempo.

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Muñoz también destacó el vínculo entre sus familias y la manera en que se han acompañado pese a sus agendas. “El cariño como familia, porque eso es lo que somos”, señaló. Esta cercanía tuvo uno de sus encuentros más recientes cuando el cantante fue invitado por Yuridia a su segunda presentación en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Ahora, la cantante regresará el gesto al acompañarlo en sus conciertos de la Plaza de Toros.

Emmanuel, Alfredo Olivas y Don Cosme Tadeo se suman a las fechas

Edén Muñoz
Edén Muñoz confirma concierto en el Auditorio Nacional el 7 de noviembre como parte de su carrera como solista (Sony Music)

Otro de los nombres confirmados por Muñoz es Emmanuel. Durante la entrevista, el cantante habló sobre la participación del intérprete y sobre uno de los momentos musicales que prepara para estas presentaciones.

Al hablar de Emmanuel, Muñoz destacó la apertura que ha encontrado en él para trabajar juntos y experimentar con nuevos sonidos. “El señor Emmanuel”, respondió entre risas cuando le mencionaron su presencia, antes de recordar la confianza que el intérprete le ha mostrado: “Tú dale, mijo, tú dale, yo confío en ti”.

La lista de invitados también incluye a Alfredo Olivas, quien estará durante los dos días de conciertos, además de Don Cosme Tadeo. Con estas participaciones, Muñoz reunirá sobre el mismo escenario a distintas figuras vinculadas con la música regional mexicana y a artistas con los que mantiene una relación cercana.

Edén Muñoz prepara una noche de colaboraciones especiales

El cantante mexicano compartió detalles sobre las raíces de su inspiración musical - crédito @edenmunoz/IG
El cantante mexicano compartió detalles sobre las raíces de su inspiración musical - crédito @edenmunoz/IG

Edén Muñoz se ha consolidado como uno de los nombres con mayor presencia dentro de la música regional mexicana. Su trayectoria comenzó con la agrupación Calibre 50 y posteriormente tomó fuerza como solista, etapa en la que ha desarrollado una identidad propia como intérprete y compositor.

Su relevancia también está relacionada con su capacidad para colaborar con artistas de diferentes estilos y generaciones. A lo largo de su carrera ha combinado sonidos tradicionales del regional con propuestas que amplían el alcance de sus canciones, lo que le ha permitido conectar con públicos más allá de los seguidores habituales del género.

Actualmente, Muñoz mantiene una presencia constante tanto en plataformas digitales como en escenarios de gran formato. Sus conciertos, colaboraciones y nuevos lanzamientos lo mantienen como uno de los exponentes que actualmente generan conversación alrededor del regional mexicano, mientras continúa ampliando su trayectoria como solista.

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