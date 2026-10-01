De secundarias a facultades ya habían sido amenazadas en Torreón desde marzo: “Vamos a tirotear la escuela”

El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que los agresores eran exalumnos de la escuela secundaria. (Redes sociales X/@martin_warrior1)

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Un presunto ataque armado sacudió este jueves 1 de octubre la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, pero el municipio ya arrastraba meses de alertas similares. Desde marzo, alumnos de secundarias y de una facultad habían recibido mensajes con la frase “vamos a tirotear la escuela”, lo que obligó a la Dirección de Seguridad Pública municipal a desplegar operativos de revisión en los planteles.

En un lapso de seis días, tres instituciones educativas resultaron afectadas por esos mensajes. Las autoridades atribuyeron el fenómeno a un reto viral entre estudiantes que buscaban cancelar clases durante los periodos de exámenes.

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La Dirección de Seguridad Pública de Torreón registró más reportes de este tipo en lo que va de 2026 que en todo 2025, cuando la dependencia documentó solo dos casos. En marzo se contabilizaron cuatro amenazas que obligaron a desplegar operativos de revisión en las escuelas.

Torreón contabiliza cuatro amenazas de tiroteo en escuelas desde marzo de 2026

El comisario Alfredo Flores Originales detalló, según Milenio, que los primeros reportes del año ocurrieron en la Facultad de Enfermería y Nutrición, la Secundaria Técnica 1 Ildefonso Villarello y el Cbtis 156 La Joya. Las autoridades descartaron que los mensajes fueran reales, aunque mantuvieron abierta la investigación sobre los responsables.

Un mensaje de amenaza escrito con marcador negro aparece sobre las baldosas blancas del baño de un centro educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tres de los cuatro casos registrados la reacción fue inmediata: la Dirección de Seguridad Pública implementó movilización policiaca, operativo mochila y revisiones en los planteles. Las autoridades también establecieron mesas de diálogo con representantes de los tres niveles de gobierno.

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“Habría que entender que este problema no se resuelve únicamente con un mayor número de policías o con una vigilancia sistemática”, dijo el criminólogo Fernando Araujo Pulido a Milenio. “Se atiende, en gran medida, a partir del diálogo y de procesos comunitarios en las instituciones educativas”, agregó el especialista.

Araujo explicó, ante el diario, que las familias enfrentan dificultades económicas que limitan el tiempo dedicado al diálogo con los hijos. “Se privilegia lo laboral y se deja de lado lo familiar”, advirtió sobre el entorno de muchos hogares de la región.

Hace seis años, Torreón ya había sido escenario de un tiroteo escolar que dejó una maestra muerta. El alumno responsable, de diez años, se quitó la vida tras disparar contra cinco compañeros y un profesor de educación física, de acuerdo con el expediente citado por el medio.

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Un grupo de padres de familia consulta sus teléfonos móviles frente a la reja de una escuela mientras una patrulla policial permanece en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquella tragedia llevó a la activación del operativo mochila como protocolo permanente en las escuelas del municipio. Sin embargo, las nuevas amenazas de este año demostraron que esa medida no bastó para contener los mensajes de pánico.

El operativo mochila se extendió al Cbtis 156 tras una amenaza del 12 de marzo

El comisario Flores Originales explicó que un mensaje de amenaza apareció en los sanitarios de hombres del plantel y provocó un operativo de seguridad a partir del jueves 12 de marzo. El dispositivo continuó la mañana del viernes siguiente, según consta en una segunda nota de el diario.

Como resultado de la revisión, las autoridades educativas suspendieron a dos alumnos. A uno le hallaron residuos de mariguana y al otro una suma importante de dinero, aunque ambos fueron canalizados al programa Aplícate.

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Flores Originales añadió que la ola de amenazas provocó alarma en otros planteles, que se pusieron en contacto con la dependencia de seguridad. Las autoridades anunciaron que mantendrían charlas de prevención y proximidad junto con el operativo mochila en los centros educativos de la región.

Elementos de la policía municipal acordonan el acceso a una escuela secundaria mientras un grupo de estudiantes permanece en el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficial Blanca Pérez Robles, al frente de la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo, explicó al mismo diario que el operativo mochila se activa junto con padres de familia y personal docente. “Interviene Seguridad Pública e, incluso, al activarse el protocolo, se incluye a la unidad canina para la revisión de áreas”, detalló la oficial.

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Pérez Robles precisó que, cuando el responsable es menor de 12 años, interviene la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (Pronnif), que investiga el entorno familiar del alumno. Los adolescentes de 13 años en adelante son canalizados al programa Aplícate, agregó la especialista.

La coordinadora de servicios educativos en la región de La Laguna, Flor Rentería, señaló al medio que todas las escuelas tienen instrucción de dar aviso inmediato a seguridad pública y a la Pronnif. “Se notifica a la Pronnif para investigar el contexto familiar y establecer un plan de trabajo que promueva la convivencia pacífica”, explicó la coordinadora.

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Rentería detalló que, cuando se identifica a un responsable, especialistas en salud mental determinan las acciones a seguir con el alumno y su familia. En algunos casos, agregó, se implementan clases a distancia para garantizar la seguridad durante el seguimiento.

Foto: Semanario Zeta

El ataque armado en la Secundaria 13 de Torreón deja una muerta y cuatro heridos este 1 de octubre

La mañana del 1 de octubre, un ataque con arma de fuego, machetes y bombas molotov golpeó la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión de Torreón. Dos jóvenes encapuchados ingresaron al plantel y provocaron una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

“Los hechos ocurrieron entre las 08:30 y las 09:00 horas”, relató el prefecto de la secundaria, Alberto Rodríguez. El testigo describió que los agresores vestían pasamontañas y portaban armas de fuego, machetes y bombas molotov.

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El ataque dejó como saldo una persona fallecida: la subdirectora Leslie Edith, de 56 años, murió a consecuencia de las lesiones, de acuerdo con el mismo medio. Entre los heridos figuran el director del plantel, Ricardo Quintana, de 54 años; un alumno identificado como Alexis, de 13 años, y el maestro Gerardo, de 49 años.

Los cuatro lesionados fueron trasladados al Sanatorio Español en estado de salud reservado. Alumnos, docentes y personal administrativo se resguardaron en la parte trasera de las aulas durante los momentos más críticos de la emergencia.

Las autoridades detuvieron a dos hermanos de 18 años, vecinos del mismo ejido y conocidos en la zona como Los cuates. El diario indicó que ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila mientras se definía su situación jurídica.

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Un menor de edad fue rescatado del área de baños del plantel por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, con heridas visibles en el rostro, la cabeza y un brazo. El Grupo de Reacción Táctica, Protección Civil y personal de la Fiscalía acordonaron el perímetro de la secundaria para recabar evidencia.

El ataque ocurrió siete meses después de las primeras amenazas de tiroteo registradas en escuelas de Torreón, que las autoridades habían calificado como bromas virales sin intención real. La comunidad educativa de la región enfrenta ahora la investigación de un hecho que, a diferencia de los mensajes previos, derivó en violencia armada confirmada dentro de un plantel.