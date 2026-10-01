Manuel Masalva, actor de la serie Narcos, habla por primera vez sobre la amputación que sufrió tras contraer bacteria

Manuel Masalva en una imagen en sus redes sociales. (Instagram @manuelmasalva)

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Tras meses de marcada incertidumbre, oraciones por parte del gremio artístico y un prolongado silencio en sus redes sociales, el actor mexicano Manuel Masalva reapareció públicamente para compartir uno de los episodios más amargos y conmovedores de su vida.

Luego de sobrevivir a una infección bacteriana extremadamente agresiva que lo mantuvo entre la vida y la muerte en Dubái —llegando a permanecer más de 100 días en coma inducido—, el histrión reveló las severas secuelas físicas que este diagnóstico dejó en su cuerpo, confirmando la amputación de los dedos de sus pies debido a un cuadro de necrosis generalizada.

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Manuel Masalva fue hospitalizado de urgencia en Dubai a principios de abril, tras contraer una bacteria en Filipinas. (Foto: @manuelmasalva, Instagram)

“Mis pies estaban negros, como quemados”: el desgarrador testimonio de la infección

El caso de Masalva, que encendió las alarmas en la industria del entretenimiento a principios de 2025 tras solicitarse apoyo financiero y cadenas de oración para cubrir sus elevados gastos médicos en el extranjero, toma hoy un matiz de resiliencia. Pese a haber perdido 28 kilogramos de masa corporal y atravesar por un tortuoso proceso de rehabilitación, el actor ofreció un testimonio frontal sobre el precio que pagó por salvar su vida.

A través de un video compartido en sus canales oficiales, Manuel Masalva detalló la magnitud de la crisis sanitaria que colapsó su organismo. Según explicó el actor, la bacteria no se limitó a un área focalizada, sino que ingresó directamente al torrente sanguíneo, provocando una falla multiorgánica y comprometiendo gravemente la circulación periférica en sus extremidades inferiores.

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La falta de oxigenación y riego sanguíneo en los tejidos le desencadenó un cuadro de gangrena, situación que obligó al cuerpo médico a tomar decisiones drásticas para evitar que la infección continuara propagándose de manera letal.

“La bacteria estuvo en muchos órganos, a todo mi cuerpo y principalmente en mi sangre, lo cual afectó muchísimo mi circulación. Yo, al despertar [del coma], por varias semanas vi mis pies casi negros por completo, como quemados. Tuvimos una necrosis o gangrena.”

Ante la irreversibilidad del daño tisular, los cirujanos procedieron a la amputación de los dedos de ambos pies. Aunque el procedimiento resultó devastador para el artista en un primer momento, representó la única vía clínica para preservar sus extremidades principales y garantizar su supervivencia.

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El actor Manuel Masalva compartió detalles de su recuperación a meses de estar en coma a raíz de una grave infección contraída durante un viaje a Dubai. Crédito: @manuelmasalva/Instagram

El duro camino de la rehabilitación y la fortaleza espiritual

Tras ser dado de alta del hospital en Dubái a mediados de julio de 2026, Masalva regresó a México para comenzar un complejo proceso de recuperación. La pérdida de los dedos de los pies alteró por completo su centro de gravedad, obligándolo a reaprender a caminar y a someterse a intensas terapias de rehabilitación física para recuperar la movilidad y la estabilidad motora.

A pesar de la dureza de la secuela corporal y del impacto emocional que supuso verse en silla de ruedas durante meses, el actor enfatizó que el proceso fortaleció sus convicciones personales y espirituales.

“Más allá del dolor de mi familia, que estaban ahí conmigo, yo todo el tiempo me sentía acompañado por Dios... Quiero decirles que no hay nada ni nadie, solamente Dios, que pueda limitarnos, que pueda hacernos sentir menos, que pueda quitarnos nuestra esencia, nuestra alma. No te claves en lo superficial, en lo que tienes o en lo que no tienes.”

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Su mensaje ha sido recibido con miles de muestras de afecto y respaldo por parte de colegas de la actuación, productores y seguidores, quienes celebran su retorno a la vida pública y destacan su actitud combativa frente a la adversidad.

El actor compartió imágenes inéditas de su proceso de rehabilitación. (@manuelmasalva, Instagram)

¿Quién es Manuel Masalva y cuál es su trayectoria artística?

Nacido el 18 de junio de 1981 en Tamazunchale, San Luis Potosí, Manuel Masalva es un reconocido actor y músico mexicano cuya versatilidad lo ha posicionado como uno de los rostros más sólidos de la televisión y las plataformas de streaming en América Latina.

La vocación artística de Masalva comenzó en la infancia impulsada por su entorno familiar. Inició su formación musical tocando el piano a los siete años, disciplina que más tarde perfeccionó al ingresar a la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

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Sin embargo, su contacto con el teatro musical durante sus años universitarios lo llevó a reorientar su carrera hacia las artes escénicas. Mudado a la Ciudad de México, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se graduó para comenzar formalmente su andar en la pantalla chica.

Masalva inició su carrera televisiva con participaciones en producciones de corte unitario como Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, además de roles secundarios en telenovelas de gran audiencia como Mi corazón es tuyo (2014) y Love Divina (2017).

Su verdadero salto a la fama internacional ocurrió al integrarse a proyectos dramáticos de alta exigencia:

La Guzmán (2019): Interpretó a Luis Enrique Guzmán, hermano de la icónica cantante Alejandra Guzmán, demostrando su capacidad para retratar personajes basados en la vida real.

Narcos: México (Netflix, 2018-2021): Personificó a Ramón Arellano Félix, uno de los papeles más complejos y aclamados de su carrera. Su interpretación del líder del Cártel de Tijuana le valió el reconocimiento de la crítica internacional y la proyección en el mercado anglosajón.

El Secreto de la Familia Greco (Netflix, 2022): Protagonizó esta adaptación compartiendo créditos estelares con Fernando Colunga. Su interpretación de Andrés Greco representó uno de los desafíos actorales más intensos de su trayectoria.

Los Gringo Hunters: Antes de la emergencia médica que frenó abruptamente su agenda en 2025, el potosino concluyó las grabaciones de este esperado thriller policíaco.

A sus 45 años, y tras haber superado el reto de salud más complejo de su vida, Manuel Masalva se enfoca en concluir su rehabilitación motora con la firme intención de retomar sus proyectos artísticos y reincorporarse a los sets de grabación.

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