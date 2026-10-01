Festival de Quintana Roo en CDMX: Los Pinos abre sus Cocinas de Humo con platillos típicos del Caribe mexicano

Los Pinos reunirá sabores mayas y afrocaribeños de Quintana Roo en una jornada con tacos de escabeche, tortas de lechón, textiles, cestería y piezas elaboradas con sargazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Ciudad de México recibirá sabores quintanarroenses con el festival Quintana Roo en Los Pinos, una jornada cultural y gastronómica que reunirá platillos tradicionales, música, artesanías, talleres y ceremonias mayas.

La actividad será organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno de Quintana Roo los días 3 y 4 de octubre, de 10:00 a 17:00, para celebrar el 52º aniversario de la entidad y acercar sus raíces mayas y afrocaribeñas al público de Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Las Cocinas de Humo serán uno de los puntos centrales del encuentro en el Complejo Cultural Los Pinos, donde las y los visitantes podrán probar preparaciones vinculadas con la cultura alimentaria del Caribe mexicano. La entrada será gratuita y estará abierta para todo público.

Las Cocinas de Humo servirán relleno negro, kibis y balché

La propuesta culinaria incluirá tok seel, ko’ol bi kaax, tacos de escabeche y tacos de relleno negro. También se ofrecerán kibis y tortas de lechón, dos preparaciones presentes en la cocina regional de Quintana Roo.

Entre las bebidas anunciadas aparecen el balché y el agua de naranja agria. La programación plantea una degustación que permite identificar ingredientes, técnicas y recetas representativas de distintas comunidades del estado.

PUBLICIDAD

La oferta gastronómica se complementará con productos locales derivados de la miel melipona y el cacao. El festival también reunirá puestos con cestería, textiles y piezas artesanales elaboradas en madera y sargazo.

La actividad busca mostrar la diversidad cultural de Quintana Roo a través de su comida, sus oficios y sus expresiones artísticas. El encuentro reunirá en un mismo espacio propuestas vinculadas con la tradición maya, la herencia afrocaribeña y la producción artesanal contemporánea.

La propuesta culinaria incluirá tok seel, ko’ol bi kaax, tacos de escabeche y tacos de relleno negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Complejo Cultural Los Pinos recibirá el festival el 3 y 4 de octubre

El evento se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El recinto se encuentra cerca de las estaciones Constituyentes y Los Pinos del Metro y Cablebús.

PUBLICIDAD

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer actividades culturales y espacios de venta de productos locales. La agenda combinará presentaciones escénicas, talleres participativos, muestras visuales y expresiones ceremoniales.

La celebración coincide con el aniversario de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano. La iniciativa pretende llevar a la capital una muestra de los paisajes, las tradiciones y las comunidades que conforman la identidad cultural de la entidad.

El programa será presentado por el Complejo Cultural Los Pinos y el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. Ambas instituciones convocaron a familias y visitantes a participar de las actividades previstas durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

Astrid Hadad cerrará la jornada del sábado en Plaza Jacarandas

La cantante y actriz Astrid Hadad ofrecerá una presentación el sábado 3 de octubre a las 16:00 en la Plaza Jacarandas. Su espectáculo combinará música popular, cabaret y referencias a las tradiciones mexicanas.

La propuesta musical también incluirá ritmos de la región, desde la música Maya Pax hasta géneros afrocaribeños como el calipso, la soca y la punta. La agenda reunirá además a agrupaciones y orquestas originarias de Quintana Roo.

El Ballet Folclórico de Quintana Roo formará parte de las presentaciones en vivo. A la programación se sumarán la Orquesta Polifacética de Felipe Carrillo Puerto, la agrupación Jul K’iin y la Orquesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

PUBLICIDAD

Estas participaciones darán lugar a un recorrido sonoro por expresiones tradicionales y repertorios contemporáneos. La música acompañará las actividades gastronómicas y artesanales distribuidas en las instalaciones del recinto.

La cantante y actriz Astrid Hadad ofrecerá una presentación el sábado 3 de octubre a las 16:00 en la Plaza Jacarandas. (Redes)

Bartolomé May Ché encabezará una ceremonia maya en Plaza Cencalli

La Plaza Cencalli será sede de una ceremonia ancestral a cargo del sacerdote maya Bartolomé May Ché. El ritual estará acompañado por música Maya Pax y una participación de poesía en lengua maya con Wildernain Villegas.

La presencia de estas expresiones permitirá que el festival incorpore prácticas culturales que forman parte de la vida comunitaria de Quintana Roo. La programación contempla la participación directa de portadores de saberes, artistas y creadores vinculados con esas tradiciones.

PUBLICIDAD

El público también encontrará talleres de lengua maya y de bordado tradicional. Amanda Tah estará al frente de una de las actividades formativas dedicadas a esta técnica artesanal.

Otro de los espacios estará dedicado a la transformación artesanal del sargazo. Justo Rosales impartirá un taller sobre las posibilidades de uso de este material en la elaboración de piezas y objetos.

La exposición Selva, mar e historia mostrará paisajes de Quintana Roo

La Plaza Cencalli albergará la exposición fotográfica Selva, mar e historia, dedicada a los paisajes, la memoria y la cultura viva de Quintana Roo. La muestra ampliará el recorrido del festival con imágenes relacionadas con el territorio y la identidad de la entidad.

PUBLICIDAD

Las actividades visuales se integrarán con los puestos de artesanías y productos regionales. De este modo, el público podrá conocer desde objetos hechos con sargazo hasta textiles, cestería y creaciones de madera.

El encuentro propone una visita que combina degustaciones, música, danza, ceremonias y talleres en un mismo recinto. La asistencia no requiere pago y las actividades se desarrollarán durante siete horas en cada una de las dos fechas programadas.

Quintana Roo en Los Pinos llevará a Ciudad de México una selección de sus expresiones culinarias y culturales. Las Cocinas de Humo, las presentaciones artísticas y los talleres serán parte de una agenda centrada en las tradiciones del Caribe mexicano.

PUBLICIDAD