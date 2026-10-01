Qué son las bacterias Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, relacionadas con la muerte de 8 bebés en hospitales del IMSS

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta dos investigaciones separadas por muertes de recién nacidos en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN): una en Durango y otra en Guadalajara.

En ambos casos, las autoridades sanitarias activaron protocolos epidemiológicos, reforzaron la limpieza de las áreas y analizan si hubo infecciones asociadas a la atención hospitalaria.

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En el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango murieron cinco recién nacidos que permanecían en la UCIN. Los decesos se registraron, de acuerdo con reportes locales retomados por el IMSS, entre el 15 y el 19 de septiembre; el instituto informó el caso el 21 de septiembre.

Durante la vigilancia epidemiológica, personal médico detectó una bacteria sensible a los antibióticos disponibles en el hospital. El IMSS sostiene que ese hallazgo no explica por sí mismo las muertes y no ha hecho público qué microorganismo fue identificado ni si estuvo presente en todos los bebés fallecidos.

Por su parte, en el Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, autoridades investigan infecciones detectadas en la UCIN. Los microorganismos identificados son Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

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La información difundida el 30 de septiembre refiere tres recién nacidos fallecidos, aunque el comunicado conjunto de la Secretaría de Salud y el IMSS no precisó públicamente la cifra de menores involucrados. La FGR también abrió una indagatoria.

La revisión incluye el estudio clínico, epidemiológico y de laboratorio de cada caso. El objetivo es determinar el posible origen de las infecciones, su eventual relación con las muertes y si los procesos de prevención y control dentro de la unidad fueron suficientes.

La FGR ya investiga los hechos registrados en el hospital de Guadalajara.

Klebsiella pneumoniae y Candida albicans: las bacterias identificadas el UCIN de hospital del IMSS en Jalisco

De acuerdo con las cifras oficiales y los datos reportados, ya suman 8 bebés fallecidos en UCIN de dos hospitales del IMSS. Si bien en el caso de Durango no se ha dado a conocer la bacteria que fue detectada en los bebés, en Guadalajara sí fueron identificados dos microorganismos de relevancia médica que se relacionan con los decesos.

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Los patógenos son Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, dos bacterias que se sabe pueden causar diversas complicaciones de salud, incluso la muerte, principalmente en personas con sistemas inmunes débiles, como es el caso de recién nacidos en las UCIN.

Por un lado, la Klebsiella pneumoniae es una bacteria que puede estar en el intestino o en la garganta de una persona sin causar síntomas. En los recién nacidos internados en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), puede entrar al torrente sanguíneo, los pulmones, las vías urinarias o el sistema nervioso y provocar infecciones graves.

En bebés, las complicaciones más preocupantes son la sepsis —una respuesta extrema del organismo a una infección—, neumonía, meningitis e infecciones abdominales. Puede transmitirse mediante manos, equipo médico, superficies o dispositivos invasivos si hay contaminación; por eso las UCIN aplican medidas estrictas de higiene y control de brotes.

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El riesgo es mayor en bebés prematuros, con muy bajo peso al nacer, defensas inmaduras, catéteres, ventilación mecánica, cirugías o una estancia hospitalaria prolongada. También preocupa que algunas cepas producen enzimas que las hacen resistentes a antibióticos comunes, como las BLEE, o incluso a carbapenémicos. Esto puede retrasar el inicio del tratamiento eficaz. About Klebsiella

Por su parte, la Candida albicans es un hongo tipo levadura. Puede vivir en la boca, piel, intestino o zona del pañal sin causar enfermedad. En algunos bebés provoca infecciones superficiales, como algodoncillo en la boca o dermatitis del pañal.

En una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), el riesgo principal es que el hongo entre a la sangre y cause candidiasis invasiva o candidemia. Desde ahí puede extenderse a órganos como cerebro, ojos, riñones, corazón o hígado. Es una infección distinta a una bacteria y requiere medicamentos antimicóticos, no antibióticos.

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Los bebés prematuros y con muy bajo peso al nacer tienen defensas, piel y barreras intestinales todavía inmaduras. Su riesgo aumenta si requieren:

Catéter venoso central.

Ventilación mecánica o intubación.

Nutrición parenteral, administrada por vena.

Antibióticos de amplio espectro durante periodos prolongados.

Cirugías, estancia prolongada en UCIN o tratamientos con corticoides.

Los antibióticos pueden eliminar bacterias que normalmente limitan el crecimiento de Candida. Los catéteres y otros dispositivos, a su vez, dan al hongo una vía de acceso al organismo. La transmisión también puede ocurrir durante el parto o, en el entorno hospitalario, mediante manos, equipo o preparados intravenosos contaminados. de acuerdo con el estudio Clinical Overview of Invasive Candidiasis.

La candidiasis invasiva puede provocar sepsis, dificultad respiratoria, meningitis, alteraciones neurológicas, afectación ocular y daño renal. Los síntomas en recién nacidos suelen ser poco específicos: inestabilidad de temperatura, menor tolerancia a la alimentación, apnea, letargo, cambios en la respiración o deterioro general.

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En los recién nacidos con peso extremadamente bajo —menos de 1,000 gramos—, la enfermedad puede ser más frecuente y severa. Estudios revisados sobre UCIN describen mortalidad cercana a 30% en poblaciones de prematuros y bebés con bajo peso; también reportan secuelas en supervivientes cuando la infección invade el sistema nervioso central.

La cifra cambia según el peso, la edad gestacional, la rapidez del diagnóstico, la especie de Candida, la resistencia a los antimicóticos y las condiciones clínicas de cada bebé.

Hongo candida (Shutterstock)

Que Candida albicans aparezca en una muestra de piel, boca o heces no confirma por sí solo una infección invasiva. El equipo de Neonatología debe valorar los síntomas, cultivos de sangre y otros estudios para distinguir una colonización de una infección que requiere tratamiento.

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