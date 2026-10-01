México

Salarios, pensiones y Afore: los bienes que el SAT no puede embargar

La ley exige que la autoridad fiscal notifique formalmente la deuda antes de ordenar cualquier bloqueo; los fondos de retiro en Afore cuentan con reglas de protección específicas dentro del mismo procedimiento

Un hombre con la mano extendida resguarda una alcancía rosa y monedas sobre un escritorio frente a una mano con un mazo de madera.
El SAT no puede iniciar un embargo o una inmovilización de cuentas sin que exista primero un crédito fiscal firme y notificado al contribuyente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Código Fiscal de la Federación establece una lista de bienes que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no puede embargar, entre ellos los salarios, las pensiones y los fondos de ahorro para el retiro en las Afore. La protección no es absoluta: existen excepciones y condiciones que determinan cuándo y cómo puede actuar la autoridad fiscal.

El SAT no puede iniciar un embargo o una inmovilización de cuentas sin que exista primero un crédito fiscal firme y notificado al contribuyente. Antes de llegar a esa instancia, la legislación blinda recursos considerados indispensables para la subsistencia del deudor.

PUBLICIDAD

(Youtube/SAT)

Requisitos legales para que el SAT actúe

Documentos sobre testamento, herencia y afores junto a billetes de banco, identificaciones y una calculadora sobre una mesa de madera.
El proceso tiene etapas definidas. Primero se notifica la deuda al contribuyente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal necesita un crédito fiscal determinado, notificado formalmente al contribuyente, antes de ordenar cualquier inmovilización de recursos.

El proceso tiene etapas definidas. Primero se notifica la deuda al contribuyente. Después, dentro de un plazo establecido, la persona puede pagar el adeudo, solicitar facilidades de pago o garantizar el interés fiscal ante el SAT.

Si el crédito fiscal queda firme y no se paga ni se garantiza, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). Dentro de ese procedimiento es donde la autoridad puede embargar bienes o solicitar a las instituciones financieras que inmovilicen cuentas bancarias.

PUBLICIDAD

El SAT no puede inmovilizar recursos de forma arbitraria ni por movimientos bancarios inusuales.

La ley protege de manera específica los sueldos, los salarios, las pensiones y los fondos destinados al ahorro para el retiro en Afore. Estos recursos quedan fuera del alcance del embargo fiscal, salvo excepciones puntuales contempladas por la propia legislación o por resoluciones judiciales posteriores.

Límite del monto que puede inmovilizar

Manos de una persona sostienen una carpeta abierta con papeles. En el fondo, el logo SAT, un escritorio con computadora y bolígrafo.
Esto significa que la autoridad no tiene facultad para bloquear recursos de manera ilimitada por el simple hecho de detectar un movimiento bancario fuera de lo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inmovilización de cuentas que ordena el SAT tiene un tope: no puede exceder el crédito fiscal actualizado y sus accesorios, es decir, recargos, multas y gastos de ejecución vinculados al adeudo original.

Esto significa que la autoridad no tiene facultad para bloquear recursos de manera ilimitada por el simple hecho de detectar un movimiento bancario fuera de lo habitual. Un depósito en efectivo o una transferencia inusual no constituye, por sí sola, una causa automática para congelar el dinero de una cuenta.

Cuando una persona posee varias cuentas bancarias, la medida puede alcanzar los recursos necesarios entre ellas para cubrir el adeudo, pero siempre dentro del límite que marca la ley. El cálculo contempla exclusivamente el crédito fiscal y los conceptos adicionales que correspondan.

Bienes protegidos por la legislación fiscal

El Código Fiscal de la Federación contempla, además de sueldos y pensiones, otros bienes considerados indispensables para el contribuyente dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución. Las cuentas individuales de ahorro para el retiro cuentan con reglas específicas de protección respecto de la inmovilización, incluidas determinadas aportaciones efectuadas conforme a la legislación aplicable.

Esta protección no siempre es total cuando se trata de cuentas mixtas. Si una cuenta de nómina también recibe depósitos adicionales al salario, la protección solo corresponde a la parte identificada como sueldo.

El resto de los recursos depositados en esa misma cuenta podría quedar sujeto a una medida de inmovilización si se cumplen los supuestos legales que activan la facultad del SAT. La existencia de un depósito extraordinario en una cuenta de nómina no debe confundirse con una orden automática de embargo: la inmovilización siempre está vinculada a una situación fiscal concreta y al monto del crédito correspondiente.

El fallo de la Corte sobre Afore y pensión alimenticia

Un hombre de edad se sienta en una mesa de cocina con un documento de jubilación, una alcancía, billetes, calculadora y otros papeles.
La resolución establece que estos fondos podrán ser embargados cuando el titular incumpla con su obligación de pagar pensión alimenticia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inembargabilidad de los fondos de ahorro para el retiro registró una excepción reciente. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en un fallo unánime, que las cuentas de Afore ya no son intocables en todos los casos.

La resolución establece que estos fondos podrán ser embargados cuando el titular incumpla con su obligación de pagar pensión alimenticia. El fallo le puso fin a la inembargabilidad absoluta que hasta entonces protegía a los ahorros para el retiro frente a este tipo de deudas.

La medida no implica que cualquier deuda ponga en riesgo los ahorros de Afore, ni que el embargo sea automático en todos los casos. La Corte precisó dos condiciones que deben cumplirse de manera conjunta para que un juez pueda ordenar tocar estos fondos.

La primera condición es la insolvencia de bienes: la medida se aplicará cuando el deudor no posea otros bienes embargables, como casas, autos o cuentas bancarias líquidas, para responder legalmente por la deuda alimenticia.

La segunda condición es el desempleo del deudor. La disposición está diseñada para ejecutarse cuando la persona se encuentre sin trabajo formal, con el objetivo de evitar que la falta de ingresos salariales se convierta en una excusa para el incumplimiento del pago de alimentos.

Sobre el monto que puede embargarse de la cuenta de Afore, la Corte estableció un tope basado en dos opciones, de las cuales se aplica la que resulte menor: 75 días del salario base de cotización de los últimos cinco años del titular, o el 10% del saldo total acumulado en la subcuenta de retiro.

Esta disposición se mantendrá vigente durante octubre de 2026, de acuerdo con la resolución de la Primera Sala. El criterio judicial se suma a las reglas ya existentes del Código Fiscal de la Federación, que en el ámbito estrictamente fiscal sigue considerando a las pensiones, los salarios y las aportaciones para el retiro como bienes inembargables por parte del SAT.

Temas Relacionados

SATAforeEmbargoCuota alimentariaPensionServicio de Administración Tributariamexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 1 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 1 de octubre

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 1 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 1 de octubre

Temblor hoy 1 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 1 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de octubre? Usuarios reportan atrasos en Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de octubre? Usuarios reportan atrasos en Línea B

¿Enojado por su salida? La reacción de Ernesto Laguardia en LCDLFM provoca comentarios entre los finalistas: “Se veía dolido”

El actor se convirtió en el séptimo finalista del reality show de TelevisaUnivision

¿Enojado por su salida? La reacción de Ernesto Laguardia en LCDLFM provoca comentarios entre los finalistas: “Se veía dolido”
MÁS NOTICIAS

NARCO

De “El Vicentillo” al “Mayito Flaco”: los narcos del Cártel de Sinaloa que se refugiaron en la CDMX

De “El Vicentillo” al “Mayito Flaco”: los narcos del Cártel de Sinaloa que se refugiaron en la CDMX

De Christian Nodal a Marc Anthony: EEUU sanciona a promotora de conciertos por nexos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

“El Chinaco” de Los Zetas suma otro proceso por el secuestro de dos mujeres en Tamaulipas

AMLO dice que acabar con el fentanilo no resolvería la crisis de adicciones en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Cecilia Galliano apoya a su hija Valentina si decide abrir una cuenta de OnlyFans: “Yo siempre fui libre”

Cecilia Galliano apoya a su hija Valentina si decide abrir una cuenta de OnlyFans: “Yo siempre fui libre”

¿Enojado por su salida? La reacción de Ernesto Laguardia en LCDLFM provoca comentarios entre los finalistas: “Se veía dolido”

La historia de amor de Jorge Kahwagi y Ana Bárbara: cuánto duraron y por qué se separaron

Murió Jorge Kahwagi Macari: la fortuna que hizo antes de fallecer, según su amigo Roberto Palazuelos

La Granja VIP sorprende con 8 nominados y una nueva regla que cambia la competencia

DEPORTES

Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

Travieso Arce confiesa que la muerte de Jorge Kahwagi Macari lo conmocionó: “No lo puedo creer”

Rafa Márquez no convence a Tuca Ferretti: así destrozó el analista de ESPN la nueva era de Selección Mexicana tras el empate con Perú

Checo Pérez vuelve a casa con Cadillac en la Fórmula 1: falta un mes para la celebración del Gran Premio de México

Miguel Herrera defiende a Rafa Márquez por darle oportunidad a jóvenes talentos en el Tri: “Se está atreviendo”