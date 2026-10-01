Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó expulsión del ruso Sergei Vagin, acusado de espionaje y vínculos con el ELN: “Por atentar contra la seguridad nacional”

El presidente agregó que enfrenta un juicio por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, por un presunto fraude a plataformas de apuestas de $1.600 millones

Presidente De La Espriella anuncia expulsión del ciudadano ruso Sergei Vagin por atentar contra la seguridad nacional - crédito Presidencia
Presidente De La Espriella anuncia expulsión del ciudadano ruso Sergei Vagin por atentar contra la seguridad nacional - crédito Presidencia
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó por medio de su cuenta de X la captura del ciudadano ruso Sergei Vagin, señalado por presunto espionaje y contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y anunció su expulsión de Colombia por razones de seguridad nacional. La decisión abre una tensión con la orden de deportación que ya pesaba sobre Vagin y que, según él, todavía no se había ejecutado.

De la Espriella afirmó que la captura fue resultado de una investigación de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Al describir el procedimiento, el presidente dijo: “En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la Dipol permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional”.

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El mandatario también relacionó a Vagin con informes de inteligencia sobre financiación de actos vandálicos durante el paro de 2021 y nexos con el ELN. El presidente agregó que enfrenta un juicio por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, por un presunto fraude a plataformas de apuestas de $1.600 millones.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó por medio de su cuenta de X la captura del ciudadano ruso Sergei Vagin, señalado por presunto espionaje y contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y anunció su expulsión de Colombia por razones de seguridad nacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó por medio de su cuenta de X la captura del ciudadano ruso Sergei Vagin, señalado por presunto espionaje y contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y anunció su expulsión de Colombia por razones de seguridad nacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La Unidad Investigativa de Caracol Radio informó que Vagin recibió más de $40 millones de Pravfond, una fundación adscrita al Gobierno ruso. El ciudadano ruso sostuvo que esos recursos corresponden a asistencia para nacionales de su país que enfrentan procesos penales fuera de Rusia.

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Vagin cuestionó la resolución de deportación y anunció que seguirá en Colombia

Sergei Vagin en entrevista con el medio de comunicación mencionó que permanecería en Colombia pese a la orden de deportación en firme. Según su versión, la decisión migratoria se basó en información errónea y buscará revisar el expediente con la Defensoría del Pueblo.

Migración Colombia ordenó su salida debido a que ingresó al país en 2016 con un permiso de turista y no renovó ni regularizó su situación migratoria, de acuerdo con la información de la Unidad Investigativa. La expulsión aún no se había hecho efectiva.

El ciudadano ruso Sergei Vagin permanecerá en Colombia pese a la orden de deportación en firme que pesa sobre él. Afirmó que la decisión migratoria se apoyó en información errónea y que buscará revisar el expediente con la Defensoría del Pueblo - crédito redes sociale
El ciudadano ruso Sergei Vagin permanecerá en Colombia pese a la orden de deportación en firme que pesa sobre él. Afirmó que la decisión migratoria se apoyó en información errónea y que buscará revisar el expediente con la Defensoría del Pueblo - crédito redes sociale

Al referirse a la actuación administrativa, Vagin sostuvo: “Necesitaban de cualquier forma culparme de algo y yo tengo orden de deportación”. También afirmó que la resolución fue tramitada mientras estaba bajo detención preventiva y que el expediente contiene un correo electrónico y una dirección que nunca utilizó.

El proceso migratorio coincide con una causa por apuestas en línea que involucra $1.500 millones, en la que Vagin aceptó responsabilidad. La Unidad Investigativa indicó además que la Fiscalía no investigó durante cuatro años las acusaciones que lo relacionaban con espionaje en favor de Rusia, financiación de vandalismo durante el Paro Nacional de 2021 y presuntos vínculos con el ELN.

Sobre las grabaciones que realizó durante las movilizaciones, Vagin rechazó que hubieran sido usadas para fines de inteligencia. “No hay ninguna prueba, no está, por favor, interpretaron como querían, como quiso interpretar el gobierno colombiano de Duque”, afirmó.

Bogotá. 30 de Marzo del 2022. Las autoridades capturaron a Sergeí Vagin un ciudadano ruso acusado de mover millones de dólares para financiar acciones contra la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional. (Colprensa- Sergio Acero)

Vagin defendió los giros de Pravfond como asistencia jurídica para rusos

La publicación señaló que la Unión Europea sancionó a Pravfond por propaganda favorable al régimen ruso y que la organización brindó asistencia a personas como Viktor Bout, condenado en Estados Unidos por tráfico de armas. Vagin desestimó que su vínculo con la fundación refuerce las sospechas de espionaje.

Al explicar la relación con esa entidad, el ciudadano ruso dijo: “Esta es una fundación gubernamental, esto no significa que toca mezclar aceite con agua”. Añadió que la organización “está ayudando a todos los ciudadanos rusos afuera de Rusia, si tienen algún caso penal, por ejemplo”.

La captura y la expulsión anunciada por el Gobierno trasladan el caso de Sergei Vagin a un escenario de seguridad nacional, más allá de las irregularidades migratorias y del proceso penal que ya enfrentaba. La ejecución de la medida y las pruebas que respalden los señalamientos de espionaje y vínculos con el ELN serán determinantes para establecer el alcance de las acusaciones y la respuesta de las autoridades frente a sus cuestionamientos.

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