México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de octubre? Usuarios reportan atrasos en Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

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11:50 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en Línea B del Metro, dirección Buenavista.

11:31 hsHoy

Usuarios reportan atrasos de más de 10 minutos en Línea 1, donde los pasajeros están bajando de los trenes y saliendo de las estaciones.

Atrasos Línea 1 Metro CDMX
Atrasos Línea 1 Metro CDMX (@Edgar_M0nty/X)
11:02 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este miércoles.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este miércoles 30 de septiembre.

Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

Metro CDMX, inicio de operaciones (X/ @MetroCDMX)
Metro CDMX, inicio de operaciones (X/ @MetroCDMX)

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