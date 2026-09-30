Más de 500 militares de fuerzas especiales mexicanas entrenaron con elementos de Estados Unidos en Luisiana

El ejercicio binacional se llevó a cabo del 18 de agosto al 13 de septiembre de 2026. Crédito: X - @Defensamx1

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Más de 500 militares de las fuerzas especiales mexicanas entrenaron de forma conjunta con personal de Estados Unidos en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta ubicado en Fort Polk, Luisiana, del 18 de agosto al 13 de septiembre de 2026. El ejercicio, identificado como parte de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar entre México y EEUU, buscó fortalecer la compatibilidad operativa entre los cuerpos especiales de ambos países frente a amenazas comunes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de su cuenta oficial en la red social X, reportó la participación de 518 efectivos provenientes de cuatro unidades distintas: la Brigada de Fusileros Paracaidistas, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, Ingenieros de Combate y el Batallón de Respuesta a Emergencias. El Comando Norte de Estados Unidos, por su parte, precisó que la contraparte estadounidense fue el Equipo de Combate de la 2da Brigada de la 82nd Airborne Division.

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Estos fueron los ejercicios realizados

La Defensa detalló que el ejercicio se denominó “Ejercicio Rotacional 2026” y se desarrolló en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta en Fuerte Polk, a lo largo de casi un mes de actividades.

Según la publicación de la dependencia, el objetivo del ejercicio fue fortalecer la compatibilidad operativa entre las unidades de los cuerpos especiales de Defensa y las de Estados Unidos, a través de la planificación de operaciones militares conjuntas diurnas y nocturnas. Estas operaciones estuvieron orientadas a hacer frente a amenazas asimétricas comunes entre ambos países, un concepto que la Defensa utilizó sin detallar escenarios específicos.

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Ejercicio conjunto de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Crédito: X - @Defensamx1

Además, la institución enmarcó el ejercicio bajo cuatro principios rectores: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de cada nación.

Estos principios, según la publicación, rigen el esquema general de cooperación bilateral militar entre ambos países, no únicamente este ejercicio en particular. La publicación etiquetó al Comando Norte de Estados Unidos (@USNorthernCmd) como parte de la coordinación bilateral del ejercicio, lo que motivó la respuesta posterior de esa entidad con información complementaria.

El Comando Norte de Estados Unidos ubicó a los soldados en el Batallón Anáhuac

Dos horas después de la publicación de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Comando Norte de Estados Unidos respondió con su propia versión del ejercicio, en la que precisó datos adicionales sobre la unidad mexicana participante. De acuerdo con esta cuenta, “aproximadamente 500 soldados” pertenecían específicamente al Batallón Anáhuac, de la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Defensa.

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El intercambio entre autoridades se desarrolló del 18 de agosto al 13 de septiembre de 2026. Crédito: X - @Defensamx1

El Comando Norte de Estados Unidos identificó a la contraparte estadounidense como el Equipo de Combate de la 2da Brigada de la 82nd Airborne Division, entrenamiento realizado en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta, conocido por sus siglas en inglés como JRTC, en Fort Polk, Luisiana. Esta identificación no apareció en la publicación original de la Defensa, que se limitó a mencionar de forma genérica a “los E.U.A” como contraparte.

Calificaron el ejercicio como la “quinta rotación de Defensa en el JRTC” y precisaron que el entrenamiento se centró en operaciones de combate a gran escala, misiones de asalto aéreo y ejercicios con fuego real. Esta descripción incluyó detalles operativos que no aparecieron en la publicación original de la Defensa, la cual habló de forma más general sobre “planificación de operaciones militares conjuntas”.

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El Comando Norte de Estados Unidos sostuvo que operar en condiciones realistas y exigentes mejora la interoperabilidad táctica entre las fuerzas de ambos países. Esta entidad señaló que el ejercicio fortalece la colaboración militar bilateral y refuerza el compromiso compartido con la defensa cooperativa de Norteamérica.