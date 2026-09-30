Crimen y Justicia

Intentaron disimular 2 kilos de marihuana con olor a café pero fueron descubiertos durante un control en Corrientes

Dos ocupantes de un Renault Kwid quedaron arrestados tras una inspección de Gendarmería sobre la Ruta 12. Encontraron 2,322 kilos de cannabis

La droga fue hallada debajo del asiento del acompañante, en paquetes recubiertos con granos de café
La droga fue hallada debajo del asiento del acompañante, en paquetes recubiertos con granos de café
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Dos adultos fueron detenidos este martes en Corrientes tras un control de la Gendarmería Nacional en el que se incautaron 2,322 kilos de marihuana ocultos en paquetes cubiertos con granos de café. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Ituzaingó.

Según informó El Litoral, los ocupantes de un Renault Kwid viajaban desde Posadas, Misiones, hacia Ituzaingó. Los efectivos del Escuadrón 47 advirtieron maniobras que consideraron sospechosas antes de que el vehículo llegara al puesto de control.

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Durante la identificación, los agentes detectaron nerviosismo y respuestas evasivas de los dos viajeros. Al bajar una de las ventanillas, también percibieron un olor que combinaba marihuana y café.

El recubrimiento con café es una maniobra que puede utilizarse para intentar disimular el olor de los estupefacientes y dificultar su detección durante los controles. En este caso, sin embargo, el perro antinarcóticos marcó la presencia de la droga debajo del asiento del acompañante.

Con autorización de la Fiscalía Federal de Corrientes, intervino “Roque”, el perro detector de estupefacientes de Gendarmería. El can marcó una zona debajo del asiento del acompañante. Allí, los gendarmes encontraron cuatro paquetes amorfos recubiertos con granos de café.

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“Roque”, el perro antinarcóticos de Gendarmería, marcó la presencia de marihuana durante la inspección del vehículo
“Roque”, el perro antinarcóticos de Gendarmería, marcó la presencia de marihuana durante la inspección del vehículo

Las pruebas de campo determinaron que el contenido era marihuana, con un peso total de 2 kilos y 322 gramos. Por disposición del Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, se secuestraron la sustancia y el automóvil.

Por orden del Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. La investigación quedó encuadrada como una presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes en Argentina.

En esta etapa, la Justicia deberá avanzar con las medidas de prueba para determinar el origen y el destino de la marihuana incautada, además de establecer si los detenidos tienen vínculos con otras personas o una posible red de comercialización.

Gendarmería secuestró 2,322 kilos de marihuana durante un control sobre la Ruta Nacional 12, en Corrientes
Gendarmería secuestró 2,322 kilos de marihuana durante un control sobre la Ruta Nacional 12, en Corrientes

Secuestraron más de 142 kilos de marihuana en un micro que circulaba por Misiones

Un operativo de la Gendarmería Nacional en Misiones terminó con el secuestro de 142 kilos y 320 gramos de marihuana que eran transportados en equipajes sin identificación dentro de un micro de larga distancia. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 12, la misma vía donde días después fueron detenidos dos ocupantes de un automóvil con más de dos kilos de cannabis.

El hallazgo ocurrió el martes, cerca de las 20, a la altura del kilómetro 1.327 de la ruta, durante un control realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial “El Arco”. La dependencia forma parte del Escuadrón 50 “Posadas” de Gendarmería. El colectivo había partido desde Puerto Iguazú y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.

Los agentes inspeccionaron la bodega y el pasillo interno del ómnibus con la asistencia de “Yang”, un perro entrenado para detectar estupefacientes. El can marcó distintos sectores del vehículo, por lo que los uniformados profundizaron la revisión de los bultos trasladados en la unidad.

Los efectivos separaron seis equipajes que no tenían etiquetas ni información que permitiera asociarlos a alguno de los pasajeros. Entre cajas y bolsas de arpillera encontraron 201 ladrillos y tres paquetes amorfos con una sustancia vegetal compacta. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cannabis sativa.

La Sede Fiscal Descentralizada de Posadas ordenó el decomiso de la marihuana y de los elementos considerados relevantes para la investigación. La causa quedó bajo análisis judicial por una presunta infracción a la Ley 23.737, que contempla delitos vinculados con la tenencia y el tráfico de estupefacientes.

El caso se suma a otros procedimientos recientes sobre la Ruta Nacional 12, un corredor utilizado para controles de seguridad en el nordeste argentino.

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