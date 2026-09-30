Todas las polémicas de Naim Darrechi: arrestos, peleas y acusaciones de acoso

El influencer español suma un nuevo capítulo a un historial marcado por arrestos, peleas públicas y alteraciones al orden en distintos países. (Captura de pantalla @naimdarrechi)

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Naim Darrechi enfrenta la posibilidad de acciones legales por acoso luego de que se viralizaran videos donde baila de forma muy cercana con Cristina Romero Álvarez, madre del influencer Abelito, durante la fiesta de cumpleaños de este último. La denuncia se dio a conocer el martes 29 de septiembre, mientras el influencer español ya se encontraba en un vuelo hacia Argentina.

El episodio ocurrió el domingo 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo, durante la celebración de cumpleaños de Abelito. En esa misma fiesta, minutos después, Darrechi protagonizó un forcejeo con Aarón Mercury, a quien, según el ex participante de La Casa de los Famosos México 3, le lanzó una lata en la cara y le provocó sangrado.

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El baile con la madre de Abelito desató la controversia

Los videos que circularon muestran a Naim Darrechi bailando con Cristina Romero, acercándose por la espalda muy de cerca. En una conversación con otro creador identificado como Suavecito, Darrechi describió el contacto físico durante la fiesta: “le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.

El influencer español publicó un video la madrugada del lunes 28 de septiembre en el que insistió en que hubo consentimiento durante el baile. “Ayer bailé con la mamá de Abelito sin saber que era la mamá. Realmente no fue cualquier baile, fue un perreo intenso, irreverente”, afirmó.

El influencer español suma un nuevo episodio de polémica tras el altercado con Aarón Mercury y las acusaciones de acoso hacia la madre de Abelito.

Darrechi sostuvo que, de haber conocido el parentesco de la mujer con el anfitrión de la fiesta, habría evitado el acercamiento. “Yo no la noté incómoda. Yo noté que había consentimiento y que realmente no era algo que le estuviera desagradando”, declaró. Insistió también en que se disculpó primero con la propia Cristina Romero antes que con cualquier otra persona.

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Abelito respondió con un mensaje en sus historias de Instagram sin mencionar a Darrechi de forma explícita: “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”. Cerró con una frase interpretada como advertencia: “No sé si en la vida siempre les toque la misma suerte”.

Tras conocerse el anuncio de acciones legales por acoso, Naim Darrechi se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tomó un vuelo hacia Argentina. El influencer aseguró que primero debe proceder la denuncia formal y se burló al respecto, además de insistir en que en el video la madre de Abelito supuestamente no se veía incómoda.

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Agustín Fernández, quien también aparece en los videos bailando junto a Darrechi y Cristina Romero, publicó un comunicado que horas después retiró de su perfil. “Ante los lamentables hechos y las faltas de respeto que vivió la señora Cristina Romero Álvarez, madre de nuestro querido Abelito, quiero expresar públicamente mis disculpas a ella, a su hijo y a toda su familia”, escribió inicialmente.

En una transmisión posterior, sin embargo, Fernández ofreció una versión distinta: “Vean el video de nuevo, viéndolo desde mi punto de vista que jamás fue faltarle al respeto. Siempre lo más educado posible y más con una persona mayor”, declaró.

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Testigos registraron el momento en que la disputa entre los dos creadores de contenido en plena fiesta de Abelito. (@kaarenkagraykobs)

El altercado con Aarón Mercury sumó otro episodio violento

La fiesta de Abelito reunió a exintegrantes de La Casa de los Famosos México de distintas temporadas, entre ellos Wendy Guevara, Agustín Fernández, Elaine Haro, Masad Altamimi y Aldo De Nigris. Videos difundidos en redes mostraron el momento en que Darrechi habría lanzado un vaso contra Mercury, lo que desató el forcejeo entre ambos frente a otros invitados.

De Nigris fue uno de los que se interpuso entre ambos para defender a Mercury y evitar que la pelea escalara. Aarón acusó al influencer español de agresión física y acoso a las asistentes, aseguró que la tensión comenzó cuando notó que el creador de contenido incomodaba a una de sus acompañantes. Relató que vio a Naim Darrechi acercarse por la espalda a su amiga en dos ocasiones durante la fiesta por lo que decidió intervenir y le pidió respeto hacia las mujeres presentes en el lugar.

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La respuesta de Darrechi fue despectiva. Según la versión de Mercury, el español contestó “pues me vale” cuando le pidieron que se alejara, respuesta que tensó el ambiente entre ambos dentro de la reunión.

El 8 de septiembre protagonizó una pelea con un vendedor ambulante en el centro de Cali. - crédito @AntonioMinotta/ X

Un historial de conflictos que se repite en distintos países

El episodio en la fiesta de Abelito se suma a un patrón de controversias que acompaña a Darrechi desde hace años. El 8 de septiembre protagonizó una pelea con un vendedor ambulante en el centro de Cali, Colombia, después de que el hombre hiciera comentarios dirigidos a su pareja, la influencer caleña Katy Cardona. El español escupió en la cara del comerciante antes de que ambos se enfrentaran a golpes.

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En mayo, Darrechi fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México luego de que una azafata de Viva Aerobús lo acusara de fumar durante un vuelo procedente de Puerto Vallarta. Aquel arresto fue el tercero del influencer en territorio mexicano: en abril de 2023 lo detuvieron en Veracruz por alterar el orden público, y dos meses después del mismo año protagonizó un zafarrancho en el mismo aeropuerto capitalino, donde agredió a reporteros y rompió una cámara, por lo que pagó una reparación del daño por más de 100,000 pesos.

En mayo, Darrechi fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México luego de que una azafata de Viva Aerobús lo acusara de fumar marihuana en el avión. (Redes sociales)

En España, la situación legal de Naim Darrechi también arrastra antecedentes. En 2021 se enfrentó a policías durante la disolución de un botellón ilegal en Palma de Mallorca, hecho por el cual la Fiscalía española pidió 18 meses de prisión y una multa de 1,800 euros. El influencer no se presentó al juicio y actualmente pesa sobre él una orden de captura en ese país.

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De igual manera en el año 2023, Yeri Mua presentó una denuncia contra su expareja Naim Darrechi por presunta violencia física y maltratos. Sin embargo no avanzó por la vía legal, ya que no fue interpuesta dentro de las primeras 24 horas posteriores a los hechos.