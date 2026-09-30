Bogotá y Mosquera activan plan piloto en la calle 13 para descongestionar el acceso a la ciudad: habrá cambios en rutas del Sitp durante octubre

El trayecto desde Mosquera hasta la carrera 128 puede tomar cerca de 90 minutos, según autoridades, que evaluarán velocidades y tiempos de desplazamiento para decidir la continuidad de la intervención - crédito Secretaría de Movilidad

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Bogotá y Mosquera pondrán en funcionamiento, desde el lunes 5 de octubre de 2026, un plan piloto de un mes para mejorar el ingreso a la capital colombiana por la calle 13 durante la hora pico de la mañana.

La medida operará de lunes a viernes, entre las 5.30 a. m. y las 9.30 a. m., con cambios temporales en tres vías, retornos y recorridos de transporte público.

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El plan está coordinado por la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Alcaldía de Bogotá y la administración de Mosquera. Su objetivo es ofrecer una ruta adicional a quienes llegan desde los municipios de la Sabana Occidental y reducir la presión sobre la calle 13, uno de los principales accesos vehiculares a la capital.

La evaluación se concentrará en los tiempos de desplazamiento, las velocidades de circulación y el comportamiento general del tráfico. Con esos resultados, las entidades definirán el impacto de la intervención y las decisiones posteriores sobre la movilidad en este corredor.

La Agencia Regional de Movilidad coordina el plan con las administraciones locales para ofrecer rutas alternativas a los viajeros de la Sabana Occidental - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá

La calle 13 recibe más de 14.000 vehículos en la hora pico

Por la calle 13 ingresan a Bogotá, en promedio, 14.391 vehículos durante la hora pico matutina, según los datos divulgados por las autoridades. La alta demanda provoca filas de hasta 7 kilómetros en algunos puntos del corredor.

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El congestionamiento también se refleja en los tiempos de viaje. Una persona que sale de Mosquera puede tardar cerca de una hora y media para llegar hasta la carrera 128, de acuerdo con la información suministrada sobre el piloto.

La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que el ingreso por el occidente representa una dificultad cotidiana para miles de usuarios. “En la calle 13 se presentan filas de vehículos de hasta 7 kilómetros”, afirmó, al explicar que la prueba permitirá analizar una alternativa de acceso y ajustar las decisiones de acuerdo con los resultados.

El corredor de la calle 13 registra el ingreso de más de 14.000 vehículos y filas de hasta 7 kilómetros durante la hora pico matutina - crédito Google Maps

La intervención forma parte de la Red Regional de Corredores Eficientes y Seguros, una iniciativa que busca coordinar acciones entre Bogotá y los municipios conectados por vías de alta circulación. La directora general de la ARM, Claudia Mercado, indicó que la calle 13 enlaza a la capital con Mosquera y otras poblaciones de la Sabana Occidente, por lo que requiere medidas conjuntas.

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Tres corredores cambiarán de sentido en las mañanas

Durante las cuatro horas de operación del piloto, habrá modificaciones en el sentido de circulación de tres tramos viales estratégicos:

La carrera 128 tendrá dirección norte entre la calle 13 y La Esperanza.

La Esperanza funcionará hacia el oriente entre las carreras 128 y 103.

La carrera 103 tendrá circulación en sentido norte entre La Esperanza y la calle 26.

Estos cambios estarán vigentes únicamente de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m., durante el mes previsto para la prueba.

Las autoridades recomendaron a los conductores que salgan de Bogotá hacia el occidente:

Usar la avenida Ciudad de Cali para conectarse con la calle 13.

Tomar la carrera 100 y luego la calle 17 para llegar a la avenida Centenario, nombre que recibe este corredor en ese tramo.

Los desplazamientos desde Mosquera hasta la carrera 128 en Bogotá requieren cerca de hora y media de trayecto debido a la alta congestión - crédito Google Maps

La Secretaría Distrital de Movilidad instalará señalización y desplegará personal en la zona. Además, la Dirección de Tránsito y Transporte, el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá acompañarán la operación para orientar a los usuarios y atender incidentes que se presenten en la vía.

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Los retornos y 14 rutas de TransMiZonal tendrán ajustes

Los cambios también alcanzarán los retornos utilizados por vehículos que se movilizan entre Mosquera y Bogotá. Quienes salgan por la Transversal 1 de Mosquera hacia la calle 13 dejarán de usar el retorno de Italcol y deberán utilizar el ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de ese municipio.

En Bogotá se eliminará el retorno de la carrera 137A. En su lugar, quedará habilitado el retorno de la carrera 137C, que será de uso exclusivo para rutas intermunicipales.

Por otra parte, 14 rutas de TransMiZonal que se dirigen hacia el occidente modificarán el tramo final de su recorrido mientras esté vigente el piloto. Las entidades no detallaron en la información divulgada cuáles serán los ajustes de cada servicio, por lo que recomendaron a los pasajeros verificar sus trayectos antes de salir.

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Las autoridades recomiendan tomar la avenida Ciudad de Cali o la carrera 100 a los conductores que salen de Bogotá hacia el occidente - crédito Google Maps

Los usuarios podrán consultar la información actualizada en TransMiApp, la aplicación oficial del sistema. El monitoreo técnico se mantendrá durante todo octubre para establecer si el nuevo esquema reduce los tiempos de viaje y mejora el flujo vehicular en el acceso occidental de Bogotá.