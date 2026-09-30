México

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

La conductora enfrentó a la actriz en plena emisión de Sale el Sol y dejó clara su postura después de que la menor fuera mencionada durante el conflicto

Gala Montes
Gala Montes
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La tensión entre Joanna Vega-Biestro y Gala Montes volvió a subir de tono después de que la actriz cuestionara los comentarios realizados por la conductora sobre su salida de La Casa de los Famosos. Lo que comenzó como una discusión por las versiones sobre lo ocurrido dentro del reality terminó involucrando a la hija menor de la periodista.

Vega-Biestro abordó nuevamente el tema durante Sale el Sol, donde sostuvo que sus comentarios surgieron a partir de información que le hicieron llegar sobre el episodio protagonizado por Montes. La conductora insistió en que habló de manera cuidadosa y que no pretendía especular sobre las circunstancias de la salida de la actriz.

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Sin embargo, el conflicto tomó otra dimensión cuando, de acuerdo con lo expuesto por Joanna, Gala mencionó a su hija en medio de sus declaraciones. “Yo aquí estoy y me hago responsable de mis dichos. Pero con mi hija, no”, afirmó la periodista, dejando claro que para ella ese punto marcaba un límite.

Así comenzó el enfrentamiento entre Joanna y Gala Montes

Gala Montes
Gala Montes

Todo se originó después de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos. Joanna explicó que recibió información sobre lo ocurrido y decidió comentarla públicamente. “Todo sucedió por su salida de La casa de los famosos, en la cual a mí me informan qué fue lo que sucedió”, relató durante la emisión.

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La conductora aseguró que evitó especular sobre si la actriz había consumido alguna sustancia y afirmó que únicamente compartió lo que, según dijo, le habían relatado. “De manera respetuosa, sin especular si había consumido ta, ta, ta”, expresó, al explicar cómo abordó inicialmente la situación.

Gala, por su parte, reaccionó a esos comentarios y defendió su propia versión de lo sucedido tras abandonar el programa. El intercambio entre ambas comenzó entonces a trasladarse de las explicaciones sobre el reality hacia cuestionamientos personales, con declaraciones cada vez más directas.

La mención que encendió todavía más la polémica

Gala Montes y Joanna Vega Biestro
(Instagram/Sale el Sol)

Joanna señaló que Gala no solamente respondió a sus comentarios, sino que también hizo referencia a su hija menor de edad. La conductora afirmó que la actriz mencionó en dos ocasiones la posibilidad de presentarse en el kínder de la niña, algo que consideró fuera de lugar dentro de la discusión.

“Ella se molesta, sale a amenazarme, que cuando me vea me la va a partir”, relató Vega-Biestro, antes de agregar que, según su versión, Gala “involucra a mi hija, que porque se iba a presentar en el kínder de mi hija”. La periodista remarcó que la menor no tenía relación con el conflicto.

“Mi hija es menor de edad, tiene cinco años y no venía a la conversación, porque ella dice que se defiende de los ataques”, manifestó Joanna. Después lanzó una pregunta directamente relacionada con la niña: “¿En qué momento te atacó mi hija?”.

Joanna mantiene sus palabras y marca un límite

Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Durante la discusión en Sale el Sol, Marifer Centeno intentó precisar que estaba hablando de Gala “en lo general” y que la conversación no estaba dirigida específicamente hacia Joanna. La conductora, sin embargo, sostuvo que tenía razones para responder de manera directa porque consideraba que su hija había sido involucrada.

“Pero yo sí lo estoy hablando”, respondió Joanna. Ante la aclaración de Centeno, agregó que Gala podía haberse referido a muchas personas, pero que ella se sintió incluida y decidió contestar. “En esa mucha gente yo estuve involucrada y ella involucra a mi hija”, explicó.

La postura de Vega-Biestro quedó resumida en una frase que repitió durante la emisión: “Yo aquí estoy y yo me hago responsable de mis palabras”. La periodista aseguró que no se retractaba de lo que había dicho sobre la salida de Gala, pero estableció una separación tajante entre el conflicto de las dos y cualquier referencia a su hija.

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