Colombia

Pequeña de tres años falleció tras caer de un piso 14 en Neiva: la niña se precipitó al vacío mientras su madre trataba de salir del ascensor

La tragedia ocurrió en la mañana del miércoles 30 de septiembre en el conjunto residencial Aquaviva, ubicado al sur de la ciudad, donde la menor se encontraba con su madre antes de dirigirse al ascensor

Una niña de tres años falleció tras caer desde una planta alta en el conjunto residencial Aquaviva de Neiva - crédito Prohuila
Una niña de tres años falleció tras caer desde una planta alta en el conjunto residencial Aquaviva de Neiva - crédito Prohuila
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Hay consternación en la ciudad de Neiva después de que la comunidad reporta la muerte de una menor de tres años que, según las versiones preliminares, habría caído al vacío desde una planta alta del conjunto residencial Aquaviva.

Según la información disponible hasta el momento, los hechos habrían ocurrido en el piso 14 de la edificación ubicada en el sur de la ciudad. La menor habría estado junto a su madre en el momento que dejaron su residencia y se disponían a descender al primer piso usando uno de los elevadores.

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Sin embargo, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, la mujer habría ingresado a la estructura móvil sola, mientras que la menor quedó sin supervisión de un adulto.

Versiones recogidas por medios locales señalan que la madre alcanzó a descender un piso y, al regresar al lugar donde se separó de la menor se percató del fatal desenlace: la pequeña de tres años había caído al vacío, lo que causó su fallecimiento de forma instantánea.

Manos de una niña que sostienen un cuaderno cerrado con espirales y tapas oscuras desgastadas.
El hecho se registró en el piso 14 de la edificación ubicada en el sur de la ciudad - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Tras los gritos de la mujer y de residentes que se percataron del hecho, las autoridades acudieron al lugar para realizar el respectivo levantamiento e inspección a cadáver.

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Ahora, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con la Policía Nacional se encuentran en la recolección de material probatorio que permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos durante la mañana del miércoles 30 de septiembre.

Se sabe que las autoridades se encuentran recolectando las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, así como recolectando información sobre los parientes inmediatos de la pequeña.

Otra menor murió ahogada en zona rural de Neiva

Los médicos confirmaron la muerte de Emily Mahia Oviedo López, de cuatro años, luego de que el equipo asistencial no lograra restablecer sus signos vitales tras una emergencia ocurrida en una casa campestre de la zona rural de Neiva.

La niña ingresó a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, sede Canaima, después de permanecer sumergida en una piscina. El personal de salud realizó maniobras de reanimación durante cerca de 25 minutos, pero declaró el fallecimiento hacia las 5.50 p.m. del domingo 16 de agosto.

Emily Mahia Oviedo López murió después de caer de forma accidental a una piscina en una vivienda campestre de la vereda El Triunfo, en el corregimiento El Caguán, zona rural de Neiva. El hecho ocurrió durante una celebración familiar por un matrimonio y las autoridades deberán establecer las circunstancias precisas del caso.

La emergencia se presentó alrededor de las 5:10 p. m. del domingo 16 de agosto. En el lugar se reunían familiares y otras personas que participaban de una actividad iniciada desde el día anterior.

De acuerdo con el relato de los allegados, la niña cayó al agua en un momento de descuido. Los adultos no habrían advertido que la menor permanecía sumergida en la piscina.

Cuando las personas presentes detectaron la situación, Emily ya estaba inconsciente. La sacaron del agua e intentaron asistirla antes de llevarla a un centro médico.

Los familiares llevaron a la niña a la sede Canaima de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, ubicada en el sur de Neiva. El traslado se produjo con la expectativa de que la atención de urgencias permitiera salvarle la vida.

Tras su ingreso, el equipo médico la condujo a la sala de procedimientos para valorarla. Los profesionales iniciaron de inmediato las labores de reanimación.

La primera intervención consistió en despejar las vías respiratorias. El personal retiró agua y abundantes secreciones de la boca y la nariz de la menor con el fin de facilitar el paso del aire.

Luego, los médicos efectuaron compresiones torácicas de forma continua y aplicaron ventilación. Las maniobras siguieron los protocolos de atención para pacientes que llegan sin respuesta vital.

El equipo asistencial revisó en varias ocasiones la actividad cardíaca. La evaluación no arrojó un ritmo que permitiera recuperar la respuesta de la niña.

Durante la atención, los profesionales también administraron medicamentos y líquidos por vía intravenosa. Las compresiones y la ventilación continuaron durante varios ciclos.

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